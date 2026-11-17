Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi phát biểu tại buổi giám sát.

Nội dung giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Kế hoạch số 28-KH/TU, ngày 30/9/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước và đầu mối bên trong các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh. Thời gian giám sát từ ngày 1/7/2025 - 30/9/2026.

Qua giám sát cho thấy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nật Sơn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, Kế hoạch số 28-KH/TU gắn với kiện toàn hệ thống chính trị và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Việc sắp xếp tập trung vào lĩnh vực giáo dục, y tế.

Theo đó, 18 trường học được tổ chức lại thành 3 trường; 4 trạm y tế được tổ chức lại thành 1 trạm y tế, duy trì 3 điểm trạm. Các phân hiệu, điểm trường, điểm trạm được duy trì nhằm bảo đảm hoạt động hiệu quả, phù hợp với địa bàn miền núi có dân cư phân tán.

Cùng với đó, công tác kiện toàn tổ chức đảng, bố trí đội ngũ, quản lý tài chính, tài sản được triển khai đồng thời với việc tổ chức lại các đơn vị chuyên môn.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Nật Sơn báo cáo tại buổi giám sát.

Đại diện các trường học đề xuất một số nội dung tại buổi giám sát.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, công tác phối hợp của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nật Sơn trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là công tác rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

Chia sẻ với những khó khăn của địa phương, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 19-NQ/TW và Kế hoạch số 28-KH/TU; gắn tinh gọn đầu mối với kiện toàn tổ chức đảng, bố trí đội ngũ và nâng cao chất lượng hoạt động. Duy trì hợp lý các phân hiệu, điểm trường, điểm trạm, bảo đảm cung ứng liên tục các dịch vụ thiết yếu, tạo thuận lợi cho người dân và học sinh vùng xa.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh, thời gian tới, xã Nật Sơn tiếp tục rà soát vị trí việc làm, cơ cấu chuyên môn, quy mô học sinh, số lớp và khối lượng nhiệm vụ để bố trí, sử dụng đội ngũ phù hợp; kiện toàn chức danh lãnh đạo, quản lý theo quy định. Đồng thời, hoàn thiện quy chế quản lý, sử dụng tài sản công, thực hiện công khai tài chính, xây dựng phương án tự chủ phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị; tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu, thống nhất số liệu báo cáo.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của địa phương về đầu tư, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và hạ tầng công nghệ thông tin, Đoàn giám sát ghi nhận, tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, hướng dẫn.