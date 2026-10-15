Đoàn giám sát của Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương làm việc với Đảng ủy UBND tỉnh Nghệ An

Tham dự cuộc làm việc về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: TL

Nhiều kết quả quan trọng

Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Tỉnh ủy Nghệ An đã lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá. GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 7,45%/năm; năm 2025 tăng 8,44%; quy mô kinh tế đạt trên 236 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ và 19/34 địa phương trong cả nước. Tăng trưởng 9 tháng năm 2026 đạt 9,75%; Thu ngân sách đạt 25.711 tỷ đồng, vượt 10,2% dự toán, tăng 28,1% so với cùng kỳ.

Đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 39. Ảnh: TL

Từ năm 2022 đến nay, tỉnh liên tục nằm trong tốp đầu về thu hút FDI của cả nước; riêng 9 tháng năm 2026 đã thu hút được 2,49 tỷ USD. Kim ngạch xuất khẩu năm 2025 đạt hơn 4,65 tỷ USD; 9 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 5,18 tỷ USD, tăng 55,61% so với cùng kỳ.

Kết cấu hạ tầng và các dự án động lực được quan tâm triển khai. Hạ tầng giao thông kết nối khu kinh tế, khu công nghiệp từng bước được đầu tư đồng bộ hơn; nhiều công trình, dự án lớn về giao thông, năng lượng, cảng biển tiếp tục được quyết liệt triển khai, mở ra không gian và triển vọng phát triển mới cho tỉnh.

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: TL

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an sinh xã hội tiếp tục được chăm lo; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như: tăng trưởng chưa đáp ứng yêu cầu của cả giai đoạn; mức sống và khoảng cách phát triển giữa vùng đồng bằng, đô thị với vùng miền Tây còn khá lớn; tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, dự án phải được kiểm soát chặt hơn.

Giám đốc Sở Y tế Lê Thị Hoài Chung phát biểu về kết quả, nhiệm vụ của Ngành Y tế. Ảnh: TL

Đưa Nghệ An sớm trở thành tỉnh khá

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định ý nghĩa của Nghị quyết 39 đối với sự phát triển của tỉnh Nghệ An.

Thời gian tới, tỉnh sẽ thực hiện hiệu quả quy hoạch điều chỉnh, lấy Khu kinh tế Đông Nam là trung tâm động lực tăng trưởng chính; phát triển các cực tăng trưởng, hành lang kinh tế và vùng đô thị động lực. Tiếp tục rà soát các nhiệm vụ, đề án đang triển khai và các dự án hạ tầng trọng điểm để tập trung chỉ đạo hoàn thành đúng tiến độ.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: TL

Cùng với đó, tập trung tháo gỡ thủ tục, mặt bằng và nguồn vốn cho các dự án quan trọng: cao tốc Vinh – Thanh Thủy, Cảng nước sâu Cửa Lò, Cảng hàng không quốc tế Vinh và hạ tầng các khu công nghiệp, gắn tiến độ xây dựng hạ tầng với nhu cầu của nhà đầu tư, khả năng khai thác và kết nối vận tải. Bên cạnh đó, tỉnh đôn đốc các dự án đã được chấp thuận sớm đi vào hoạt động; hỗ trợ doanh nghiệp đang sản xuất mở rộng công suất.

Với các dự án FDI, tỉnh sẽ theo dõi cụ thể vốn thực hiện, tiến độ xây dựng, nhu cầu lao động và khả năng sử dụng nhà cung cấp trong tỉnh. Đào tạo nghề phải gắn với vị trí tuyển dụng của doanh nghiệp.

Đoàn giám sát Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tham dự cuộc làm việc. Ảnh: TL

Tỉnh ưu tiên hạ tầng thiết yếu và sinh kế cho miền Tây; phát triển kinh tế rừng, vùng nguyên liệu gắn với chế biến, đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Đồng thời, bổ sung cán bộ chuyên môn, thiết bị và hỗ trợ kỹ thuật cho cấp xã, nhất là các xã miền núi, biên giới.

Chủ tịch UBND tỉnh kiến nghị, các cơ quan Trung ương hướng dẫn tỉnh rà soát điều kiện, nghiên cứu Đề án công nhận khu kinh tế đặc biệt theo Luật Phát triển đô thị và Nghị định 378 năm 2026 của Chính phủ; đề nghị Trung ương cho chủ trương nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế, chính sách tại Nghị quyết số 137 ngày 26/6/2024 của Quốc hội nhằm phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Trung - Trưởng đoàn Giám sát ghi nhận kết quả tỉnh Nghệ An đạt được trong thời gian qua.

Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Trung - Trưởng đoàn Giám sát kết luận cuộc làm việc. Ảnh: TL

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An căn cứ vào các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong Nghị quyết 39 để rà soát, điều chỉnh phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp và các Nghị quyết chiến lược mới của Trung ương.

Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương lưu ý ngành thống kê cần rà soát, tính toán số liệu “đúng và đủ”, đồng thời chỉ ra một vướng mắc chung hiện nay tại nhiều địa phương là công tác giải phóng mặt bằng trong triển khai các dự án đầu tư công và dự án của nhà đầu tư, gây ách tắc và ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng của địa phương.

Liên quan đến công tác thu hút đầu tư nước ngoài, đồng chí nhấn mạnh tỉnh cần thực hiện theo tinh thần của Bộ Chính trị là không chạy theo số lượng mà phải tập trung vào chất lượng, tạo sự gắn kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước.

Đồng chí đề nghị, Nghệ An cần xây dựng bộ tiêu chí để theo dõi kết quả thực hiện các mục tiêu, chương trình, nhiệm vụ trong Nghị quyết 39 trên môi trường số nhằm đánh giá nhanh chóng và toàn diện hơn.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tham dự cuộc làm việc. Ảnh: TL

Đối với các kiến nghị của tỉnh, đoàn giám sát ghi nhận, tổng hợp kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền xem xét.

Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Trung bày tỏ sự tin tưởng vào quyết tâm chính trị cao, tinh thần chủ động và sáng tạo của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Nghệ An, sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, sớm hoàn thành khát vọng xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá theo tinh thần Nghị quyết 39 đã đề ra.