Đoàn giám sát của Ban Bí thư làm việc với tỉnh Ninh Bình về phát triển giáo dục và đào tạo

Quang cảnh buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, giai đoạn 2023-2026, công tác phát triển giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, quy hoạch, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, nhất là sau hợp nhất tỉnh và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc sắp xếp cơ bản bảo đảm ổn định hoạt động dạy và học, từng bước khắc phục tình trạng phân tán, chồng chéo trong tổ chức mạng lưới trường học, nâng cao hiệu quả quản lý.

Nguồn lực đầu tư cho giáo dục tiếp tục được ưu tiên. Cơ sở vật chất trường học từng bước được củng cố theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa, hiện đại hóa; tỷ lệ phòng học kiên cố, trường đạt chuẩn quốc gia duy trì ở mức cao. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai đúng lộ trình. Các cơ sở giáo dục từng bước đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế.

Chất lượng giáo dục phổ thông tiếp tục được giữ vững, nhiều chỉ tiêu đạt mức cao so với cả nước. Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, điểm trung bình các bài thi của tỉnh đạt 6,322 điểm, xếp thứ nhất toàn quốc; tỷ lệ tốt nghiệp đạt 99,54%. Tỉnh có 238 học sinh đoạt giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

Đồng chí Phạm Ngọc Phương, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Vụ trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Hà Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, tỉnh kiến nghị Trung ương bổ sung biên chế giáo viên phù hợp với quy mô trường, lớp, số lượng học sinh và yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục; quan tâm hỗ trợ nguồn lực đầu tư xây dựng trường, lớp học, mua sắm trang thiết bị dạy học.

Các đại biểu tập trung trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chương trình, sách giáo khoa; tình trạng thiếu giáo viên; công tác xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục; quy hoạch mạng lưới trường, lớp và đầu tư cơ sở vật chất, trong đó có yêu cầu về diện tích nhà đa năng. Đồng thời, trao đổi về các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội nhằm tạo đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; chế độ, chính sách đối với giáo viên và việc hướng dẫn tổ chức bữa ăn cho học sinh.

Đồng chí Trần Thị Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Thị Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá, thông qua báo cáo và các ý kiến trao đổi, Đoàn giám sát đã nắm bắt đầy đủ, toàn diện hơn tình hình triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Đồng chí đề nghị tỉnh xây dựng báo cáo trả lời đầy đủ các ý kiến của thành viên Đoàn giám sát, gửi kèm tài liệu liên quan; rà soát, phân định rõ thẩm quyền giải quyết các kiến nghị, đề xuất. Những nội dung thuộc thẩm quyền của địa phương, tỉnh cần chủ động xem xét, giải quyết cho các xã, phường và cơ sở giáo dục; những nội dung kiến nghị các cơ quan Trung ương cần được rà soát, tổng hợp cụ thể.

Đối với những khó khăn, bất cập và đề xuất của tỉnh, Đoàn giám sát sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ, nghiên cứu trong quá trình xây dựng báo cáo giám sát, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến của thành viên Đoàn giám sát về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh. Đồng chí giao Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện báo cáo tiếp thu, giải trình, kèm theo các văn bản, tài liệu minh chứng việc triển khai thực hiện; trong đó, bố trí mục riêng trả lời các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh.