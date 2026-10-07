Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường làm việc tại Lạng Sơn

Đoàn giám sát làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại chương trình giám sát

Trong chương trình giám sát, Đoàn tiến hành khảo sát, trải nghiệm một số quy trình giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, UBND xã Hoàng Văn Thụ, UBND phường Đông Kinh, Sở KH&CN.

Tại buổi làm việc với UBND phường Đông Kinh, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng tham dự và trao đổi với Đoàn giám sát về tình hình triển khai chuyển đổi số trên địa bàn.

Đoàn tiến hành khảo sát, trải nghiệm tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Theo báo cáo, từ ngày 29/5/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chuyển sang sử dụng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính mới. Quá trình chuyển đổi hệ thống còn một số khó khăn do dữ liệu trước thời điểm chuyển đổi chưa được đồng bộ sang hệ thống mới, việc thống kê phải khai thác từ cả hệ thống cũ và mới. Tỉnh đã có 2 văn bản kiến nghị Trung ương bổ sung các trường thông tin phục vụ thống kê, báo cáo, đồng thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình vận hành, bảo đảm dữ liệu được liên thông, đồng bộ.

Đoàn tiến hành khảo sát tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hoàng Văn Thụ

Tại xã Hoàng Văn Thụ, trong 9 tháng đầu năm, các tổ công nghệ số cộng đồng đã tổ chức 3 đợt ra quân, hỗ trợ hơn 3.000 lượt người, trong đó khoảng 2.500 lượt được hỗ trợ cập nhật sổ sức khỏe điện tử, làm sạch dữ liệu y tế. Từ đầu năm đến nay, xã đã số hoá được 4.356/4.356 hồ sơ, đạt 100%. Việc trả kết quả điện tử tại UBND xã cơ bản đạt 100% đối với các hồ sơ TTHC có đủ điều kiện cấp kết quả điện tử.

Tại phường Đông Kinh, từ đầu năm đến nay, phường tiếp nhận 11.039 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó 10.587 hồ sơ trực tuyến, chiếm 95,91%; 452 hồ sơ trực tiếp, chiếm 4,09%. Đến nay, phường đã giải quyết 9.879 hồ sơ, trong đó 8.436 hồ sơ được giải quyết đúng hạn. Phường duy trì hoạt động của 29/29 tổ công nghệ số cộng đồng tại các khối phố, góp phần hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các dịch vụ số.

Đoàn tiến hành khảo sát, trải nghiệm tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đông Kinh

Đoàn tiến hành khảo sát, trải nghiệm tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đông Kinh

Tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh, các cơ sở dữ liệu lõi được chuẩn hóa, làm sạch, đồng bộ và kết nối liên thông, sẵn sàng chia sẻ, tái sử dụng, phục vụ phát triển chính quyền số và nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành. Trung tâm Thông tin chỉ đạo, điều hành thông minh (IOC) của UBND tỉnh khai thác dữ liệu theo thời gian thực, phục vụ theo dõi tình hình kinh tế - xã hội, chỉ đạo, điều hành và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trân trọng cảm ơn Đoàn giám sát đã đến khảo sát, làm việc tại tỉnh. Qua các nội dung trao đổi, tỉnh có thêm những cách tiếp cận, nhận thức rõ hơn về yêu cầu và phương thức triển khai chuyển đổi số trong thực tiễn.

Đoàn giám sát làm việc tại phường Đông Kinh

Đồng chí cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh vẫn còn những hạn chế về hạ tầng, thiết bị và các điều kiện bảo đảm cho chuyển đổi số. Một số hệ thống, thiết bị chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu, cần tiếp tục được nâng cấp, đầu tư để phục vụ hiệu quả hơn nhiệm vụ chuyển đổi số.

Trên cơ sở kết quả khảo sát và các ý kiến trao đổi của Đoàn giám sát, tỉnh nghiêm túc tiếp thu, đồng thời mong muốn Đoàn có thêm những gợi ý, đề xuất về cách thức tiếp cận, giải pháp triển khai phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, đổi mới phương thức thực hiện, tập trung khắc phục những hạn chế, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại chương trình

Tại các điểm khảo sát, làm việc, các đại biểu trao đổi, làm rõ những vấn đề về kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu; nguồn nhân lực, kỹ năng số ở cơ sở; mức độ thuận tiện của dịch vụ công trực tuyến đối với người dân, doanh nghiệp; bảo đảm an toàn thông tin và thu hẹp khoảng cách số tại khu vực miền núi, vùng khó khăn. Trong đó, lãnh đạo các xã báo cáo, làm rõ một số khó khăn trong thực tế triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị trên địa bàn quản lý.

Đoàn giám sát làm việc tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh

Phát biểu tại các điểm giám sát, đồng chí Trưởng đoàn ghi nhận kết quả của các cơ quan, đơn vị đã đạt được, đồng thời làm rõ những hạn chế, nguyên nhân và vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật về chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW tại địa phương. Các nội dung được đoàn giám sát tổng hợp, báo cáo đề xuất cơ quan có thẩm quyền để việc thực hiện chính sách, pháp luật về chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW phù hợp với thực tiễn.