Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thông qua báo cáo kết quả giám sát chính sách phát triển du lịch

Tham dự cuộc họp có đồng chí Phạm Văn Chuẩn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại diện Đoàn giám sát đã trình bày khái quát nội dung dự thảo Báo cáo kết quả giám sát về việc triển khai, thực hiện các chính sách phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Theo đó, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, không gian và tiềm năng du lịch của tỉnh được mở rộng, hình thành các trục liên kết quan trọng; công tác đầu tư hạ tầng, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch, ứng dụng chuyển đổi số và các chỉ tiêu về lượt khách, doanh thu đều đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Tô Hoàng Khương phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung đóng góp ý kiến vào các nội dung trọng tâm của báo cáo, trong đó nhấn mạnh cần đánh giá toàn diện những thuận lợi, khó khăn, hiệu quả của các chính sách về phát triển du lịch trong thời gian qua; kiến nghị rà soát ưu tiên vốn đầu tư công để đầu tư cho các tuyến giao thông kết nối du lịch; đề nghị đưa điểm du lịch cộng đồng trở thành du lịch trọng tâm của tỉnh; đơn giản hóa các thủ tục hành chính để thu hút các nhà đầu tư đến đầu tư phát triển du lịch.

Các đại biểu cũng thảo luận về việc chuẩn xác hóa các số liệu trong báo cáo, rà soát lại các điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai; có cơ chế ưu tiên đầu tư các sản phẩm du lịch mới...

Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Đức Toàn tóm tắt dự thảo báo cáo kết quả giám sát tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh ghi nhận và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu. Ban Kinh tế - Ngân sách sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để nghiên cứu, đánh giá toàn diện hơn; đồng thời tiếp tục làm việc với các cơ quan chuyên môn nhằm hoàn thiện dự thảo báo cáo. Trong đó, các kiến nghị và chính sách mới được xây dựng phải có tính kế thừa các nghị quyết trước đây, có chiều sâu và mang tính đột phá mạnh mẽ hơn, tạo hành lang pháp lý vững chắc, thiết thực để thúc đẩy ngành du lịch phát triển tương xứng với tiềm năng, không gian mới của tỉnh trong giai đoạn tới.