Đoàn GHPGVN dự Hội nghị Phật giáo lưu vực Lan Thương - Mê Kông năm 2026

Có 250 đại biểu đến từ 6 quốc gia lưu vực sông Lan Thương - Mê Kông và Sri Lanka tham dự hội nghị

Hội nghị giao lưu Phật giáo lưu vực Lan Thương - Mê Kông năm 2026 do Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc tổ chức, diễn ra từ ngày 29-10 đến 1-11, với chủ đề “Thắp sáng ngọn đèn tâm, cùng nhau phồn vinh”, nhằm củng cố tình hữu nghị và thúc đẩy giao lưu văn hóa Phật giáo giữa các nước lưu vực Lan Thương - Mê Kông.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trưởng lão Hòa thượng Diễn Giác, Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc chào mừng 250 đại biểu đến từ 6 quốc gia lưu vực sông Lan Thương - Mê Kông và Sri Lanka. Theo Trưởng lão Hòa thượng, nhân dịp gặp mặt này, quý đại biểu sẽ tập trung chia sẻ và thảo luận các nội dung: Số hóa kinh điển Phật giáo; Vai trò, đóng góp của Phật giáo đối với sự phát triển xã hội trong khu vực; Chia sẻ kinh nghiệm truyền bá Chánh pháp giữa Phật giáo Bắc truyền và Nam truyền.

Hòa thượng Thích Bửu Chánh trình bày tham luận

Ngay sau phần phát biểu chào mừng của Thượng tọa Thích Trạm Không, Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo tỉnh Quảng Tây và chính quyền tỉnh, quý đại biểu bước vào các phiên làm việc chính.

Đại diện đoàn GHPGVN, Hòa thượng Thích Bửu Chánh; Thượng tọa Thích Nguyên Thành và Thượng tọa Thích Giác Hiệp - đồng Ủy viên Hội đồng Trị sự đã trình bày tham luận về những đóng góp của Phật giáo Việt Nam đối với số hóa kinh điển và sự phát triển xã hội trong khu vực.

Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Thượng tọa Giác Hiệp tham dự hội nghị

Chư tôn đức cũng nhấn mạnh vai trò của Phật giáo trong gìn giữ giá trị văn hóa, đạo đức, gắn kết cộng đồng và thúc đẩy hòa hợp xã hội; đồng thời đề cao việc phát huy giá trị Phật giáo trong giáo dục, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và chủ động thích ứng với thời đại số.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Lưu niệm tại hội nghị