Đoàn famtrip lữ hành Philippines đến khảo sát các tuyến điểm du lịch Huế

Đoàn famtrip lữ hành đến tham quan, khảo sát tuyến điểm du lịch tại Huế. Ảnh: Hoàng Hải

Hoạt động đón đoàn famtrip do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tổ chức, với sự tham gia của lãnh đạo quản lý du lịch, các chủ hãng, giám đốc các công ty lữ hành hàng đầu tại Philippines đến khảo sát các tuyến điểm du lịch.

Dịp này, đoàn famtrip đã đến tham quan, khảo sát các tuyến điểm du lịch tại thành phố Huế gồm: ĐạiNội, Cung An Định, trải nghiệm thuyền điện trên sông Ngự Hà…

Ngoài các tuyến điểm ở Huế, đoàn famtrip cũng tham quan, khảo sát một số điểm du lịch ở thành phố Đà Nẵng, trong đó có Bà Nà Hills, phố cổ Hội An.

Thông qua hoạt động khảo sát, trải nghiệm, các doanh nghiệp, đại lý du lịch nước bạn sẽ nghiên cứu, xây dựng sản phẩm du lịch kết nối các tuyến điểm với Huế nói riêng và miền Trung Việt Nam nói chung.

Đây cũng là cơ hội để các đơn vị của thành phố đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá các tuyến điểm, sản phẩm du lịch đặc sắc của Huế đến thị trường khách ASEAN nói chung và thị trường khách du lịch Philippines nói riêng.