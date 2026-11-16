Đoàn famtrip các tỉnh đồng bằng sông Hồng khảo sát các điểm đến du lịch tại Thanh Hóa

Đoàn famtrip khảo sát tại khu nghỉ dưỡng Lamori Resort & Spa.

Trong chương trình, đoàn đã khảo sát sản phẩm, dịch vụ tại Lamori Resort & Spa (xã Sao Vàng). Đây là khu nghỉ dưỡng có không gian kiến trúc hiện đại, cảnh quan thiên nhiên hài hòa, cùng hệ thống lưu trú và dịch vụ nghỉ dưỡng đa dạng, hướng đến phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, trải nghiệm của du khách.

Tìm hiểu dịch vụ lưu trú tại Lamori Resort & Spa.

Tiếp đó, đoàn đến khảo sát các khu nghỉ dưỡng, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch tại Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông.

Tại đây, các thành viên trong đoàn tìm hiểu không gian lưu trú, dịch vụ trải nghiệm gắn với cảnh quan thiên nhiên, đời sống văn hóa và sinh hoạt cộng đồng của đồng bào dân tộc Thái, Mường.

Dịp này, đoàn sẽ tham dự Ngày hội Du lịch cộng đồng Pù Luông, trải nghiệm các hoạt động văn hóa, văn nghệ, ẩm thực và tìm hiểu những nét đặc sắc trong đời sống của người dân địa phương.

Khu nghỉ dưỡng Lamori Resort & Spa với hệ thống lưu trú và đa dạng dịch vụ, thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp lữ hành.

Trong khuôn khổ chuyến khảo sát, trong các ngày 17 - 18/11, đoàn famtrip sẽ tiếp tục đến các cơ sở lưu trú, nhà hàng và đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch tại Khu Du lịch sinh thái biển Hải Tiến và Khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn.

Khảo sát sản phẩm, dịch vụ tại Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông.

Thông qua chương trình, các doanh nghiệp lữ hành có cơ hội trực tiếp tìm hiểu chất lượng dịch vụ, khả năng đáp ứng nhu cầu của du khách tại các điểm đến; đồng thời trao đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội hợp tác, xây dựng các chương trình tour và kết nối thị trường khách giữa các tỉnh đồng bằng sông Hồng với tỉnh Thanh Hóa.

Đây cũng là dịp để các đơn vị du lịch trong tỉnh giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, những sản phẩm và dịch vụ đặc trưng, góp phần mở rộng thị trường, thu hút khách đến với Thanh Hóa trong thời gian tới.