Đoạn đường Cầu Giấy bỏ giải phân cách, sắp thông xe Vành đai 2,5

Theo kế hoạch, đường Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy - khu đô thị mới Dịch Vọng sẽ thông xe kỹ thuật dịp 10/10 tới đây. Tuyến đường hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, giảm áp lực cho các trục đường hiện hữu, mở ra không gian phát triển mới cho Thủ đô. Ảnh chụp cuối tháng 9/2026: T.A

Ghi nhận chiều 7/10, một đoạn dải phân cách trên đường Cầu Giấy (đoạn nút giao với đường Nguyễn Văn Huyên) đã được dỡ bỏ.

Việc dỡ bỏ dải phân cách tại đây chuẩn bị cho việc tổ chức, phân luồng giao thông khi tuyến đường Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy - khu đô thị mới Dịch Vọng thông xe kỹ thuật.

Sau khi dở bỏ dải phân cách, đơn vị thi công đã thảm lại đoạn đường này, hiện các phương tiện khi lưu thông trên đường Cầu Giấy có thể quay đầu ở nút giao này.

Dự kiến, thời gian tới, các phương tiện sẽ được lưu thông từ đường Nguyễn Văn Huyên đến khu đô thị mới Dịch Vọng - đường Dương Đình Nghệ, giúp rút ngắn quãng đường, thời gian di chuyển so với trước đây.

Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy - khu đô thị mới Dịch Vọng, dự án có chiều dài 420m. Được phê duyệt từ tháng 10/2017 và dự kiến thông xe vào ngày 10/10 tới đây.

Ghi nhận chiều 7/10, đoạn tuyến đã lộ diện hình hài. Trên công trường, nhiều công nhân, máy móc được nhà thầu huy động để đẩy nhanh tiến độ dự án, hoàn thiện nốt các hạng mục còn lại của dự án.

Sau khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng sẽ là một mắt xích mới trong mạng lưới giao thông khu vực phía Tây Hà Nội, kết nối các trục Cầu Giấy, Dương Đình Nghệ và các khu đô thị lân cận.