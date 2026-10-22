Đoàn doanh nghiệp Việt dự hội chợ thực phẩm lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ

Doanh nghiệp Việt tham gia Hội chợ Foodist Istanbul 2026 tại Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 9/2026. Ảnh: Cục Xúc tiến thương mại

Đây là hội chợ thực phẩm lớn và lâu đời nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ, được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ Istanbul (İFM), Istanbul. Năm 2025, WorldFood Istanbul đã thu hút 1.400 đơn vị trưng bày đến từ 40 quốc gia, vùng lãnh thổ với hơn 78.000 lượt khách tham quan.

Nhân dịp này, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) sẽ tổ chức đoàn giao thương doanh nghiệp sang Thổ Nhĩ Kỳ, kéo dài từ ngày 13 – 23/12.

Trong khuôn khổ chương trình, Cục Xúc tiến thương mại sẽ phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ triển khai Khu gian hàng Việt Nam tại hội chợ.

Đồng thời, đoàn doanh nghiệp sẽ tham gia khảo sát thị trường tại Istanbul, Cappadocia và Mersin, cũng như kết nối giao thương với các doanh nghiệp tại đây.

Đối tượng tham gia đoàn bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc mọi thành phần kinh tế, kinh doanh nông sản, thực phẩm và đồ uống (hạt điều, cà phê, hồ tiêu, gia vị, gạo, chè, rau quả và thủy sản chế biến…). Trong đó, đoàn sẽ ưu tiên doanh nghiệp có chứng nhận Halal, doanh nghiệp đã tham gia các chương trình xúc tiến thương mại tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã quan tâm gửi thông tin đăng ký về Cục Xúc tiến thương mại trước ngày 25/10/2026.

Trước đó, tại Thổ Nhĩ Kỳ, từ ngày 3 – 5/9, Đoàn giao dịch thương mại Việt Nam do Cục Xúc tiến thương mại chủ trì đã tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm và tổ chức các hoạt động tiếp xúc, giao thương tại Gian hàng Việt Nam trong khuôn khổ Hội chợ Foodist Istanbul 2026, thu hút đông đảo khách tham quan, doanh nghiệp và đối tác quan tâm.

Thông qua các cuộc tiếp xúc trực tiếp, doanh nghiệp Việt Nam và đối tác đã trao đổi về danh mục sản phẩm, giá cả, phương thức cung ứng, vận chuyển, tiêu chuẩn chất lượng và khả năng hợp tác. Một số doanh nghiệp bước đầu ghi nhận những tín hiệu tích cực, mở ra triển vọng tiếp tục đàm phán và thiết lập quan hệ kinh doanh trong thời gian tới.