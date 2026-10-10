Trong khuôn khổ hợp tác với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam, được sự đồng ý của lãnh đạo Quốc hội, từ ngày 3 đến 11/10, Đoàn ĐBQH Việt Nam do Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thuý Ngần làm Trưởng đoàn tham dự chương trình nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm nâng cao về lồng ghép giới trong quy trình lập pháp tại tỉnh bang British Columbia, Canada.

Đoàn ĐBQH Việt Nam khảo sát kinh nghiệm lồng ghép giới trong quy trình lập pháp tại Canada

Chương trình do Trung tâm Sáng kiến Khu vực châu Á - Thái Bình Dương (CAPI), Đại học Victoria phối hợp với UNDP Việt Nam tổ chức.

Trong chuyến công tác, Đoàn đã thăm, làm việc với Hội đồng Lập pháp tỉnh bang British Columbia, Dinh Thống đốc tỉnh bang và Đại học Victoria.

Đoàn cũng tham dự các phiên thảo luận chuyên đề về xây dựng pháp luật, phân tích giới và lồng ghép giới trong quá trình xây dựng chính sách, pháp luật; trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia đến từ Đại học Victoria, Đại học Simon Fraser, Trung tâm CAPI, Hội đồng Lập pháp tỉnh bang British Columbia và Bộ Phụ nữ và Bình đẳng giới Canada.

Thông qua các cuộc làm việc và trao đổi chuyên môn, Đoàn tìm hiểu kinh nghiệm của Canada trong việc lồng ghép yếu tố giới vào quy trình lập pháp, qua đó tham khảo những cách tiếp cận và phương pháp có thể vận dụng phù hợp vào thực tiễn xây dựng chính sách, pháp luật tại Việt Nam.