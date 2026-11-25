Buổi giám sát kết quả giải quyết đơn, thư của công dân do Đoàn ĐBQH TPHCM và HĐND TPHCM chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền. Ảnh: THÁI LONG

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2026, công tác tiếp nhận, phân loại đơn thư được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Đoàn ĐBQH TPHCM đã tiếp nhận, phân loại 1.355 đơn, thư; chuyển 686 đơn đủ điều kiện đến cơ quan có thẩm quyền, trong đó 497 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố, hiện đã có văn bản phản hồi kết quả.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: THÁI LONG

Thay mặt các cơ quan được giám sát, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy cho biết, dù thành phố đẩy mạnh chuyển đổi số nhưng công nghệ không thể thay thế sự tương tác, đối thoại thực tế với người dân. Đồng chí yêu cầu các sở, ban, ngành tiếp tục rà soát, báo cáo và cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác; xác định công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư là nhiệm vụ trọng tâm để bố trí nguồn lực hợp lý.

Đối với các đơn vị còn tồn đọng nhiều hồ sơ, đồng chí yêu cầu xây dựng lộ trình giải quyết dứt điểm, nghiêm túc nhận thiếu sót trước cơ quan giám sát và sẵn sàng trả lời chất vấn trực tiếp tại nghị trường để cử tri theo dõi.

Đại diện Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM nêu ý kiến tại buổi giám sát. Ảnh: THÁI LONG

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Võ Hoàng Ngân, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM đánh giá, kế hoạch phối hợp giám sát bước đầu tạo chuyển biến tích cực, tác động rõ nét đến tinh thần trách nhiệm của các cơ quan liên quan. Tuy nhiên các cơ quan, đơn vị cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong phối hợp liên ngành và chế độ thông tin; các sở, ngành phải chủ động phản hồi kịp thời tiến độ xử lý để người dân nắm bắt, theo dõi.

Đồng chí Võ Hoàng Ngân phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: THÁI LONG

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng ghi nhận hiệu quả của đợt giám sát đầu tiên sau sắp xếp tổ chức bộ máy, là tiền đề để thành phố duy trì giám sát định kỳ 6 tháng một lần. Chỉ rõ tình trạng nhiều vụ việc đã giải quyết nhưng chưa được báo cáo phản hồi, đồng chí đề nghị ngay sau hội nghị, các đơn vị chưa báo cáo hoặc báo cáo chưa đầy đủ phải khẩn trương bổ sung, hoàn tất chậm nhất vào ngày 27-11 để tổng hợp, phục vụ kỳ họp thứ 8 HĐND TPHCM sắp tới.

Đồng chí Nguyễn Trường Nhật Phượng kết luận buổi giám sát. Ảnh: THÁI LONG

Đồng chí Nguyễn Trường Nhật Phượng cũng yêu cầu các cơ quan chức năng giải quyết nhanh các vụ việc tồn đọng kéo dài, báo cáo cụ thể đối với những trường hợp chưa được thụ lý đúng thẩm quyền; công khai kết quả giải quyết đơn thư trên Cổng Thông tin điện tử HĐND TPHCM và ứng dụng "HĐND TPHCM".

Cùng với việc nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong phân luồng, xử lý đơn thư, Thường trực HĐND TPHCM đề nghị UBND TPHCM chỉ đạo lãnh đạo các sở, ngành tích cực tham gia các buổi tiếp xúc cử tri để trực tiếp giải đáp những vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý, qua đó nâng cao hiệu quả công tác dân nguyện trên địa bàn thành phố.