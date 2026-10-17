Đoàn ĐBQH Tuyên Quang dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Tham dự phiên khai mạc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; đồng chí Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch nước; các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và lãnh đạo các địa phương; các vị ĐBQH thuộc 34 đoàn ĐBQH của các tỉnh, thành phố.

Đồng chí Lý Thị Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn hoạt động chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang khóa XVI tham dự kỳ họp.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 tham dự khai mạc Kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI diễn ra ngay sau thành công của hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Qua đó, thể hiện tinh thần quyết liệt, khẩn trương, kịp thời thể chế hóa các chủ trương, quyết sách của Đảng; hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông các nguồn lực, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Để chuẩn bị cho kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, TAND tối cao, Viện KSND tối cao và các cơ quan liên quan chỉ đạo triển khai từ sớm. Nhiều nội dung quan trọng được xem xét, chuẩn bị kỹ lưỡng, tạo cơ sở để các cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ trình tại kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Quốc hội tập trung cao độ để hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, với nhiều nội dung quan trọng, chiến lược, tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Về công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét 47 dự án luật, nghị quyết; trong đó dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết và cho ý kiến đối với 4 dự án luật khác.

Toàn cảnh phiên thảo luận tại Tổ 14.

Về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và các vấn đề quan trọng khác: Quốc hội sẽ xem xét, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2026; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương và kế hoạch đầu tư công năm 2027; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 và xem xét các vấn đề quan trọng khác theo thẩm quyền.

Về hoạt động giám sát, Quốc hội sẽ xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các vị ĐBQH tiếp tục phát huy cao nhất bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm trước cử tri, Nhân dân và đất nước; tham dự đầy đủ các phiên họp, nghiên cứu kỹ tài liệu, tích cực thảo luận, tranh luận, đóng góp những ý kiến sâu sắc, thiết thực.

Sau phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trình bày báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Đại biểu Lý Thị Lan phát biểu thảo luận.

Tiếp đó, Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi trình bày báo cáo thẩm tra; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp; Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

Theo chương trình nghị sự, Quốc hội nghe tờ trình về các dự án: Luật Bưu chính (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường và báo cáo thẩm tra.

Tại Tổ thảo luận số 14, đồng chí Lý Thị Lan, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách đã phát biểu thảo luận về Dự án Luật Bưu chính. Đại biểu tán thành chủ trương chung về cần thiết sửa đổi Luật Bưu chính và chính sách bảo đảm mọi tổ chức, cá nhân được tiếp cận dịch vụ bưu chính phổ cập bình đẳng, liên tục.

Đại biểu Lý Thị Lan quan tâm đến tính khả thi của quy định duy trì mạng bưu chính công cộng và bảo đảm khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân tại Điều 24 và khoản 3 Điều 27 dự thảo Luật. Thực tiễn tại địa phương (tỉnh Tuyên Quang) cho thấy sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, số xã giảm nhưng địa bàn phục vụ, khoảng cách đi lại và nhu cầu sử dụng dịch vụ của người dân không giảm. Do đó, nếu xác định quy mô tối thiểu chỉ dựa trên số lượng đơn vị hành chính hay số điểm phục vụ bình quân/xã thì chưa phản ánh đầy đủ khả năng tiếp cận dịch vụ trên thực tế tại các vùng miền núi, biên giới.

Đại biểu đề nghị bổ sung vào khoản 3 Điều 27 nguyên tắc xác định quy mô tối thiểu của mạng bưu chính công cộng phải phù hợp với quy mô phân bố dân cư, điều kiện địa lý, giao thông, khoảng cách tiếp cận và yêu cầu chất lượng dịch vụ; có tính đến đặc thù vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới và địa bàn đặc biệt khó khăn. Trên cơ sở đó, giao Chính phủ quy định tiêu chí cụ thể theo từng nhóm địa bàn nhằm bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng và sử dụng hiệu quả nguồn lực.