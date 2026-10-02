Đoàn ĐBQH TPHCM - Đơn vị bầu cử số 3 tiếp xúc cử tri: Các ý kiến của cử tri sẽ được tổng hợp chuyển đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền

Tham gia buổi tiếp xúc với cử tri có Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TPHCM; ông Lê Văn Khảm, Ủy viên chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội.

Đại biểu Quốc hội Tạ Văn Đẹp và Lê Văn Khảm tại buổi tiếp xúc cử tri chiều 02/10

Cùng dự tại hội trường UBND phường Tân Đông Hiệp và các điểm cầu có đại diện Đảng ủy, chính quyền các phường Dĩ An, Tam Bình, Hiệp Bình cùng hàng trăm cử tri.

Mở đầu chương trình, ĐBQH Lê Văn Khảm, thay mặt Tổ ĐBQH số 3, thông tin khái quát đến cử tri những hoạt động trọng tâm của Đoàn ĐBQH TPHCM sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, đồng thời báo cáo công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai.

Tại hội nghị, ông Lê Văn Khảm thông tin những nội dung trọng tâm dự kiến được Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 2, trong đó công tác lập pháp tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, với 45 dự án luật, nghị quyết dự kiến được đưa ra xem xét, cho ý kiến.

Đại biểu Quốc hội Lê Văn Khảm phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo của Đoàn ĐBQH TPHCM, kỳ họp dự kiến khai mạc ngày 17/10 và kết thúc ngày 20/11/2026, chia thành hai đợt.

Theo ông Lê Văn Khảm, chương trình lập pháp kỳ họp tới tiếp tục hướng đến việc hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn phát sinh từ thực tiễn. Các nhóm pháp luật dự kiến được xem xét trải rộng từ đất đai, nhà ở, tài nguyên và môi trường; tư pháp, quốc phòng, an ninh đến tài chính, thuế, thương mại, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và các lĩnh vực chuyên ngành khác.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp chăm chú lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con cử tri gửi đến ĐBQH

Nhiều nội dung trong số này cũng gắn với những vấn đề Đoàn ĐBQH TPHCM đã trực tiếp giám sát, khảo sát thời gian qua, như bảo đảm nhân lực y tế tại trạm y tế cấp xã trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương hai cấp; phát triển nhà ở xã hội; chính sách, pháp luật về đất đai, kinh doanh bất động sản và nhà ở. Qua đó, Đoàn đã tổng hợp nhiều nhóm kiến nghị gửi Trung ương và Thành phố.

Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2, Đoàn ĐBQH TPHCM đã tổ chức 15 hội nghị lấy ý kiến đối với 34 dự án luật. Các ý kiến từ thực tiễn địa phương được tổng hợp để ĐBQH tiếp tục nghiên cứu, tham gia góp ý trong quá trình Quốc hội xem xét, sửa đổi, hoàn thiện pháp luật.

Quang cảnh hội nghị

Bên cạnh công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét các vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, đầu tư công; công tác giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo; đồng thời tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

Ông Lê Văn Khảm cho biết, tiếp xúc cử tri là kênh quan trọng để ĐBQH trực tiếp nắm bắt những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Sau Kỳ họp thứ nhất, Đoàn ĐBQH TPHCM đã phối hợp tổ chức 168 cuộc tiếp xúc cử tri, gồm 25 cuộc trực tiếp và 143 cuộc trực tuyến, với hơn 20.050 cử tri tham dự, 446 lượt ý kiến phát biểu. Qua đó, Đoàn tổng hợp 97 nhóm ý kiến thuộc thẩm quyền Trung ương và 284 nhóm thuộc thẩm quyền Thành phố để chuyển đến các cơ quan liên quan.

Hội nghị được truyền hình trực tiếp đến với các phường: Dĩ An, Tam Bình và Hiệp Bình

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư cũng được duy trì. Từ ngày 01/7 đến 20/9/2026, Đoàn đã tiếp nhận và xử lý 437 đơn, ban hành 183 văn bản chuyển, đôn đốc giải quyết; 34 văn bản hướng dẫn và lưu theo dõi 220 đơn không đủ điều kiện xử lý hoặc trùng lặp. Đồng thời, Đoàn nhận 98 văn bản phúc đáp của các cơ quan có trách nhiệm giải quyết.

Cử tri tại hội trường P.Tân Đông Hiệp có nhiều nguyện vọng gửi đến các Đại biểu Quốc hội

Tại hội nghị, ông Lê Văn Khảm nhấn mạnh việc tiếp thu ý kiến cử tri không chỉ nhằm giải quyết những vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền các cấp, mà còn cung cấp thêm thực tiễn cho quá trình xây dựng, sửa đổi pháp luật. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được Tổ ĐBQH số 3 tổng hợp, chuyển đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.