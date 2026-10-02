Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai: Phân cấp, phân quyền phải gắn với trách nhiệm và hiệu quả

Chiều 2/10, Tổ đại biểu số 8, Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri các phường Tân Bình, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Sơn, Phú Thạnh, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Tân Phú và Phú Thọ Hòa.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoa Lê

Tổ đại biểu số 8 gồm: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Trung tướng Nguyễn Minh Đức; Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ; Thành viên Ban Nghiên cứu phát triển TP. Hồ Chí Minh Phạm Trọng Nhân.

Bảo đảm quyền lợi người dân khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Đồng tình với chủ trương số hóa 100% thủ tục hành chính, song cử tri Nguyễn Nam Phú (phường Tân Sơn Nhì) cho rằng quá trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến còn nhiều bất cập, khiến người dân mất thêm thời gian, công sức. Hệ thống thường xuyên lỗi, nghẽn mạng; hồ sơ bị trả lại với thông báo chung chung "chưa đủ điều kiện", không nêu rõ nội dung cần bổ sung.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Trung tướng Nguyễn Minh Đức trao đổi các vấn đề cử tri đặt ra tại hội nghị. Ảnh: Hoa Lê

Cử tri đề nghị tăng cường tương tác hai chiều giữa cán bộ thụ lý và người dân, hướng dẫn cụ thể khi hồ sơ chưa đạt yêu cầu; đồng thời quy định rõ trách nhiệm cá nhân, có chế tài đối với tình trạng nghẽn mạng, lỗi kỹ thuật gây ách tắc hồ sơ. Việc liên thông dữ liệu giữa các bộ, ngành, cơ quan cũng cần được luật hóa, tránh yêu cầu người dân cung cấp lại giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu.

Trao đổi về vấn đề này, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Trung tướng Nguyễn Minh Đức cho biết, cơ chế tương tác hai chiều trên Cổng dịch vụ công trực tuyến đã được quy định rõ. Trường hợp cán bộ tiếp nhận hồ sơ thiếu hướng dẫn, không tương tác cụ thể, người dân có thể gửi phản ánh bằng văn bản đến Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh để yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra, chấn chỉnh.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ trao đổi các vấn đề cử tri đặt ra tại hội nghị. Ảnh: Hoa Lê

Theo Trung tướng Nguyễn Minh Đức, việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với xác định rõ trách nhiệm, kết quả và trách nhiệm giải trình theo tinh thần "sáu rõ". Những trường hợp cán bộ thiếu trách nhiệm, gây phiền hà cho người dân cần được kiểm tra, xử lý.

Liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân, Trung tướng Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh, việc thu thập, xử lý dữ liệu phải tuân thủ quy định của Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, trong đó bảo đảm sự đồng ý của chủ thể dữ liệu. Người dân có quyền không đồng ý cho chụp, quét giấy tờ tùy thân; khi đó, cán bộ có thể ghi nhận thông tin bằng phương thức thủ công để giải quyết hồ sơ. Việc sử dụng thiết bị chuyên dụng thay vì điện thoại cá nhân để chụp, quét căn cước công dân cũng cần được thực hiện nghiêm túc.

ĐBQH Phạm Trọng Nhân thay mặt các đại biểu Tổ số 8 của TP. Hồ Chí Minh báo cáo với cử tri về nội dung dự kiến Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khoá XVI. Ảnh: Hoa Lê

Trước phản ánh của cử tri Trần Thị Ngọc Tuyết (phường Tân Bình) về việc nhân viên hỗ trợ làm thẻ giao thông sử dụng điện thoại cá nhân chụp hai mặt căn cước công dân, gây lo ngại về nguy cơ lộ lọt thông tin, Trung tướng Nguyễn Minh Đức khẳng định, dữ liệu cá nhân phải được bảo vệ nghiêm ngặt. Tổ chức, cá nhân để xảy ra rò rỉ dữ liệu phải chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ cũng cho biết, bên cạnh các quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu, an ninh mạng, giao dịch điện tử và căn cước, thành phố đang đúc kết kinh nghiệm từ quá trình làm sạch, chuẩn hóa, định danh dữ liệu để tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoa Lê

Theo đó, cần xác định rõ dữ liệu được công khai và dữ liệu phải bảo vệ; quy định trách nhiệm, chế tài đối với hành vi sử dụng thông tin cá nhân trái phép, nhất là vì mục đích thương mại. Việc bảo vệ dữ liệu phải được tính toán ngay từ khâu thiết kế hệ thống, làm rõ mục đích thu thập, nơi lưu trữ và đơn vị quản lý, đồng thời hạn chế sử dụng thiết bị cá nhân trong quá trình tác nghiệp.

Thành phố cũng hướng đến trao quyền kiểm soát, giám sát dữ liệu cho người dân và doanh nghiệp, tạo điều kiện kiểm tra, phản hồi khi phát hiện thông tin sai lệch, trùng lặp hoặc bị sử dụng không đúng mục đích.

Chống ngập theo tư duy tổng thể, gắn với quy hoạch đô thị

Cử tri phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoa Lê

Cử tri phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoa Lê

Bên cạnh những bất cập về dịch vụ công, cử tri tại các điểm cầu trực tuyến cũng phản ánh tình trạng ngập tại một số khu vực. Cho rằng ngập nước đang trở thành rủi ro đối với an ninh đô thị, cử tri đề nghị xây dựng bản đồ rủi ro ngập lụt, có kế hoạch ứng phó cụ thể và khôi phục chế độ nạo vét cống rãnh định kỳ, chủ động phòng ngừa thay vì chờ sự cố phát sinh.

Trao đổi về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ cho biết, thành phố xác định chống ngập không còn là bài toán xử lý riêng lẻ từng điểm hay theo mùa, mà là nhiệm vụ gắn với quy hoạch và phát triển đô thị. Thành phố đang phối hợp với Hà Lan, quốc gia có kinh nghiệm trong quản lý nước, nghiên cứu các giải pháp từ hệ thống đê điều, hạ tầng xanh đến mô hình đô thị bọt biển, phù hợp với điều kiện thực tế.

Cử tri phát biểu tại điểm cầu trực tuyến. Ảnh: Hoa Lê

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, tình trạng ngập hiện nay chịu tác động đồng thời của mưa cực đoan vượt thiết kế ban đầu, triều cường, nước biển dâng, sụt lún đất có nơi lên đến 2cm mỗi năm và quá trình đô thị hóa làm thu hẹp hệ thống kênh rạch. Những yếu tố này khiến hệ thống đê, cống, kênh rạch và hồ chứa hiện hữu không còn đáp ứng đầy đủ yêu cầu thoát nước, đòi hỏi thành phố kết hợp giải pháp trước mắt với chiến lược dài hạn.

Dự kiến trong tháng 11/2026, thành phố sẽ trình HĐND thành phố quy hoạch tổng thể, trong đó xác định chống ngập và thích ứng với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ quan trọng. Định hướng tập trung xây dựng hệ thống hạ tầng tích hợp, phát triển mô hình đô thị bọt biển, các hành lang xanh, khu sinh thái liên kết và đầu tư hạ tầng kiểm soát ngập.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Hoa Lê

Cùng với hạ tầng công trình như cống, trạm bơm, thành phố sẽ phát triển hạ tầng xanh gồm hồ điều tiết, công viên nước, công viên sinh thái, tăng khả năng thấm và trữ nước, đồng thời bảo vệ không gian dành cho nước. Việc số hóa hệ thống thoát nước cũng được chú trọng, phục vụ theo dõi, dự báo và điều chỉnh phương án vận hành theo diễn biến thực tế.

Đối với kiến nghị xây dựng bản đồ ngập và bản đồ dự báo rủi ro, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, đây là nội dung nằm trong định hướng, giải pháp sắp tới. Hệ thống dữ liệu sẽ hỗ trợ quản lý, điều hành hạ tầng linh hoạt, tương tự việc điều tiết giao thông theo lưu lượng phương tiện.

Tổ ĐBQH số 8 cùng các đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Hoa Lê