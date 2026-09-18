Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh góp ý sửa Luật Bảo hiểm xã hội: Đề xuất đưa tài xế công nghệ vào diện bảo hiểm bắt buộc

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 487/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại chuyến kiểm tra và làm việc về tình hình triển khai các dự án trọng điểm về giao thông, năng lượng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.