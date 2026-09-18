Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh góp ý sửa Luật Bảo hiểm xã hội: Đề xuất đưa tài xế công nghệ vào diện bảo hiểm bắt buộc
Chiều 18/9, tại TP. Hồ Chí Minh, Đoàn ĐBQH thành phố tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Nhiều ý kiến đề nghị nghiên cứu mở rộng diện tham gia BHXH, BHYT bắt buộc, trong đó quan tâm nhóm tài xế công nghệ; đồng thời xác định rõ mối quan hệ giữa người làm việc qua nền tảng và doanh nghiệp để bảo đảm quyền lợi an sinh.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/doan-dbqh-tp-ho-chi-minh-gop-y-sua-luat-bao-hiem-xa-hoi-de-xuat-dua-tai-xe-cong-nghe-vao-dien-bao-hiem-bat-buoc-10430989.html