Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh góp ý sửa đổi 7 luật: Bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và sát thực tiễn

Hoàn thiện quy định, bảo đảm quyền lợi và phù hợp thực tiễn

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy phát biểu. Ảnh: Hoa Lê

Góp ý tại hội nghị, luật sư Trương Thị Hòa, đại diện Hội Luật gia TP. Hồ Chí Minh cho rằng, việc sửa đổi, bổ sung các luật cần được thực hiện có trọng tâm, tập trung vào những vấn đề cấp thiết, bảo đảm tính đồng bộ và tránh mở rộng phạm vi điều chỉnh khi chưa thực sự cần thiết.

Bên cạnh đó, cần cân nhắc thời điểm có hiệu lực của các quy định, tạo điều kiện để cơ quan quản lý và địa phương chuẩn bị nguồn lực, nhân sự, điều kiện tổ chức thực hiện, nhất là trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Luật sư Trương Thị Hòa, đại diện Hội Luật gia TP. Hồ Chí Minh phát biểu. Ảnh: Hoa Lê

Đối với lĩnh vực du lịch, đại diện doanh nghiệp Vietravel Trần Thị Thúy An đề nghị làm rõ quy định về giá dịch vụ lữ hành, tạo sự linh hoạt trong xác định giá đối với các chương trình du lịch theo yêu cầu, tour MICE và các sự kiện có tính chất đặc thù. Cụ thể, cần có cơ chế cho phép xác định giá trước hoặc dựa trên nguyên tắc tính giá đã thỏa thuận, phù hợp với đặc điểm của từng loại hình dịch vụ.

Đại diện doanh nghiệp Vietravel Trần Thị Thúy An phát biểu. Ảnh: Hoa Lê

Đại diện doanh nghiệp cũng đề nghị rà soát quy định về kinh doanh dịch vụ du lịch trên môi trường mạng, bởi các nền tảng và mô hình kinh doanh trực tuyến hiện nay rất đa dạng. Việc quy định rõ trách nhiệm của các bên sẽ góp phần bảo đảm quyền lợi của khách du lịch, đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động minh bạch, đúng pháp luật.

Đại diện doanh nghiệp du lịch phát biểu. Ảnh: Hoa Lê

Ngoài ra, theo đại diện doanh nghiệp, một số nội dung khác cũng cần được làm rõ gồm trách nhiệm mua, kiểm tra bảo hiểm du lịch đối với khách quốc tế đến Việt Nam; nghĩa vụ của khách du lịch; hình thức thẻ hướng dẫn viên bản giấy và điện tử; cũng như các loại hình lưu trú mới và hoạt động trekking.

Đại diện Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh Vĩnh Quốc Bảo phát biểu. Ảnh: Hoa Lê

Ở lĩnh vực thư viện, đại diện Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh Vĩnh Quốc Bảo đề xuất làm rõ trách nhiệm của chính quyền cấp xã trong bảo đảm cơ sở vật chất, kinh phí, nhân lực và không gian đọc tại cơ sở; đồng thời tăng cường kết nối giữa thư viện công cộng với thư viện trường học. Việc xây dựng nền tảng thư viện số dùng chung và hệ thống quản lý thống nhất cũng được đề xuất nhằm nâng cao khả năng tiếp cận tài nguyên thông tin, phục vụ nhu cầu học tập và đọc sách của người dân.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hoa Lê

Đồng thời kiến nghị tạo điều kiện để thư viện cấp tỉnh tiếp nhận xuất bản phẩm từ các địa phương khác; quy định rõ hơn hoạt động của thư viện có yếu tố nước ngoài theo hướng phục vụ cộng đồng, không chỉ giới hạn trong phạm vi người Việt Nam. Cùng với đầu tư hạ tầng, cần chú trọng đào tạo đội ngũ nhân lực có chuyên môn nghiệp vụ thư viện, đáp ứng yêu cầu phát triển trong môi trường số.

Rõ trách nhiệm quản lý, thúc đẩy chuyển đổi số và bảo tồn di sản

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hoa Lê

Đối với dự thảo Luật Điện ảnh, các ý kiến tập trung vào việc hoàn thiện quy trình thẩm định, cấp phép và quản lý hoạt động phổ biến phim, nhất là trên không gian mạng. Luật sư Trương Thị Hoà đề nghị rà soát thời hạn thẩm định để bảo đảm tính khả thi; làm rõ cơ chế hỗ trợ đối với phim được đề xuất sản xuất bằng nguồn lực tư nhân nhưng phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Đồng thời, cần quy định cụ thể hơn trách nhiệm kỹ thuật của nền tảng phổ biến phim trực tuyến, cơ chế kiểm soát nội dung phù hợp với lứa tuổi và thống nhất cách sử dụng thuật ngữ trong dự thảo.

Đại diện Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh Lều Thị Út phát biểu. Ảnh: Hoa Lê

Với lĩnh vực di sản văn hóa, nhiều ý kiến góp ý nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện cơ chế bảo vệ, phát huy giá trị di sản, bảo đảm các quy định phù hợp với thực tiễn quản lý và hoạt động chuyên môn. Các nội dung liên quan đến tiêu chuẩn nghiệp vụ trong hoạt động khảo cổ, công nhận văn bằng chuyên môn ở nước ngoài, phát triển bảo tàng và huy động nguồn lực xã hội cần được nghiên cứu, quy định rõ, tạo cơ sở cho việc tổ chức thực hiện.

Đại diện Hội Luật gia TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Triều Lưu phát biểu. Ảnh: Hoa Lê

Ở lĩnh vực quảng cáo, có ý kiến đề nghị bảo đảm sự thống nhất giữa quy định của dự thảo luật với pháp luật về quy hoạch, đồng thời làm rõ thẩm quyền và trách nhiệm quản lý quảng cáo ngoài trời. Việc phân định rõ vai trò của các cơ quan liên quan sẽ góp phần hạn chế chồng chéo, tạo thuận lợi cho hoạt động quảng cáo và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Đại diện Sở Tư pháp Lê Thị Hồng Nhung phát biểu. Ảnh: Hoa Lê

Về dự thảo Luật Báo chí, các ý kiến tập trung làm rõ quy định về thông báo và cấp phép, tránh trường hợp thủ tục mang tên thông báo nhưng cách thức thực hiện lại có tính chất như cấp phép.

Đại diện Hội Luật gia TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Triều Lưu đề nghị xác định rõ giá trị pháp lý của việc thông báo, trách nhiệm phản hồi của cơ quan tiếp nhận và hướng xử lý trong trường hợp hết thời hạn mà cơ quan chức năng không có ý kiến. Đồng thời kiến nghị sử dụng thời hạn tính theo ngày làm việc đối với một số thủ tục, bảo đảm phù hợp với quy trình xử lý hồ sơ của cơ quan báo chí và cơ quan quản lý.