Đoàn ĐBQH TP. Cần Thơ làm việc với lãnh đạo thành phố, sở, ngành trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XVI

Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP. Cần Thơ Lê Thị Thanh Lam báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri TP. Cần Thơ trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI

Tại Hội nghị, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP. Cần Thơ Lê Thị Thanh Lam báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri TP. Cần Thơ trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI

Theo đó, từ ngày 3-13/10, Đoàn ĐBQH thành phố đã phối hợp với UBMTTQVN các cấp và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức 15 cuộc tiếp xúc cử tri định kỳ trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI; với hơn 2.880 lượt cử tri tham dự; có 108 lượt cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị và đóng góp văn bản. Qua đó đã tổng hợp được 92 nội dung (31 nội dung kiến nghị Trung ương, 61 nội dung kiến nghị địa phương).

Cụ thể, ở cấp Trung ương, nhiều cử tri kiến nghị sớm ban hành Luật Đất đai (sửa đổi), các luật có liên quan và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành nhằm giúp các địa phương bảo đảm quản lý chặt chẽ, khơi thông các nguồn lực về tài nguyên đất đai, đóng góp vào tăng trưởng “2 con số” và phát triển nhanh, bền vững đất nước .

Lãnh đạo Sở, ngành TP. Cần Thơ tham dự Hội nghị

Cử tri kiến nghị cần có chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp phù hợp cho cán bộ, công chức, viên chức cấp xã và các chi, tổ hội, tổ tự quản ở khu dân cư. Qua đó bảo đảm bộ máy sau sắp xếp không chỉ tinh gọn mà còn hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phục vụ Nhân dân…

Với lãnh đạo TP. Cần Thơ, cử tri kiến nghị về các lĩnh vực ngân sách, đầu tư công, tài sản công, phân bổ nguồn vốn đầu tư công nhiều hơn, quan tâm đầu tư hạ tầng cho các xã vùng sâu, vùng khó khăn, vùng trũng khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Cử tri cũng kiến nghị về lĩnh vực đất đai, quy hoạch, hạ tầng giao thông và thủy lợi; Lĩnh vực Môi trường…

Ở lĩnh vực đất đai, hộ tịch, nhiều cử tri kiến nghị tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt giấy tờ rườm rà và khắc phục tình trạng người dân phải đi lại bổ sung hồ sơ nhiều lần.

Đối với lĩnh vực y tế, cử tri kiến nghị bổ sung biên chế y, bác sĩ, đầu tư trang thiết bị cho Trạm y tế xã sau sáp nhập để giảm tải tuyến trên. Xem xét giao Trạm Y tế xã, phường tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân theo phạm vi chuyên môn và điều kiện thực tế, có sự hỗ trợ chuyên môn, nhân lực của cơ sở y tế cấp trên khi cần thiết.

Lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết, đơn vị sẽ rà soát các công trình giao thông trọng điểm để báo cáo UBND thành phố bố trí vốn đầu tư trong thời gian tới

Tại phần thảo luận, đại diện lãnh đạo các sở ngành tập trung phân tích một số ý kiến cử tri chưa sát với thực tế và những quy định pháp luật liên quan nên với những ý kiến thuộc thẩm quyền sở, ngành sẽ có văn bản trả lời.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cử tri nhận được sự đồng thuận cần đề xuất với bộ ngành Trung ương như: việc số hóa quản lý bệnh án điện tử và liên thông hồ sơ khám chữa bệnh giữa các tuyến; mở rộng danh mục thuốc bảo hiểm y tế; công tác khám sức khỏe miễn phí cho người dân cần có hỗ trợ đội ngũ y tế tuyến trên…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Cần Thơ Lê Công lý phát biểu tại Hội nghị

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Cần Thơ Lê Công lý cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, lãnh đạo thành phố cùng các sở, ngành, lãnh đạo các địa phương thực hiện nhiều kế hoạch nhưng tốc độ tăng trưởng của thành phố chưa đạt như kỳ vọng. Những tháng cuối năm, thành phố tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, lãnh đạo các địa phương tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các kế hoạch, bảo đảm tốc độ tăng trưởng đạt 2 con số như Chính phủ giao.

Với những ý kiến cử tri phản ánh qua Đoàn ĐBQH, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Lê Công Lý yêu cầu các sở ngành rà soát và có ý kiến trả lời cho các cử tri. Nhất là việc thiếu sách, Sở Giáo dục - Đào tạo rà soát tổng thể và báo cáo UBND thành phố; vấn đề một số bệnh viện công còn nợ thuế, giao Sở Y tế rà soát có đề xuất hướng tháo gỡ để thành phố kiến nghị Bộ, ngành Trung ương xem xét.

Trước Kỳ họp thứ Hai, lãnh đạo TP. Cần Thơ kiến nghị với Đoàn ĐBQH thành phố một số nội dung vướng mắc về chính sách, cơ chế, thông qua Đoàn, thành phố mong muốn các kiến nghị của thành phố sớm được Bộ, ngành Trung ương quan tâm tháo gỡ để tạo điều kiện cho thành phố triển khai các kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội thành phố được thuận lợi, nhất là các khó khăn, vướng mắc về hạ tầng giao thông…

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TP. Cần Thơ Đào Chí Nghĩa phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TP. Cần Thơ Đào Chí Nghĩa cho biết, trước Kỳ họp thứ Hai, Đoàn ĐBQH TP. Cần Thơ đã tiếp nhận và chọn lọc 89 ý kiến, trong đó, Trung ương 28 nội dung; TP. Cần Thơ có 45 nội dung thành phố; cấp xã có 16 nội dung.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, đóng góp hôm nay của các sở, ngành, Đoàn ĐBQH TP. Cần Thơ ghi nhận đầy đủ, đồng thời đề nghị các sở, ngành tiếp tục rà soát tổng thể các ý kiến cử tri kiến nghị và những ý kiến của sở, ngành gửi đến Bộ, ngành Trung ương. Các ý kiến sở, ngành tổng hợp gửi lại cho Đoàn trước 10h ngày 15/10.

Vì sự phát triển của TP. Cần Thơ, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TP. Cần Thơ Đào Chí Nghĩa mong muốn thời gian tới, lãnh đạo thành phố, đặc biệt là các sở, ngành tiếp tục gắn bó, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Đoàn ĐBQH thành phố, để kịp thời kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong ngành, nhằm khơi thông các điểm nghẽn về thể chế, chính sách, giúp thành phố thực hiện thành công các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho thành phố trong thời gian tới.