Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang: Tiếp xúc, khảo sát thực tế để chuyển tải đầy đủ kiến nghị của cử tri

Tham gia khảo sát và tiếp xúc cử tri, có: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Lò Thị Việt Hà; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang Lý Thị Lan…

Nhiều kiến nghị liên quan đến phát triển vùng cao, biên giới

Tại hội nghị TXCT cử tri cụm địa bàn các xã Pà Vầy Sủ - Xín Mần - Nấm Dẩn - Quảng Nguyên, Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin tới cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Hai; kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất và một số nội dung cử tri quan tâm.

Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang TXCT tại xã Pà Vầy Sủ

Qua 11 lượt ý kiến, cử tri 4 xã tập trung kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực đối với địa bàn vùng cao, biên giới. Trong đó, cử tri đề nghị tiếp tục đầu tư, sửa chữa các tuyến giao thông kết nối giữa các xã, với các tuyến tỉnh lộ và khu vực sản xuất; tháo gỡ khó khăn đối với các dự án kéo dài; bố trí nguồn lực thực hiện công trình cấp bách, ổn định dân cư, khắc phục sạt lở, xử lý rác thải.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Lò Thị Việt Hà phát biểu

Một nhóm vấn đề được cử tri đặc biệt quan tâm là những vướng mắc trong triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là phân bổ, điều chỉnh, sử dụng vốn; thủ tục thanh, quyết toán; hướng dẫn tổ chức thực hiện ở cấp xã và các mô hình hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất.

Cử tri phát biểu tại hội nghị

Cử tri cũng đề nghị sớm tích hợp, đồng bộ các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; nghiên cứu chế độ, phụ cấp phù hợp đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn ở cấp xã sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang tặng quà hỗ trợ an sinh, y tế, giáo dục cho xã Pà Vầy Sủ

Cùng với đó là các kiến nghị về chính sách đối với giáo dục vùng cao, học sinh nội trú, bán trú; nhân lực và điều kiện phục vụ tại các cơ sở giáo dục; phát triển du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa; thúc đẩy hoạt động cửa khẩu, thương mại biên giới; chuyển đổi số và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đại diện các sở, ngành của tỉnh đã trực tiếp trao đổi, làm rõ nhiều nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với những kiến nghị về giao thông, các đại biểu đề nghị cơ quan chuyên môn khi thực hiện phân cấp cần tính đến điều kiện thực tế của các xã vùng cao, biên giới, nơi nguồn lực đầu tư và duy tu còn hạn chế; trên cơ sở đó rà soát hiện trạng, xác định thứ tự ưu tiên và tham mưu phương án xử lý đối với những công trình vượt khả năng cân đối của cấp xã.

Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang trao quà hỗ trợ an sinh, y tế, giáo dục cho các xã

ĐBQH Ma Thị Thúy cung cấp thêm thông tin về việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong thời gian tới. Trong đó, nhấn mạnh yêu cầu khắc phục tình trạng chồng chéo, đơn giản hóa hướng dẫn, tăng cường phân cấp, phân quyền; chú trọng đánh giá kết quả đầu ra và hiệu quả thực chất đối với đời sống người dân. Việc lựa chọn dự án, mô hình hỗ trợ cần xuất phát từ nhu cầu thực tế, hướng tới tạo sinh kế, việc làm và nâng cao thu nhập.

Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang tặng quà cho người cao tuổi trên địa bàn xã Pà Vầy Sủ

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Lò Thị Việt Hà ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời cho biết, nhiều nội dung đã được lãnh đạo địa phương, các sở, ngành trao đổi, làm rõ trực tiếp. Những vấn đề còn lại sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, tổng hợp, chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Trước yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị các xã tiếp tục rà soát, bố trí và sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ; xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành; chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn tháo gỡ khó khăn, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Đối với đầu tư kết cấu hạ tầng, các địa phương cần rà soát từng công trình, xác định rõ sự cần thiết, quy mô, thứ tự ưu tiên, khả năng chuẩn bị đầu tư và trách nhiệm của từng cơ quan. Với các chương trình mục tiêu quốc gia, cần chủ động xác định nhu cầu, đối tượng thụ hưởng, chuẩn bị danh mục dự án và mô hình hỗ trợ sản xuất phù hợp, bảo đảm công khai, dân chủ, đúng đối tượng và hướng tới hiệu quả sinh kế.

Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, nhất là những vấn đề cấp bách liên quan trực tiếp đến an toàn, đời sống, quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang khảo sát việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia tại xã Thông Nguyên

Quan tâm chất lượng, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia

Trước đó, Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang đã khảo sát việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia tại xã Thông Nguyên.

Theo báo cáo của UBND xã, Thông Nguyên có 1.254 hộ, 6.278 nhân khẩu, tỷ lệ nghèo đa chiều 19,38%. Đến tháng 9/2026, vốn đầu tư công năm 2025 chuyển nguồn sang năm 2026 đã giải ngân và hoàn trả ngân sách cấp trên hơn 4,87/7,7 tỷ đồng, đạt 63,3%; vốn sự nghiệp giải ngân hơn 1,94/2,67 tỷ đồng, đạt 72,8%. Quá trình triển khai vẫn còn khó khăn về thủ tục, hồ sơ các dự án chuyển tiếp, nguồn vật liệu xây dựng, tiến độ phân bổ, giải ngân vốn và một số hạ tầng thiết yếu về giao thông, điện, viễn thông.

Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang khảo sát tại một cơ sở trường học trên địa bàn xã Pà Vầy Sủ

Qua khảo sát, địa phương kiến nghị tháo gỡ khó khăn đối với các dự án chuyển tiếp; có hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; nghiên cứu cơ chế phù hợp để khai thác, sử dụng vật liệu xây dựng thông thường tại chỗ cho các công trình quy mô nhỏ; đồng thời, quan tâm hạ tầng thiết yếu, nhân lực và điều kiện tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở cấp xã.

Đoàn khảo sát thực tế tại bếp ăn cho học sinh trên địa bàn xã Pà Vầy Sủ

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang Lý Thị Lan đề nghị, địa phương rà soát toàn diện việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, xác định rõ khó khăn khách quan, nguyên nhân chủ quan và trách nhiệm của từng cơ quan đối với những dự án chậm tiến độ, chưa hoàn thành thủ tục hoặc còn vướng mắc về nguồn vốn.

Đáng chú ý, địa phương cần chuyển trọng tâm từ việc chỉ quan tâm đến tiến độ giải ngân sang đánh giá kết quả đầu ra, chất lượng công trình và hiệu quả thực chất của chính sách đối với đời sống người dân; chủ động khảo sát đối tượng, xác định nhu cầu, xây dựng danh mục dự án ưu tiên và chuẩn bị các điều kiện từ sớm.

Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang đã đi khảo sát giờ học tại một cơ sở trường học trên địa bàn xã Pà Vầy Sủ

Đối với xã có tỷ lệ nghèo đa chiều còn ở mức 19,38%, cần tập trung hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất, đào tạo nghề, tạo việc làm, hướng tới giảm nghèo bền vững; đồng thời quan tâm những khó khăn về giáo dục, y tế cơ sở, nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và cung ứng thuốc.

Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang đã đi khảo sát bữa ăn tại một trường học trên địa bàn xã Pà Vầy Sủ

Tiếp tục hoạt động, Đoàn đã đi khảo sát tại một cơ sở trường học có tổ chức bếp ăn cho học sinh trên địa bàn xã Pà Vầy Sủ, trung vào điều kiện cơ sở vật chất, nguồn thực phẩm, tổ chức chế biến, bảo quản, lưu mẫu, nhân lực và công tác kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm. Những vấn đề ghi nhận từ thực tiễn là cơ sở phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

+ Nhân dịp này, Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang đã trao 20 suất quà tặng người cao tuổi và 150 triệu đồng hỗ trợ an sinh y tế, giáo dục cho 4 xã Pà Vầy Sủ, Xín Mần, Nấm Dẩn và Quảng Nguyên.