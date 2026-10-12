Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang lấy ý kiến tham gia xây dựng 4 dự án luật

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia tỉnh; đại diện các hiệp hội doanh nghiệp và lãnh đạo UBND các xã, phường Minh Xuân, Nông Tiến, An Tường, Mỹ Lâm, Yên Sơn, Bình Thuận.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung tham gia ý kiến đối với 4 dự án luật, gồm: Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi) và Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh.

Phát biểu khai mạc và định hướng thảo luận, đồng chí Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Thị Lan nhấn mạnh, các dự án luật đều liên quan đến yêu cầu hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, huy động và sử dụng nguồn lực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Một số chính sách có tác động trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp và đời sống nhân dân, đòi hỏi phải được xem xét kỹ về tính khả thi và điều kiện tổ chức thực hiện tại địa phương.

Đồng chí Lý Thị Lan, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung phân tích những nội dung sửa đổi, bổ sung, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau; chú trọng đánh giá tác động từ thực tiễn tỉnh miền núi, địa bàn rộng, có đông đồng bào dân tộc thiểu số và điều kiện phát triển không đồng đều. Các ý kiến cần chỉ rõ quy định còn bất cập, khó khăn phát sinh trong thực tế, nguyên nhân và đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung cụ thể, đồng thời làm rõ nguồn lực và trách nhiệm tổ chức thực hiện khi luật được ban hành.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào những nội dung trọng tâm của 4 dự án luật, nhất là các quy định còn có cách hiểu khác nhau, những vấn đề phát sinh từ thực tiễn và tính khả thi khi triển khai. Đối với dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, các ý kiến quan tâm đến chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn, mặt bằng sản xuất, mở rộng thị trường; tạo điều kiện cho hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, nhất là tại địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Với dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), các đại biểu trao đổi về quy định tiền đặt trước, xử lý trường hợp trúng đấu giá nhưng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán và việc tổ chức đấu giá trực tuyến, bảo đảm công khai, minh bạch, quyền lợi của các bên liên quan.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn phát biểu ý kiến tham gia vào các dự thảo luật.

Đối với dự thảo Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi), các ý kiến tập trung làm rõ điều kiện, trình tự, thủ tục trưng mua, trưng dụng trong tình huống khẩn cấp; cơ chế hoàn trả, bồi thường tài sản, nhất là khi xảy ra thiên tai, sự cố tại những địa bàn bị chia cắt, khó khăn trong tiếp cận. Đối với dự thảo Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh, đại biểu đề nghị quan tâm đến cơ chế vận hành thị trường, kiểm soát rủi ro, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn. Các ý kiến cũng nhấn mạnh yêu cầu quy định rõ trách nhiệm của cơ quan thực thi, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi, tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình áp dụng.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Thị Lan đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định trong 4 dự án luật, đối chiếu với thực tiễn công tác quản lý và triển khai tại địa phương để đóng góp ý kiến sát thực tế, có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, cần làm rõ những nội dung còn vướng mắc, bất cập; phân tích nguyên nhân và đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung cụ thể, bảo đảm các quy định khi ban hành có tính đồng bộ, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn, nhất là địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng chí khẳng định, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị tại hội nghị để nghiên cứu, tham gia hoàn thiện các dự án luật, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.