Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang góp ý 3 dự án luật sửa đổi

Cho ý kiến tại Tổ 14, các đại biểu cơ bản tán thành với sự cần thiết sửa đổi các Luật này để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Bảo đảm tính khả thi và quyền lợi người dân trong đấu giá tài sản

Góp ý dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), ĐBQH Ma Thị Thúy đề nghị làm rõ cơ chế xác định người trúng đấu giá, mức tiền đặt trước, trách nhiệm vận hành đấu giá trực tuyến và bảo vệ người mua. Nhất trí với sự cần thiết sửa đổi Luật Đấu giá tài sản nhằm khắc phục tình trạng thông đồng, dìm giá, trả giá cao rồi bỏ cọc, đại biểu tập trung góp ý năm nội dung cần tiếp tục hoàn thiện. Đối với quy định bốc thăm xác định người trúng đấu giá tại khoản 7 Điều 28, đại biểu cho rằng việc tham dự phiên đấu giá chưa thể đồng nhất với hành vi trả giá. Người trúng đấu giá cần được xác định trên cơ sở có giá trả hợp lệ. Vì vậy, trường hợp không có giá trả hợp lệ nên xác định đấu giá không thành, trừ trường hợp đặc thù được luật quy định rõ; đồng thời thống nhất cách xử lý tiền đặt trước. Về Điều 29, dự thảo bổ sung mức tiền đặt trước từ 20% đến 50% đối với đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho cá nhân.

Toàn cảnh phiên thảo luận ở Tổ 14 sáng 19-10.

Đại biểu đồng tình với việc tăng trách nhiệm của người tham gia, song đề nghị đánh giá kỹ tác động vì mức tối đa 50% có thể hạn chế cơ hội của người có nhu cầu nhà ở thực sự. Cần có tiêu chí lựa chọn mức cụ thể, làm rõ thời hạn hoàn trả và trách nhiệm xử lý khi kết quả đấu giá không được phê duyệt do lỗi của cơ quan hoặc người có tài sản. Đối với đấu giá trực tuyến tại khoản 5 Điều 30, gắn với Điều 25, đại biểu đề nghị làm rõ căn cứ lựa chọn ngưỡng tổng giá khởi điểm từ 200 triệu đồng để bắt buộc áp dụng đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân. Luật cần quy định nguyên tắc xử lý khi mất kết nối, lỗi ghi nhận giá, sự cố thanh toán và xác định rõ trách nhiệm của đơn vị vận hành, tổ chức đấu giá. Việc công khai thông tin cần có hình thức phù hợp tại địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Về chế tài tại khoản 3 Điều 56, đại biểu tán thành xử lý nghiêm người cố ý bỏ cọc, không thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Tuy nhiên, căn cứ, phạm vi và tiêu chí xác định thời hạn cấm tham gia đấu giá phải được quy định rõ; phân biệt hành vi cố ý vi phạm với trường hợp bất khả kháng hoặc lỗi của cơ quan, người có tài sản, bảo đảm quyền giải trình, khiếu nại và khởi kiện.

ĐBQH Ma Thị Thúy phát biểu.

Đại biểu cũng đề nghị hoàn thiện Điều 7, Điều 58 và Điều 59 để bảo vệ người mua khi kết quả đấu giá bị hủy. Cần xác định rõ trường hợp phải hoàn trả tài sản, chủ thể có trách nhiệm hoàn trả tiền, thời hạn hoàn trả và cách giải quyết chi phí hợp lý, thiệt hại phát sinh. Đây là cơ sở bảo vệ quyền lợi người mua, xác định trách nhiệm của bên có lỗi và củng cố niềm tin vào hoạt động đấu giá.

Rà soát tính đồng bộ và lộ trình chuyển đổi số trong hành nghề luật sư

Góp ý về tiêu chuẩn luật sư tại Điều 7 dự thảo Luật Luật sư, ĐBQH Lý Văn Huấn cho rằng một số tiêu chí còn mang tính định tính, chưa đủ rõ ràng, cụ thể.

Điều 7 dự thảo Luật Luật sư quy định người muốn trở thành luật sư phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn: “Là công dân Việt Nam, trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, kiên quyết bảo vệ công lý, liêm chính và trung thực”.

ĐBQH Lý Văn Huấn đề nghị quy định cụ thể hơn các tiêu chuẩn này, đồng thời giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết để bảo đảm áp dụng thống nhất.

Liên quan đến hoạt động của người tập sự hành nghề luật sư, ĐBQH Lý Văn Huấn cho rằng quy định tại Điều 9 dự thảo Luật chưa bảo đảm tính thống nhất với pháp luật về tố tụng.

ĐBQH Lý Văn Huấn thảo luận.

Đại biểu cho rằng pháp luật tố tụng hiện hành cũng như các quy định đang được sửa đổi, bổ sung chỉ quy định luật sư được tham gia hoạt động tố tụng, chưa có quy định tương ứng đối với người tập sự hành nghề luật sư. Vì vậy, đại biểu đề nghị rà soát nội dung này để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Liên quan đến quyền và nghĩa vụ luật sư, điểm e, Khoản 1, Điều 12 dự thảo Luật quy định: Có trách nhiệm cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí, trợ giúp pháp lý, tham gia tố tụng trong các vụ án theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, thực hiện trách nhiệm xã hội khác theo quy định của Luật này, pháp luật về trợ giúp pháp lý và pháp luật khác có liên quan.

Đại biểu Lý Văn Huấn cho rằng, quy định này rất cần thiết, nhưng chưa rõ về phạm vi, đối tượng, số lượng, thời hạn, hình thức, phương thức được phân công tham gia, luật sư tham gia đoàn luật sư và các tổ chức của các cơ quan có liên quan trong việc tổ chức thực hiện việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí.

Do đó, đại biểu đề nghị các cơ quan soạn thảo nên rà soát, nghiên cứu bổ sung các quy định này và giao cho Chính phủ quy định chi tiết về số lượng, đối tượng, phạm vi áp dụng và số vụ việc pháp lý được thực hiện miễn phí hằng năm.

Ngoài ra, theo đại biểu Lý Văn Huấn, dự thảo Luật bổ sung quy định về cơ sở dữ liệu luật sư, cho phép ký hợp đồng dịch vụ pháp lý qua phương tiện điện tử và ghi nhận giá trị pháp lý của dữ liệu điện tử.

Cần làm rõ thẩm quyền trong nuôi con nuôi

ĐBQH Hoàng Ngọc Định thảo luận về Dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi). Đại biểu cho biết, Khoản 1 Điều 16 dự thảo quy định Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định việc nuôi con nuôi trong nước và việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. Trong khi đó, khoản 2 quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, nhưng không loại trừ trường hợp ở khu vực biên giới.

ĐBQH Hoàng Ngọc Định thảo luận về Dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi).

Đại biểu cho rằng: Hai khoản này chưa thống nhất về phạm vi thẩm quyền. Đại biểu đề nghị sửa khoản 1 và khoản 2 Điều 16 theo hướng: Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định việc nuôi con nuôi trong nước; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. Đối với địa bàn biên giới, Luật hoặc văn bản quy định chi tiết cần xác định cơ chế tiếp nhận hồ sơ, xác minh, phối hợp và hỗ trợ thực hiện tại cấp xã, nhưng không thiết kế thêm một thẩm quyền quyết định riêng, chồng lấn với cấp tỉnh.

Về Lệ phí và khoản đóng góp, đại biểu đề nghị bổ sung tại Điều 12 các nguyên tắc cơ bản: Xác định rõ tính chất của khoản tiền; mục đích và phạm vi chi; chủ thể thu, nộp; nguyên tắc xác định mức thu; yêu cầu công khai, minh bạch, hạch toán riêng, kiểm tra, giám sát; đồng thời quy định không được thu trực tiếp hoặc chi trực tiếp cho cá nhân gắn với từng trường hợp giải quyết nuôi con nuôi.

Có thể giao Chính phủ quy định chi tiết về mức thu, phương thức thu, chứng từ, quản lý và sử dụng khoản tiền này. Nhưng các nguyên tắc để bảo đảm khoản tiền chỉ phục vụ lợi ích của trẻ em, không trở thành điều kiện để giải quyết nuôi con nuôi và không tạo nguy cơ thương mại hóa hoạt động nuôi con nuôi cần được quy định trực tiếp trong Luật.

Về đăng ký lại việc nuôi con nuôi, đại biểu cho rằng, quy định này là cần thiết. Đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát kỹ mối quan hệ giữa Điều 18 dự thảo với khoản 4 Điều 3 và khoản 3 Điều 29 Luật Hộ tịch; đánh giá đầy đủ cơ sở pháp lý, sự cần thiết và phương án xử lý để quy định về đăng ký lại việc nuôi con nuôi có thể được áp dụng thống nhất khi Luật có hiệu lực thi hành.

Đại biểu cũng góp ý về trường hợp người độc thân nhận con nuôi tại điểm b khoản 1 Điều 27.

Thống nhất quy định bảo mật thông tin trong đấu giá

Thảo luận về Dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), ĐBQH Vương Thị Hương bổ sung về bảo mật danh sách, thông tin người đăng ký tham gia đấu giá, điểm c khoản 4 Điều 10 dự thảo Luật nghiêm cấm người có tài sản đấu giá để lộ danh sách người đăng ký trong quá trình thẩm tra, xét duyệt điều kiện tham gia đấu giá.

ĐBQH Vương Thị Hương phát biểu.

Trong khi đó, điểm e khoản 2 Điều 39 quy định không cung cấp thông tin của người tham gia đấu giá cho người tham gia đấu giá khác trong quá trình thẩm tra, xét duyệt cho đến khi kết thúc cuộc đấu giá.

Theo đại biểu, hai quy định này cùng hướng đến bảo đảm tính khách quan, phòng ngừa thông đồng trong đấu giá, nhưng chưa đồng bộ về thời gian bảo mật và phạm vi hành vi cần kiểm soát.

Do đó, đại biểu Vương Thị Hương đề nghị chỉnh lý điểm c khoản 4 Điều 10 theo hướng xác định rõ nghĩa vụ bảo mật danh sách và thông tin nhận diện người đăng ký, kể từ khi người có tài sản tiếp nhận hoặc được cung cấp thông tin đến khi kết thúc cuộc đấu giá; nghiêm cấm để lộ, tiết lộ hoặc cung cấp trái pháp luật những thông tin này cho người không có quyền tiếp cận, kể cả thông qua trung gian. Đồng thời, sửa điểm e khoản 2 Điều 39 cho thống nhất về phạm vi thông tin, thời gian và trách nhiệm bảo mật.