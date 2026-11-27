Các vị đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự buổi tiếp xúc cử tri.

Tham dự buổi tiếp xúc có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và một số sở, ngành; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, lãnh đạo phòng chuyên môn cùng đông đảo cử tri xã Kiên Đài.

Lãnh đạo các sở, ngành, xã Kiên Đài và các bậc cử tri tham gia buổi tiếp xúc.

Báo cáo tới cử tri xã Kiên Đài, Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin, Kỳ họp thứ 2 diễn ra trong 27 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao trước Nhân dân cả nước. Quốc hội đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua 38 luật và 18 nghị quyết; trong đó, ban hành mới và sửa đổi toàn diện, căn bản 22 luật, bộ luật lớn, mang tính nền tảng và thông qua 16 luật sửa đổi, bổ sung điều chỉnh đồng thời một số điều nhằm tháo gỡ triệt để các bất cập mang tính liên ngành, xử lý điểm nghẽn pháp lý, tăng cường tính đồng bộ và minh bạch của hệ thống pháp luật. Quốc hội đã cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật khác, làm cơ sở cho các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3.

Đại biểu Nguyễn Việt Hà, Giám đốc Agribank Tuyên Quang báo cáo kết quả Kỳ họp thứ II tới cử tri.

Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI, Quốc hội tập trung vào 2 nhóm lĩnh vực trọng tâm được cử tri rất quan tâm là tài chính và hoa học - công nghệ. Đây là những lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng, tác động trực tiếp đến môi trường đầu tư kinh doanh, quản lý thuế, hỗ trợ hộ kinh doanh, thúc đẩy ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số tại các địa phương.

Tại Kỳ họp này, như nhiều đạo luật quan trọng được thông qua nhằm giải quyết các tồn tại, vướng mắc kéo dài trong lĩnh vực đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, môi trường; nhiều quy định mới về y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được ban hành; thông qua chính sách bổ sung 2 ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương là ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và ngày Tổ quốc tri ân và Thương binh, Liệt sĩ (27/7) hàng năm.…

Tại Kỳ họp này, Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang đã tham gia 69 lượt phát biểu tại tổ và Hội trường, đóng góp 85 ý kiến vào các dự án luật, dự thảo nghị quyết và các nội dung của Kỳ họp; Đoàn có 3 lượt chất vấn trực tiếp đối với Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Qua đó, Đoàn đã kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương.

Cử tri Tạ Ngọc Long, thôn Yên Bình kiến nghị giải quyết nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng môi trường do mỏ Angtimon hoạt động.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Kiên Đài kiến nghị Trung ương và tỉnh quan tâm bố trí nguồn vốn đầu tư nâng cấp, cải tạo một số tuyến đường trọng yếu qua địa bàn, như đường ĐH.03, đường ĐT.185 theo quy mô đường cấp IV miền núi quy mô; xử lý những điểm sạt lở lớn vượt thẩm quyền của xã; tiếp tục bố trí kinh phí cho địa phương chi trả chế độ cho giáo viên dạy thêm giờ, dạy tăng cường tiếng Việt cho học sinh lớp 1 là người dân tộc thiểu số; có thêm chính sách hỗ trợ kinh phí mua chất đốt phục vụ nấu ăn cho học sinh bán trú; có kế hoạch phân bổ, bố trí vốn đầu tư nâng cấp hạ tầng một số cơ sở giáo dục, Trạm y tế xã sau sáp nhập, đáp ứng nhu cầu dạy và học, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xem xét có cơ chế đặc thù không áp dụng cứng nhắc tỷ lệ giảm 10% biên chế đối với y tế cơ sở; mở rộng danh mục thuốc bảo hiểm y tế tại tuyến xã phù hợp với nhu cầu điều trị và quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế; giải quyết những vướng mắc trong hoạt động của mỏ Angtimon trên địa bàn thôn Yên Bình liên quan đến môi trường, chi trả tiền lương cho công nhân; giải trình về chính sách hỗ trợ theo Nghị định 154 cho một số trường hợp cán bộ không chuyên trách ở thôn nghỉ công tác do sắp xếp lại thôn…

Tiếp thu ý kiến của cử tri xã Kiên Đài, lãnh đạo các sở, ngành và xã Kiên Đài đã giải trình, làm rõ một số ý kiến thuộc thẩm quyền.

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá - Xã hội của Quốc hội Lò Thị Việt Hà phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Lò Thị Việt Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa – Xã hội của Quốc hội khẳng định đây là những ý kiến, kiến nghị xác đáng, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Trong đó, có những vấn đề cần được quan tâm giải quyết sớm.

Đồng chí tiếp thu và làm rõ một số ý kiến, kiến nghị cử tri quan tâm. Đồng thời yêu cầu xã Kiên Đài tiếp thu, rà soát, giải quyết, trả lời triệt để các kiến nghị của người dân với các nội dung thuộc thẩm quyền chưa thể trả lời đầy đủ tại buổi tiếp xúc; đồng thời báo cáo, đề xuất kiến nghị các ý kiến thuộc thẩm quyền tỉnh. Đoàn ĐBQH hứa sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri, chuyển UBND tỉnh, Trung ương và các cơ quan có liên quan xem xét, giải quyết, trả lời.

Đoàn ĐBQH tỉnh trao kinh phí hỗ trợ an sinh xã hội cho xã Kiên Đài.

Nhân dịp này, Đoàn ĐBQH tỉnh đã trao tặng 50 triệu đồng cho xã Kiên Đài thực hiện chương trình an sinh xã hội về y tế trên địa bàn xã.

Các vị đại biểu Quốc hội trò chuyện với cử tri xã Kiên Đài.