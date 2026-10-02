Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI tại xã Trà Lĩnh, Quang Trung

Cùng dự có đồng chí Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, xã Trà Lĩnh.

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; thông tin tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh và dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2.

Cử tri xã Trà Lĩnh và Quang Trung kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở. Trong lĩnh vực giao thông, hạ tầng và phòng, chống thiên tai, cử tri đề nghị khắc phục các điểm sạt lở trên Quốc lộ 3, đoạn qua đèo Mã Phục; xử lý tình trạng ngập úng tại khu vực Ngườm Khẩu; đầu tư đường vào vùng trồng hồi, tuyến tránh Quốc lộ 4A qua trung tâm xã Quang Trung; đầu tư hệ thống camera an ninh, đèn năng lượng mặt trời tại các xóm. Về y tế, nông nghiệp, cử tri đề nghị điều chỉnh định mức kinh phí hoạt động của trạm y tế xã phù hợp với quy mô, địa bàn và khối lượng nhiệm vụ; củng cố mạng lưới thú y, khuyến nông ở cơ sở.

Cử tri kiến nghị tăng tính chủ động cho địa phương trong điều chỉnh nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia; nghiên cứu cơ chế thuận lợi hơn cho cư dân hai bên biên giới giao lưu, trao đổi hàng hóa, dịch vụ và lưu trú trong thời gian phù hợp; quan tâm chế độ, chính sách đối với người cao tuổi, cựu chiến binh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bế Thanh Tịnh ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng chí nhấn mạnh, đối với những khu vực thường xuyên ngập lụt phải nghiên cứu giải pháp căn cơ, lâu dài, đồng thời chủ động phương án bảo đảm an toàn cho người dân; công tác quy hoạch phải đi trước một bước, hài hòa giữa yêu cầu phát triển và bảo đảm sinh kế. Việc đầu tư giao thông, hạ tầng cần xác định thứ tự ưu tiên, tính toán hiệu quả, tránh lãng phí.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bế Thanh Tịnh phát biểu tại hội nghị.

Các địa phương, sở, ngành chủ động tháo gỡ khó khăn trong giải ngân các nguồn vốn; rà soát các chế độ, chính sách, củng cố mạng lưới khuyến nông, thú y ở cơ sở; tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc trong giao lưu, trao đổi qua biên giới theo đúng quy định. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của tỉnh, các sở, ngành có trách nhiệm xem xét, giải quyết; những vấn đề thuộc cấp xã, cấp ủy, chính quyền địa phương cần chủ động xử lý, không để các kiến nghị chính đáng của cử tri kéo dài.

Nhân dịp này, Đoàn ĐBQH tỉnh tặng 25 suất quà cho học sinh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Trà Lĩnh.