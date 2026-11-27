Đồng chí Mai Thị Phương Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội và các vị ĐBQH tỉnh chủ trì buổi tiếp xúc cử tri tại xã Hải Tiến. Ảnh: Việt Thắng

* Sáng 27/11, tại xã Hải Tiến, Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã: Hải Tiến, Đồng Thịnh, Nghĩa Hưng, Nghĩa Sơn, Hồng Phong, Quỹ Nhất, Nghĩa Lâm, Rạng Đông, Hải Thịnh, Hải Xuân, Hải An, Hải Quang.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Hải Tiến. Ảnh: Việt Thắng

Dự tiếp xúc cử tri có các đại biểu Quốc hội: Mai Thị Phương Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Lê Văn Thế, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Thế Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hải Hậu. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã và đại biểu cử tri các xã.

Đồng chí Trần Thế Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hải Hậu thông tin kết quả Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Việt Thắng

Tại hội nghị, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin kết quả kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI; báo cáo kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình năm 2026; thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh và các hoạt động của Quốc hội.

Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua 38 luật, 18 nghị quyết (trong đó có 05 nghị quyết quy phạm pháp luật, 12 nghị quyết về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, công tác nhân sự, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng, 01 nghị quyết kỳ họp); đồng thời, tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên trong nhiệm kỳ; cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật khác làm cơ sở để các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Ba.

Tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, Đoàn ĐBQH tỉnh đã có 263 lượt phát biểu, trong đó 36 lượt phát biểu trực tiếp tại hội trường.

Cử tri xã Hải Tiến nêu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Việt Thắng

Trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng, cử tri xã Hải Tiến đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh quan tâm kiến nghị Chính phủ nghiên cứu, xem xét mở rộng đối tượng hưởng phụ cấp công vụ hoặc có chính sách hỗ trợ phù hợp đối với viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã, bảo đảm hợp lý về chế độ đãi ngộ. Đề nghị Quốc hội, Trung ương quan tâm xem xét điều chỉnh, nâng mức hỗ trợ kinh phí hoạt động và chế độ bảo hiểm xã hội tại cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sau khi sắp xếp, sáp nhập cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở thôn gồm Bí thư chi bộ, Trưởng thôn và Trưởng ban Công tác Mặt trận.

Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã giải trình, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Mai Thị Phương Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội thông tin thêm một số nét khái quát, nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như những dấu ấn quan trọng trong hoạt động của Quốc hội trong năm 2026. TXCT. Ảnh: Việt Thắng

Đồng chí Lê Văn Thế, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Việt Thắng

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Lê Văn Thế, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri các địa phương.

Đồng chí Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh cũng trao đổi, làm rõ thêm ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời khẳng định, các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn sẽ tiếp tục quan tâm, giám sát việc chuyển tải và kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và các cơ quan chức năng liên quan; đảm bảo các ý kiến được giải quyết kịp thời, đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân.

Cử tri và nhân dân tiếp tục quan tâm theo dõi, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm của đại biểu dân cử nói chung và các đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình nói riêng, để mỗi đại biểu đều phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình, đáp ứng sự tín nhiệm của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Đoàn ĐBQH tỉnh trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hải Tiến. Ảnh: Việt Thắng

Nhân dịp này, Đoàn ĐBQH tỉnh đã trao 20 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hải Tiến.

*Sáng 27/11, tại Nhà văn hóa xã Xuân Hồng, Tổ đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các đại biểu: Trần Văn Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Nguyễn Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã: Xuân Hồng, Xuân Trường, Xuân Giang, Xuân Hưng sau Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khoá XVI.

Các đồng chí: Trần Văn Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Nguyễn Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri xã Xuân Hồng. Ảnh: Ngọc Ánh

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Ngọc Ánh

Dự hội nghị tiếp xúc có lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành; lãnh đạo và đại biểu cử tri các xã.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI; kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh năm 2026. Ảnh: Ngọc Ánh

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI; kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh năm 2026 và tình hình giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp.

Cử tri xã Xuân Hồng phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Ánh

Tại hội nghị, cử tri tập trung phản ánh những vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách đối với đội ngũ giáo viên và cán bộ, công chức cấp xã; những bất cập trong tổ chức hoạt động tại các cơ sở giáo dục có nhiều điểm trường.

Theo đó, về chế độ đối với giáo viên Mầm non, cử tri đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm rà soát quá trình công tác, cống hiến, xem xét giải quyết và truy lĩnh các chế độ còn chưa được hưởng theo quy định, nhất là thời gian công tác trước năm 2021. Cử tri cũng kiến nghị nghiên cứu nâng mức hỗ trợ, bổ sung chính sách phù hợp với điều kiện công tác, đời sống của giáo viên; quan tâm hơn đến những người có thời gian dài gắn bó với ngành giáo dục Mầm non, giúp họ ổn định cuộc sống khi nghỉ hưu.

Đối với giáo dục Tiểu học, cử tri phản ánh quy định mỗi trường bố trí một giáo viên làm Tổng phụ trách Đội chưa phù hợp với mô hình trường có nhiều điểm trường. Trường Tiểu học Xuân Hồng hiện có 6 điểm trường, một Tổng phụ trách Đội khó có thể tổ chức, theo dõi đầy đủ hoạt động tại tất cả các cơ sở. Cử tri đề nghị nghiên cứu điều chỉnh định mức giáo viên Tổng phụ trách Đội phù hợp với thực tế.

Cử tri cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tiêu chí cụ thể để xác định phân hiệu, điểm trường, căn cứ vào quy mô lớp học, số lượng học sinh và yêu cầu quản lý.

Về chính sách cán bộ, cử tri đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm, có cơ chế hỗ trợ phù hợp đối với cán bộ, công chức cấp xã phải điều chuyển hoặc tinh giản biên chế trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã giải đáp, làm rõ các vấn đề cử tri đã nêu thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Trần Văn Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Ánh

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cử tri trong việc tham gia đóng góp ý kiến, phản ánh những vấn đề từ thực tiễn cơ sở.

Đồng chí trao đổi, làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm; đồng thời tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị để Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm giải quyết kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.

*Sáng 27/11, tại Nhà văn hoá xã Đại Hoàng, Tổ đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các đại biểu: Trần Thị Hồng Thanh, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Thị Hiền, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Hà Nam đã có buổi tiếp xúc với đại diện cử tri các xã: Gia Hưng, Gia Viễn, Gia Vân, Gia Trấn, Gia Phong, Gia Lâm, Gia Tường, Phú Sơn, Nho Quan, Thanh Sơn và Cúc Phương.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì tiếp xúc cử tri tại xã Đại Hoàng. Ảnh: Ngọc Linh

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Đại Hoàng. Ảnh: Ngọc Linh

Cùng dự buổi tiếp xúc có đồng chí Trịnh Như Lâm, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Đại Hoàng; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh cùng Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã.

Bà Trần Thị Hiền, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật Hà Nam, đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin kết quả Kỳ họp thứ Hai. Ảnh: Ngọc Linh

Tại hội nghị, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI; kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh năm 2026 và tình hình giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp.

Đại diện cử tri phát biểu ý kiến. Ảnh: Ngọc Linh

Trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng, đại diện cử tri các xã nêu một số ý kiến, kiến nghị, đề xuất với Đoàn ĐBQH tỉnh như: Quan tâm nghiên cứu cơ chế bảo đảm riêng phần kinh phí đóng bảo hiểm xã hội không khấu trừ vào phần được lĩnh của cán bộ thôn; nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ, chính sách đối với Thôn đội trưởng theo hướng nâng mức phụ cấp hàng tháng, bảo đảm không thấp hơn mức hỗ trợ đối với Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên cùng địa bàn; tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và phòng, chống tội phạm trên không gian mạng; hỗ trợ phụ cấp, tăng thu nhập cho đội ngũ viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã, đặc biệt là những đơn vị không có nguồn thu hoặc nguồn thu thấp; điều chỉnh chính sách tiền lương và phụ cấp đối với viên chức đang làm việc tại các Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công cấp xã; quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị y tế cho các trạm y tế cấp xã theo hướng đồng bộ, bố trí và chuẩn hoá chức danh nghề nghiệp của viên chức y tế tại các trạm y tế cấp xã; quan tâm, tạo điều kiện cấp lại bằng Tổ quốc ghi công cho những gia đình bị mất hoặc thất lạc.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành đã trả lời, giải đáp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Trần Thị Hồng Thanh, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu ý kiến cử tri. Ảnh: Ngọc Linh

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Trần Thị Hồng Thanh, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri các địa phương. Đồng thời trực tiếp trao đổi, làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp cao hơn, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

*Sáng 27/11, tại xã Phong Doanh, Tổ đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các đại biểu: Nguyễn Hải Dũng, Ủy viên, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Thiếu tướng Tô Thành Quyết, Phó Tư lệnh Quân khu 3 đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã: Phong Doanh, Tân Minh, Vũ Dương, Vạn Thắng và Yên Cường sau Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Các đồng chí: Nguyễn Hải Dũng, Ủy viên, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Thiếu tướng Tô Thành Quyết, Phó Tư lệnh Quân khu 3 chủ trì buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Văn Huỳnh

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các xã và đông đảo cử tri địa phương.

Đồng chí Thiếu tướng Tô Thành Quyết, Phó Tư lệnh Quân khu 3 thông tin tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh năm 2026 và tình hình giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp. Ảnh: Văn Huỳnh

Tại hội nghị, Thiếu tướng Tô Thành Quyết, Phó Tư lệnh Quân khu 3, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh năm 2026 và tình hình giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp.

Đại biểu cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Văn Huỳnh

Tại hội nghị, cử tri đã phát biểu ý kiến, kiến nghị tập trung vào những vấn đề thiết thực phát sinh từ thực tiễn sau sắp xếp đơn vị hành chính, nhất là chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ hoạt động ở thôn, tổ dân phố. Cử tri đề nghị quan tâm nâng mức phụ cấp đối với Trưởng các Chi hội đoàn thể; nghiên cứu cơ chế hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các Chi hội phó nhằm tạo điều kiện duy trì phong trào tại cơ sở. Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị nâng mức hỗ trợ kinh phí hoạt động hằng năm đối với các thôn, khu dân cư tương xứng với quy mô dân số, diện tích địa bàn sau sáp nhập; có chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội phù hợp đối với đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở thôn, giúp giảm bớt khó khăn, tạo động lực để cán bộ cơ sở yên tâm công tác.

Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ đã tiếp thu, giải trình những nội dung thuộc lĩnh vực quản lý.

Đồng chí Nguyễn Hải Dũng, Ủy viên, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Huỳnh

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Dũng, Ủy viên, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cử tri các địa phương trong việc tham gia đóng góp ý kiến, phản ánh những vấn đề xuất phát từ thực tiễn đời sống. Đồng thời nhấn mạnh, các ý kiến, kiến nghị của cử tri là cơ sở quan trọng để đại biểu Quốc hội nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Hải Dũng khẳng định, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị tại hội nghị, tổng hợp, phân loại và chuyển đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và cơ quan chức năng của tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; đồng thời tiếp tục theo dõi, giám sát quá trình giải quyết, bảo đảm các kiến nghị chính đáng của cử tri được quan tâm, trả lời kịp thời.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Huỳnh

Hội nghị tiếp xúc cử tri là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường mối liên hệ giữa đại biểu Quốc hội với cử tri và Nhân dân; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, nâng cao trách nhiệm của đại biểu dân cử trong việc lắng nghe, phản ánh và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri.

* Sáng 27/11, tại Nhà văn hoá phường Trường Thi, Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đại biểu: Phạm Trọng Cường, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội; Nguyễn Thị Bích Đào, Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI với đại diện cử tri các phường: Trường Thi, Đông A, Mỹ Lộc, Thành Nam, Hồng Quang, Vị Khê, Nam Định, Thiên Trường.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi tiếp xúc cử tri tại phường Trường Thi. Ảnh: Diệu Linh

Dự hội nghị tiếp xúc cử tri có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo và đông đảo cử tri các địa phương.

Đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp. Ảnh: Diệu Linh

Tại hội nghị, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp.

Cử tri phường Trường Thi nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Diệu Linh

Phát biểu tại hội nghị, cử tri các phường đánh giá cao những đổi mới trong hoạt động của Quốc hội và vai trò, trách nhiệm của Đoàn ĐBQH tỉnh, nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được quan tâm, giải quyết.

Trong không khí dân chủ, cởi mở, cử tri phản ánh những khó khăn, bất cập trong thực tiễn, mong muốn Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và tỉnh quan tâm giải quyết.

Đại diện cử tri nêu kiến nghị, Dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam có đoạn đi qua phường Trường Thi dài gần 5 km. Tuyến đường sắt đi qua các cơ sở tôn giáo như Nhà thờ Giáo xứ Trình Xuyên, các đình, chùa, nhà thờ các dòng họ của Tổ dân phố Liên Bảo 4 và gần 250 hộ dân. Đặc biệt, Nhà thờ Giáo xứ Trình Xuyên có lịch sử xây dựng trên 100 năm, là nơi sinh hoạt tôn giáo của trên 1.000 giáo dân; nếu phải dỡ bỏ sẽ rất khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng của phường.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Diệu Linh

UBND phường Trường Thi đã tiến hành khảo sát và đề xuất dịch chuyển hướng tuyến đoạn đường sắt về phía Tây 300m theo thiết kế ban đầu. Theo đó, tuyến sẽ không đi vào khu vực Nhà thờ Giáo xứ Trình Xuyên và các đình, chùa, nhà thờ họ trên địa bàn, chỉ ảnh hưởng khoảng 120 hộ dân.

Đại diện cử tri đề nghị các ĐBQH tỉnh có ý kiến với Quốc hội và các bộ, ngành liên quan quan tâm xem xét, dịch chuyển tuyến theo đề nghị.

Cử tri cũng đề nghị quan tâm trợ cấp hưu trí xã hội cho người cao tuổi, hiện nay dành cho người từ 75 tuổi trở lên, mong muốn hạ thấp độ tuổi xuống 70 tuổi; kiến nghị nâng mức trợ cấp đối với người khuyết tật. Đồng thời, quan tâm hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho cán bộ không chuyên trách ở tổ dân phố, gồm Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố và Trưởng Ban công tác Mặt trận…

Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã giải trình, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Phạm Trọng Cường, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội phát biểu tiếp thu, giải đáp ý kiến cử tri. Ảnh: Diệu Linh

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Trọng Cường, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; thông tin với cử tri và Nhân dân một số kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh năm 2026.

Đồng chí đã trả lời, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với các ý kiến, kiến nghị vượt thẩm quyền giải quyết, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu đầy đủ, tổng hợp và chuyển các kiến nghị của cử tri đến Quốc hội, Chính phủ và cơ quan chức năng xem xét, giải quyết trong kỳ họp tới.