Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu kiến nghị, chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Văn Lượng, Giám đốc Sở Xây dựng. Cùng dự có lãnh đạo HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh; các vị đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh công tác tại địa phương; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 9 tháng đầu năm.

Đồng chí Phạm Hùng Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh

Đồng chí Trần Thị Thoa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày báo cáo tổng hợp những vấn đề dư luận xã hội và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh quan tâm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe tóm tắt Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời của các Bộ, ngành Trung ương và các sở, ban, ngành của tỉnh đối với ý kiến, kiến nghị của cử tri địa phương tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; Báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri về những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 9 tháng năm 2026 và những kiến nghị, đề xuất của tỉnh đối với Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương; Báo cáo tổng hợp những vấn đề dư luận xã hội và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh quan tâm.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung góp ý vào nội dung các báo cáo và một số dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; phản ánh những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn triển khai nhiệm vụ tại địa phương, đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện.

Các ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật theo hướng đồng bộ, thống nhất, rõ thẩm quyền, bảo đảm tính khả thi và phù hợp với yêu cầu thực tiễn, nhất là trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện các nhiệm vụ sau sắp xếp đơn vị hành chính. Trong đó, cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành; hoàn thiện cơ chế quản lý, sử dụng đất đai, phân chia nguồn thu ngân sách, bố trí và điều chỉnh vốn đầu tư công, bảo đảm nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Hoàng Văn Kiên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tham luận tại hội nghị.

Đồng chí Lê Văn Thế, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Vũ Trọng Quế, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tham luận.

Đại biểu cũng kiến nghị sớm ban hành hướng dẫn cụ thể đối với những vấn đề còn vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật; hoàn thiện cơ chế triển khai các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, tăng cường kết nối, liên thông dữ liệu giữa các hệ thống thông tin. Đồng thời, quan tâm tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực y tế, nhất là cơ chế tài chính, thanh toán bảo hiểm y tế, mua sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị và chính sách thu hút nhân lực y tế cơ sở. Đối với công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật, cần tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, thống nhất cách xử lý các vấn đề phát sinh, hỗ trợ địa phương trong cập nhật, quản lý dữ liệu và tổ chức thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Thị Nhung, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tham luận tại hội nghị.

Đồng chí Vũ Thị Kim, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tham luận tại hội nghị.

Các đại biểu cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương tiếp thu những kiến nghị từ thực tiễn, kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các quy định phù hợp, tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, tạo điều kiện để địa phương chủ động triển khai nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ngành đã dành thời gian tham dự, đóng góp ý kiến tại hội nghị. Đồng chí đánh giá các ý kiến phát biểu cụ thể, xác đáng, sát với tình hình phát triển kinh tế - xã hội và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổng hợp đầy đủ các ý kiến và các văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan, đơn vị; tham mưu lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; đồng thời nghiên cứu, tiếp thu phục vụ việc sửa đổi, bổ sung các dự án luật tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Đối với Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, đồng chí đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo để sớm có văn bản trả lời gửi Đoàn ĐBQH tỉnh. Trên cơ sở đó, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp tục công khai kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị, kết hợp thông tin kết quả Kỳ họp thứ hai tại các hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp, góp phần đáp ứng sự quan tâm, mong đợi của cử tri và Nhân dân.

Về việc tham gia ý kiến đối với nội dung sửa đổi, bổ sung của các dự án luật dự kiến thông qua tại Kỳ họp, đồng chí cho biết: Tại Kỳ họp lần này, dự kiến Quốc hội sẽ xem xét, thông qua hơn 40 Luật, Nghị quyết quy phạm pháp luật; cho ý kiến lần đầu 2 dự án luật; xem xét, quyết định 10 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề thuộc thẩm quyền. Để chuẩn bị tốt nội dung tham gia Kỳ họp thứ hai, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đoàn ĐBQH tỉnh trong việc cung cấp thông tin, trao đổi và hoàn thiện các nội dung phục vụ Kỳ họp; chủ động tham gia đóng góp ý kiến đối với các dự án luật, dự thảo nghị quyết liên quan trực tiếp đến ngành, lĩnh vực quản lý, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện pháp luật.