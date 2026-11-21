Sau 27 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành khối lượng công việc lớn với nhiều quyết sách quan trọng. Góp vào thành công chung đó, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa để lại dấu ấn bằng những kiến nghị sâu sắc, sát thực tiễn, gắn yêu cầu phát triển đất nước với tâm tư, nguyện vọng của cử tri, thể hiện tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân trong từng hoạt động nghị trường.

Thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm trong từng phát biểu

Kỳ họp thứ Hai là kỳ họp thường lệ cuối cùng của năm 2026 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2026 - 2030). Với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, kịp thời thể chế hóa các chủ trương, quyết sách của Đảng, Quốc hội đã xem xét, thông qua 38 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến 5 dự án luật, góp phần hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông các nguồn lực, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Lâm Hiển

Ngay trong phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đặt ra yêu cầu: “Không vì sức ép tiến độ mà xem nhẹ chất lượng, nhưng cũng không lấy sự thận trọng làm lý do để trì hoãn. Mỗi quyết sách phải xác định rõ trách nhiệm, nguồn lực, điều kiện tổ chức thực hiện, cơ chế kiểm tra, giám sát và tính khả thi, hiệu quả”.

Bám sát quan điểm chỉ đạo đó, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã thể hiện tinh thần trách nhiệm xuyên suốt trong hoạt động xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Từ nhận diện bất cập đến đề xuất giải pháp, từ góp ý hoàn thiện chính sách đến yêu cầu làm rõ trách nhiệm, nguồn lực thực hiện, các đại biểu luôn gắn những vấn đề chung của quốc gia với thực tiễn địa phương, lấy quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân làm cơ sở xem xét, kiến nghị. Đó cũng là cách Đoàn cụ thể hóa tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân trong từng hoạt động nghị trường.

Tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XVI, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh đảm nhiệm nhiều công việc trên cương vị lãnh đạo Quốc hội, trong đó điều hành các phiên thảo luận về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi); dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi); Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; kết quả tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026. Cùng với các nhiệm vụ của lãnh đạo Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh luôn tích cực tham gia thảo luận tại Tổ 13 (Thanh Hóa, Gia Lai) với tư cách ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa. Sự tham gia đầy đủ các phiên họp và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sát thực tiễn cho thấy, Phó Chủ tịch Quốc hội luôn dành sự quan tâm sát sao cho công việc của người đại biểu, góp phần đưa tiếng nói của cử tri và Nhân dân cả nước nói chung, tỉnh Thanh Hóa nói riêng đến với nghị trường Quốc hội.

Trong chương trình nghị sự dày đặc của kỳ họp, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã tham gia sôi nổi, nhiệt huyết ở tất cả các phiên họp với gần 80 lượt phát biểu tại tổ, gần 30 lượt phát biểu hội trường và 1 lượt chất vấn. Các ý kiến của đại biểu không chỉ đánh giá sự cần thiết ban hành luật, mà còn đi sâu phân tích những vấn đề thực tiễn, chỉ ra bất cập, vướng mắc trong tổ chức thực hiện và đề xuất phương án hoàn thiện chính sách, tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực. Nhiều ý kiến thảo luận về các dự án luật của các đại biểu có tính chuyên sâu được Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao và được ban soạn thảo nghiên cứu tiếp thu.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Thái điều hành thảo luận tại Tổ 13 (Thanh Hóa, Gia Lai). Ảnh: An Nhiên

Điển hình như khi thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội chiều 18/10, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đức Thái nêu thực tiễn, hiện nay nhiều dự án tồn đọng, kéo dài mặc dù được tháo gỡ vướng mắc về pháp lý nhưng vẫn chưa thể tiếp tục triển khai đầu tư, sản xuất, kinh doanh, nguy cơ hình thành “một dạng dự án tồn đọng mới”. Từ kinh nghiệm tỉnh Thanh Hóa đã thành lập các tổ công tác gồm cán bộ chuyên môn thuộc các sở, ngành, trực tiếp xuống hỗ trợ xã, phường tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo từng lĩnh vực cụ thể, ĐBQH Lê Đức Thái đề nghị Chính phủ nghiên cứu thành lập các tổ công tác liên ngành, huy động đội ngũ chuyên gia và cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trực tiếp xuống địa phương để hỗ trợ xử lý những vấn đề khó, phức tạp, vượt quá khả năng hoặc thẩm quyền giải quyết của địa phương.

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Thái

Trong bối cảnh yêu cầu tăng trưởng kinh tế ngày càng cao, nhiệm vụ trọng tâm không chỉ là tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách mà còn phải nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện. Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Thái

Thực tế, trong bối cảnh yêu cầu tăng trưởng kinh tế ngày càng cao, nhiệm vụ trọng tâm không chỉ là tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách mà còn phải nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện. Đề xuất của ĐBQH Lê Đức Thái cho thấy, sự phối hợp chặt chẽ, thực chất giữa Trung ương và địa phương, nhất là trong tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư và hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở, sẽ góp phần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao hiệu quả vận hành của mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Các ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tham dự thảo luận tại tổ. Ảnh: An Nhiên

Với 13 lượt phát biểu thảo luận tổ, 4 lượt phát biểu thảo luận tại hội trường, ĐBQH Phan Thị Thùy Linh gây ấn tượng khi theo đuổi các vấn đề thiết thực, gắn với quyền lợi của người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Khi góp ý vào dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thảo luận tổ, đại biểu đề nghị cho phép doanh nghiệp siêu nhỏ và hộ kinh doanh nộp thuế theo tỷ lệ doanh thu, gắn quyền khấu trừ chi phí tính thuế của doanh nghiệp lớn với nghĩa vụ thanh toán đúng hạn cho doanh nghiệp nhỏ. Đồng thời, xây dựng thủ tục giải thể, phá sản rút gọn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tại phiên thảo luận hội trường, đại biểu tiếp tục kiến nghị bảo đảm nguồn hỗ trợ qua nhiều năm ngân sách để doanh nghiệp có thể thực hiện kế hoạch đầu tư và đổi mới công nghệ.

ĐBQH Phan Thị Thùy Linh

Bên cạnh việc trải thảm đỏ để đón đại bàng, chúng ta cũng cần tạo điều kiện để hàng triệu chim sẻ của nền kinh tế có cơ hội được lớn mạnh và phát triển. ĐBQH Phan Thị Thùy Linh

Kiến nghị của ĐBQH Phan Thị Thùy Linh đã chạm đúng những vấn đề khó khăn mà doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh đang gặp phải. Hộ kinh doanh cần thủ tục thuế, kế toán phù hợp với quy mô hoạt động để giảm gánh nặng thủ tục, còn doanh nghiệp nhỏ cần được đối tác thanh toán đúng hạn để có vốn xoay vòng, nhất là khi chi phí vốn vẫn là sức ép. Đề xuất duy trì hỗ trợ qua nhiều năm ngân sách của đại biểu cũng đi vào một nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp là có thể chủ động lên kế hoạch đầu tư, đổi mới công nghệ theo lộ trình. Những kiến nghị của đại biểu đã nhận được sự đồng tình rất lớn của cử tri, nhất là các doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhỏ. Đặc biệt, nhiều kiến nghị đã được ban soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý trong các dự án luật.

Tham gia sâu vào những vấn đề mang tầm vĩ mô và dài hạn trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, ĐBQH Triệu Thế Hùng quan tâm đến chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, giải pháp bảo vệ môi trường, khai thác tiềm năng của giá trị văn hóa để chuyển hóa thành nguồn lực phát triển kinh tế. Điển hình, tại phiên thảo luận tổ chiều ngày 22/10 về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), ĐBQH Triệu Thế Hùng đề nghị, việc sửa đổi pháp luật về đất đai cần chú trọng bảo đảm quỹ đất cho các thiết chế văn hóa, thể thao và không gian sinh hoạt cộng đồng. Đây là đề xuất rất cụ thể, thiết thực trong bối cảnh thực hiện các mục tiêu phát triển văn hóa theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

ĐBQH Triệu Thế Hùng

Nếu không chủ động dành quỹ đất ngay từ khâu quy hoạch, khi quá trình đô thị hóa diễn ra, quỹ đất ngày càng thu hẹp thì việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao trong tương lai sẽ gặp nhiều khó khăn. ĐBQH Triệu Thế Hùng

Đặt hiệu quả sử dụng nguồn lực ở trung tâm các ý kiến thảo luận, ĐBQH Bùi Văn Dũng có 10 lượt phát biểu tại tổ, 7 lượt thảo luận tại hội trường và 1 lượt chất vấn. ĐBQH Bùi Văn Dũng gây ấn tượng với cử tri trong nhiều phát biểu thảo luận tại hội trường. Điển hình là đề xuất xác định rõ giới hạn bù đắp chi phí khi chưa kịp điều chỉnh giá điện và cân nhắc lộ trình áp dụng giá điện sinh hoạt theo giờ khi góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. Khi thảo luận dự thảo Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), đại biểu đề nghị làm rõ trách nhiệm chuyển nguồn, cách xử lý vốn hết hạn và các nghĩa vụ thanh toán hợp pháp đã phát sinh.

ĐBQH Bùi Văn Dũng

Người dân gửi kiến nghị là mong công việc được giải quyết. Chúng ta cần tránh tình trạng cơ quan chuyển văn bản rồi coi như hoàn thành trách nhiệm, còn người dân vẫn phải đi hỏi, chờ đợi. ĐBQH Bùi Văn Dũng

Mối quan tâm đến hiệu quả thực thi chính sách pháp luật tiếp tục được ĐBQH Bùi Văn Dũng đặt ra trong phiên chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Đại biểu đề nghị làm rõ giải pháp để thành quả khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự góp phần nâng năng suất lao động, tăng thu nhập của người dân và cải thiện năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam. Câu hỏi đi thẳng vào kết quả mà chính sách cần tạo ra trong sản xuất và đời sống, đóng góp thực chất vào tăng trưởng của nền kinh tế.

Mang hơi thở cuộc sống vào nghị trường

Không chỉ quan tâm góp ý các vấn đề kinh tế - xã hội vĩ mô, đằng sau mỗi phát biểu của ĐBQH tỉnh Thanh Hóa là sự quan tâm sâu sắc đến quyền và lợi ích chính đáng của người dân, các vấn đề thực tiễn, khó khăn, vướng mắc mà người dân đang phải đối mặt.

Các ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tham dự thảo luận tổ. Ảnh: An Nhiên

ĐBQH Cao Thị Xuân đặc biệt quan tâm đến sự ảnh hưởng của các chính sách đến đời sống của người dân, đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Điển hình như, khi thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước, đại biểu đặc biệt quan tâm đến quyền lợi của người dân trong giai đoạn chuyển tiếp sang chương trình mục tiêu quốc gia hợp nhất. Đại biểu nhấn mạnh, yêu cầu quan trọng nhất trong giai đoạn chuyển tiếp là không để chính sách bị gián đoạn, nguồn lực bị ách tắc và người dân bị thiệt thòi. Việc hợp nhất các chương trình chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đi đôi với đổi mới phương thức tổ chức thực hiện, nâng cao trách nhiệm giải ngân, bảo đảm nguồn lực thực sự đến được với người dân.

ĐBQH Cao Thị Xuân

Chính phủ cần tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho các xã khu vực III, địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; khắc phục chênh lệch về mức sống và khả năng tiếp cận dịch vụ thiết yếu giữa các vùng, miền. ĐBQH Cao Thị Xuân

Từ thực tiễn công tác và quá trình TXCT, ĐBQH Lương Thị Hoa đã nói lên tiếng lòng của đông đảo người dân về các vấn đề dân sinh thiết yếu và chế độ đãi ngộ đối với cán bộ ở cơ sở. Điển hình như, từ thực tế Thanh Hóa có 1.833 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc ngoài số được xác định là dôi dư do địa phương đồng thời cơ cấu, kiện toàn đội ngũ, đại biểu đề nghị Chính phủ hướng dẫn rõ đối tượng, điều kiện và tiêu chí giải quyết chế độ. Đại biểu cũng kiến nghị xem xét cơ chế hỗ trợ các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách để hạn chế chênh lệch về mức hỗ trợ giữa những người nghỉ việc trong cùng một đợt sắp xếp.

ĐBQH Lương Thị Hoa

Cần bảo đảm công bằng khi giải quyết chính sách cho người nghỉ việc sau sắp xếp, đồng thời tạo động lực để đội ngũ ở cơ sở yên tâm công tác, phục vụ Nhân dân. ĐBQH Lương Thị Hoa

Góp ý vào dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) - lĩnh vực gắn trực tiếp với sức khỏe người dân, ĐBQH Lê Văn Cường đặt vấn đề bảo đảm kinh phí để thực hiện các quy định của luật. Theo đại biểu, kinh phí ở một số địa phương chủ yếu đáp ứng chi thường xuyên, trong khi nguồn đầu tư cho trang thiết bị còn hạn chế. Đại biểu đề nghị đánh giá đầy đủ mức chi hiện nay để xác định mức bố trí phù hợp, đồng thời bổ sung cơ chế hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, nhất là đối với địa phương khó khăn. Kiến nghị của đại biểu đi vào điều kiện thực tế để địa phương có thể kiểm tra, phát hiện nguy cơ và xử lý kịp thời, qua đó bảo vệ sức khỏe Nhân dân ngay từ khâu phòng ngừa.

ĐBQH Lê Văn Cường

Mọi người dân đều cần được bảo vệ trước nguy cơ thực phẩm không an toàn. Ngân sách trung ương cần phát huy vai trò điều tiết, hỗ trợ để từng bước thu hẹp chênh lệch về năng lực quản lý an toàn thực phẩm giữa các địa phương. ĐBQH Lê Văn Cường

ĐBQH Lê Thanh Hoàn cũng là một trong những cái tên quen thuộc với cử tri bởi các phát biểu chạm đúng những vấn đề vướng mắc trong thực tiễn mà người dân rất cần được tháo gỡ. Điển hình như, khi thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), ĐBQH Lê Thanh Hoàn đề nghị, đối với thủ tục cấp giấy chứng nhận lần đầu, cần thay đổi cách tiếp cận trong xác định thời điểm sử dụng đất ổn định, theo hướng căn cứ vào thời điểm thửa đất bắt đầu được sử dụng, thay vì quy định cá nhân sử dụng đất ổn định, vì như vậy chỉ hướng đến người sử dụng đất đầu tiên mà không cấp giấy chứng nhận cho chính người đang sử dụng đất.

ĐBQH Lê Thanh Hoàn

Cần quy định rõ trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, tránh đẩy khó khăn về phía người dân, cũng như đẩy trách nhiệm này về cho cán bộ hoạt động không chuyên trách ở cơ sở. ĐBQH Lê Thanh Hoàn

ĐBQH Phạm Thế Anh để lại dấu ấn tại kỳ họp với nhiều kiến nghị liên quan đến lợi ích thiết thực của địa phương, doanh nghiệp và người dân. Điển hình, khi góp ý vào Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam, đại biểu chỉ ra điểm chưa thống nhất của dự thảo: địa điểm tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia thuộc địa bàn ưu tiên, được hưởng chính sách ưu đãi dự án nhưng chưa được đưa vào diện ưu tiên vốn hạ tầng. Từ đó, đại biểu đề nghị bổ sung chính sách đầu tư hạ tầng cho các địa điểm này, tạo điều kiện hình thành những trung tâm, khu du lịch quốc gia mới và tăng cường liên kết giữa các khu vực động lực.

ĐBQH Phạm Thế Anh (Thanh Hóa) phát biểu. Ảnh Hồ Long

Tiếp thu kiến nghị của ĐBQH Phạm Thế Anh, cơ quan soạn thảo đã bổ sung địa điểm tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia theo Quy hoạch hệ thống du lịch vào phạm vi chính sách tại Điều 12 của Nghị quyết, qua đó mở thêm cơ hội tiếp cận nguồn lực đầu tư hạ tầng cho các địa phương, trong đó có Thanh Hóa. Xuất phát từ thực tiễn địa phương nhưng hướng tới nguyên tắc các địa bàn có cùng yếu tố đặc thù được tiếp cận chính sách như nhau, kiến nghị của đại biểu góp phần hoàn thiện cơ chế phát triển du lịch trên phạm vi cả nước.

Tinh thần trách nhiệm của các ĐBQH tỉnh Thanh Hóa với cử tri còn thể hiện ở sự thận trọng của các đại biểu khi xem xét từng quy định, từng điều kiện thực thi chính sách. ĐBQH Cao Mạnh Linh đề xuất mở rộng nguồn đào tạo luật sư gắn với bảo đảm kiến thức nền tảng và năng lực hành nghề thực chất; ĐBQH Trần Thế Kính lưu ý hoàn thiện đồng bộ các quy định hình sự và tố tụng để chính sách khoan hồng được thực hiện chặt chẽ.

Từ thực tiễn xử lý vi phạm hành chính, ĐBQH Phạm Công Nguyên kiến nghị cắt giảm những khâu trùng lặp, đẩy mạnh xử lý điện tử phù hợp với điều kiện từng địa bàn, giảm thời gian và chi phí cho người dân. Còn ĐBQH Bùi Mạnh Khoa đề nghị làm rõ thẩm quyền và phạm vi tiếp nhận của các cơ sở trợ giúp xã hội khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm trẻ em cần trợ giúp vẫn được chăm sóc, hỗ trợ ngay cả khi xã nơi cư trú không có cơ sở trợ giúp xã hội. Những góc nhìn chuyên môn ấy góp phần làm sâu sắc thêm các ý kiến của Đoàn, hướng tới yêu cầu pháp luật vừa chặt chẽ, vừa khả thi.

Sự quan tâm đến quyền và lợi ích của người dân cũng xuyên suốt các kiến nghị của ĐBQH Vũ Tiến Dũng về lấy sự an toàn và lợi ích tốt nhất của trẻ em làm tiêu chí hàng đầu khi hoàn thiện điều kiện nhận con nuôi. Với ĐBQH Nguyễn Lê Ngọc Linh, phát triển công nghiệp văn hóa phải gắn với phát huy vai trò chủ thể, bảo đảm sự đồng thuận và chia sẻ lợi ích công bằng với cộng đồng dân tộc thiểu số khi khai thác di sản. Từ những đối tượng và lĩnh vực khác nhau, các đại biểu cùng góp vào dấu ấn chung của Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, đó là xem xét chính sách từ tác động cụ thể đến con người, đặt quyền lợi chính đáng của Nhân dân trong từng kiến nghị lập pháp.

Các ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tham dự thảo luận tổ. Ảnh: An Nhiên

Các ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tham dự thảo luận tổ. Ảnh: An Nhiên

Có thể khẳng định, các ý kiến thảo luận của các ĐBQH tỉnh Thanh Hóa luôn xuất phát từ thực tiễn sinh động, hàm chứa lý luận khoa học và logic, trên tinh thần kiến tạo phát triển, vì lợi ích của quốc gia, dân tộc. Nhiều nội dung thảo luận về các dự án luật của các đại biểu có tính chuyên sâu được Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao và được ban soạn thảo nghiên cứu tiếp thu.

Các đại biểu dự Phiên bế mạc Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Khánh Duy

Kỳ họp thứ Hai đã khép lại, yêu cầu đặt ra sau Kỳ họp là phải chuyển nhanh từ quyết định sang hành động, từ cam kết sang kết quả, từ quy định pháp luật sang hiệu quả thực thi. Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, bản lĩnh và trí tuệ, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; giám sát việc giải quyết kiến nghị và kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong thực thi chính sách đến cơ quan có thẩm quyền. Những đóng góp tại nghị trường sẽ có ý nghĩa thiết thực hơn khi được tiếp nối bằng sự kiên trì theo dõi đến cùng các vấn đề đã kiến nghị, góp phần để những quyết sách của Quốc hội phát huy hiệu quả, phục vụ sự phát triển của đất nước, địa phương và đời sống Nhân dân.