Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2027

Tham dự kỳ họp, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh có các đồng chí: Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đặng Ân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các ĐBQH tỉnh.

Toàn cảnh phiên thảo luận tại tổ 3

Trong chương trình, Quốc hội nghe báo cáo về các dự án luật, nghị quyết thuộc lĩnh vực đối ngoại, tư pháp và hạ tầng giao thông. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về: tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 66 ngày 29/11/2013 của Quốc hội về điều chỉnh một số nội dung và giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 38 và kết thúc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe.

Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia thảo luận tại tổ 3, gồm Đoàn ĐBQH 3 tỉnh, thành phố: Lạng Sơn, Hà Tĩnh, Hải Phòng. Dự phiên thảo luận tại tổ 3 có các đồng chí: Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, ĐBQH thành phố Hải Phòng; Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh.

Các ĐBQH tỉnh đã tham gia phát biểu, đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp và bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đại biểu Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu thảo luận ở tổ

Trong phiên thảo luận tổ buổi sáng, đại biểu Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%; các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm; công tác hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược, bảo đảm an sinh xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tiếp theo.

Về nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, đại biểu cơ bản thống nhất với mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2027, đồng thời đề nghị Chính phủ tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm phân cấp, phân quyền gắn với nguồn lực thực hiện. Đồng thời nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế; chú trọng phát triển doanh nghiệp trong nước, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cùng đóhuy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; nâng cao hiệu quả đầu tư công, phát triển hạ tầng chiến lược, bảo đảm an ninh năng lượng, tăng cường kết nối giao thông, logistics và liên kết vùng; gắn tăng trưởng kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo bền vững, quan tâm phát triển giáo dục, y tế, tạo sinh kế cho người dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, miền núi và biên giới.

Đại biểu Đoàn Thu Hà nhấn mạnh, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững, Chính phủ cần cần quan tâm các nhiệm vụ ưu tiên, bảo đảm nguồn lực và trách nhiệm thực hiện; chú trọng nâng cao năng lực sản xuất trong nước, sử dụng hiệu quả các nguồn lực và bảo đảm người dân được hưởng lợi thiết thực từ thành quả phát triển kinh tế - xã hội.

Đại biểu Nguyễn Đặng Ân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu thảo luận ở tổ

Cũng tại phiên thảo luận buổi sáng, đại biểu Nguyễn Đặng Ân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tập trung đề cập những khó khăn trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp và tổ chức thi hành pháp luật.

Đại biểu đánh giá mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã góp phần tinh gọn bộ máy, tăng cường phân cấp, phân quyền và đưa chính quyền gần dân hơn. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ giao cho cấp xã chưa tương xứng với nguồn lực và năng lực thực hiện, nhất là tại các xã miền núi, biên giới. Đại biểu đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, bố trí cán bộ chuyên môn, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng và ứng dụng công nghệ, bảo đảm cấp xã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Về tổ chức thi hành pháp luật, đại biểu đề nghị nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện ngay từ khi ban hành chính sách, bảo đảm thống nhất, dễ hiểu, dễ áp dụng. Hiệu quả thi hành pháp luật cần được đánh giá thông qua kết quả giải quyết công việc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và mức độ phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đại biểu Nguyễn Hoàng Tùng, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu thảo luận ở tổ

Tại phiên thảo luận buổi chiều về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, đại biểu Nguyễn Hoàng Tùng, Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị Chính phủ làm rõ tác động của phương án phân chia các khoản thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương; bổ sung số liệu so sánh với năm 2026 để đánh giá mức tăng, giảm nguồn lực và khả năng bảo đảm nhiệm vụ chi của từng địa phương.

Đại biểu đề nghị đẩy nhanh phân bổ kinh phí ngân sách trung ương, nhất là kinh phí thực hiện các chính sách mới về phụ cấp đối với nhân viên y tế, cán bộ, công chức cấp xã, bảo đảm chi trả đầy đủ, kịp thời. Đồng thời, sớm hoàn thiện phương án phân bổ vốn các chương trình mục tiêu quốc gia sau hợp nhất, kịp thời giao dự toán năm 2027 để địa phương chủ động triển khai, đẩy nhanh giải ngân, tránh dồn khối lượng thực hiện vào cuối năm.