Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia thảo luận tổ tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Toàn cảnh phiên thảo luận tổ 14.

Tại Tổ thảo luận số 14 (gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh: Đắk Lắk và Tuyên Quang), đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk chủ trì phiên thảo luận.

Đại biểu Lý Thị Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI tỉnh phát biểu thảo luận về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Về chính sách tiếp cận mặt bằng sản xuất (Điều 10) trong đó quy định về chỉ tiêu bố trí quỹ đất (Khoản 4 Điều 10), đại biểu Lý Thị Lan đồng tình chủ trương dành quỹ đất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhưng đề nghị cân nhắc quy định bố trí bình quân 20 ha/khu, cụm công nghiệp hoặc 5% diện tích khu, cụm công nghiệp. Thực tế quy mô, hạ tầng và nhu cầu tại các khu, cụm công nghiệp rất khác nhau; diện tích quy hoạch bao gồm cả đất giao thông, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật nên không thể cho thuê toàn bộ. Việc áp chỉ tiêu bình quân dễ dẫn đến tình trạng nơi thiếu diện tích, nơi thừa không có doanh nghiệp thuê.

Đại biểu Lý Thị Lan phát biểu thảo luận về Dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Về thời hạn 2 năm dành quỹ đất (Điểm b Khoản 4 Điều 10): Cần phân biệt giữa chủ đầu tư nhận hỗ trợ ngân sách nhà nước và chủ đầu tư tự bỏ vốn đầu tư hạ tầng; nếu hết thời hạn không có doanh nghiệp nhỏ và vừa thuê thì cần có cơ chế cho các đối tượng khác thuê để tránh lãng phí hạ tầng. Đại biểu đề xuất căn cứ quỹ đất dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa dựa trên nhu cầu thực tế, quy mô từng khu/cụm công nghiệp và diện tích thực tế có thể cho thuê. Giao Chính phủ quy định tiêu chí, phương pháp xác định và cơ chế xử lý phần diện tích không có nhu cầu thuê.

Về nguyên tắc hỗ trợ và chính sách ưu tiên đối với doanh nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới (Điều 5 và Điều 17), đại biểu đề nghị cần quan tâm sâu hơn đến khả năng tiếp cận thực tế bởi lẽ các doanh nghiệp vùng cao Tuyên Quang chủ yếu có quy mô nhỏ, còn nhiều hạn chế về nhân lực quản trị, kế toán, ứng dụng công nghệ số và kết nối thị trường. Trên cơ sở đó, cần có giải pháp hỗ trợ phù hợp với năng lực và khả năng tiếp cận của từng nhóm doanh nghiệp. Đơn giản hóa thủ tục, khai thác dữ liệu sẵn có; tập trung hỗ trợ các nhu cầu thiết thực (quản trị, kế toán, chuyển đổi số, tiêu chuẩn chất lượng, kết nối tiêu thụ). Về tiêu chí xác định doanh nghiệp: Tiêu chí xác định doanh nghiệp thuộc địa bàn ưu tiên phải căn cứ vào nơi thực tế tổ chức sản xuất, kinh doanh và sử dụng lao động, không chỉ dựa vào địa chỉ đăng ký trụ sở.

Về trách nhiệm của chính quyền địa phương (Điều 26), đại biểu Lý Thị Lan đề nghị phân biệt rõ hai nhóm: Chính sách hỗ trợ do Trung ương quy định (địa phương có trách nhiệm triển khai) và chính sách đặc thù do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định theo thẩm quyền. Đối với chính quyền cấp xã: Chỉ giao các nhiệm vụ phù hợp với thực tiễn như nắm tình hình, cung cấp thông tin, hướng dẫn, tiếp nhận kiến nghị và phối hợp theo dõi; không giao các nhiệm vụ thẩm định chuyên môn sâu, quyết định chính sách hay quản lý kinh phí. Quy định nguyên tắc phân định trách nhiệm bảo đảm nguồn lực theo thẩm quyền; nghiên cứu cơ chế điều tiết, hỗ trợ từ ngân sách trung ương đối với các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách.

Đại biểu Nguyễn Việt Hà phát biểu thảo luận tại phiên họp Tổ.

Đại biểu Nguyễn Việt Hà, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Tuyên Quang phát biểu thảo luận về Dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trước hết, tại khoản 5, Điều 5 về Nguyên tắc phát triển và hỗ trợ doanh nghiệp, đại biểu đề nghị làm rõ và quy định cụ thể khái niệm "nộp hồ sơ trước" (tính từ thời điểm bắt đầu nộp hồ sơ hay thời điểm đã hoàn thiện đầy đủ hồ sơ) để tránh tình trạng trục lợi hoặc tạo cơ chế xin - cho, gây vướng mắc trong thực tiễn.

Tại Điều 8, quy định về tiếp cận nguồn vốn tín dụng, đại biểu Nguyễn Việt Hà đề nghị tại khoản 3 quy định việc cho vay trên cơ sở dữ liệu và dòng tiền cần phải quy định cụ thể thành các chính sách rõ ràng, không chỉ dừng lại ở việc "Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện"; việc mở rộng tín dụng trên cơ sở dữ liệu giao dịch là rất phù hợp nhưng để triển khai được cần có hệ thống quy định đồng bộ: Dữ liệu phải đầy đủ, chính xác, uy tín và phải quy định rõ trách nhiệm pháp lý của các cơ quan, đơn vị cung cấp dữ liệu. Đồng thời đề nghị bổ sung hình thức cấp tín dụng là "Bảo lãnh" bên cạnh các hình thức cho vay, bao thanh toán, cho thuê.

Về việc phát triển các dịch vụ hỗ trợ đánh giá tín dụng và xếp hạng tín nhiệm độc lập tại khoản 4, Điều 8, đại biểu Nguyễn Việt Hà đề nghị bổ sung quy định Nhà nước có chính sách khuyến khích và hướng dẫn cụ thể để phát triển các dịch vụ hỗ trợ đánh giá tín dụng và xếp hạng tín nhiệm độc lập và không thể để từng tổ chức tín dụng tự triển khai….