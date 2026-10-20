Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên góp ý hoàn thiện các dự án luật

Chiều 20-10, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Thái Nguyên tham gia thảo luận tại Tổ số 11 cùng Đoàn ĐBQH các tỉnh Khánh Hòa và Quảng Ngãi về một số dự án luật liên quan đến thương mại, cạnh tranh, quản lý ngoại thương, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, điện lực, văn hóa, thể thao, du lịch, thư viện, điện ảnh, di sản văn hóa, quảng cáo và báo chí.

Quang cảnh phiên họp Tổ.

Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, đại biểu Hà Sỹ Huân, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, đánh giá cao các quy định tại Điều 22 về phát triển điện tự sản xuất, tự tiêu thụ từ nguồn năng lượng tái tạo và năng lượng mới, nhất là chính sách hỗ trợ, khuyến khích hộ gia đình đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Theo đại biểu, đây là chính sách thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo, huy động nguồn lực xã hội và bảo đảm an ninh năng lượng. Để chính sách phát huy hiệu quả, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo quy định rõ tiêu chí, điều kiện mua điện dư và từ chối mua điện của đơn vị quản lý lưới điện, bảo đảm minh bạch, thống nhất trong thực hiện.

Đại biểu Hà Sỹ Huân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Thái Nguyên đề nghị hoàn thiện chính sách mua bán điện dư và tăng trách nhiệm của đơn vị vận hành công trình thủy điện.

Tham gia thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, đại biểu Phạm Thị Thu Thủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, bày tỏ đồng tình với các nội dung sửa đổi, đồng thời đề xuất một số vấn đề xuất phát từ thực tiễn địa phương.

Đối với Luật Thư viện, đại biểu thống nhất điều chỉnh tổ chức và nhiệm vụ của thư viện cấp tỉnh, cấp xã phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị làm rõ trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong tổ chức lại mạng lưới thư viện, xác định đơn vị tiếp nhận và bảo đảm duy trì hoạt động phục vụ người dân sau sắp xếp. Việc bàn giao tài sản cần gắn với bố trí nhân lực, kinh phí và điều kiện hoạt động thực tế.

Đại biểu Phạm Thị Thu Thủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Thái Nguyên đề nghị hoàn thiện quy định về thư viện, du lịch và tổ chức sự kiện thể thao.

Về Luật Du lịch, từ kết quả giám sát chuyên đề về phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương, đại biểu đề nghị quy định rõ tiêu chí phân loại cơ sở lưu trú theo công năng và hoạt động thực tế; xây dựng hướng dẫn cụ thể đối với mô hình nhà ở kết hợp kinh doanh lưu trú và du lịch gắn với nông nghiệp, bảo đảm thống nhất giữa các lĩnh vực du lịch, đất đai, xây dựng, môi trường và an toàn.

Đối với Luật Thể dục, thể thao, đại biểu đồng tình với việc điều chỉnh thẩm quyền quyết định tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc và Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc.

Đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục hoàn thiện các quy định theo hướng xác định rõ trách nhiệm, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm tính khả thi và nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.