Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La thảo luận tổ về một số dự thảo luật trong lĩnh vực y tế

Đại biểu Hoàng Văn Nghiệm - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La chủ trì thảo luận

Phát biểu đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Đại biểu Lò Văn Thọ - Nghệ sỹ Ưu tú, Phó Trưởng phòng Nhà hát ca múa nhạc, Trung tâm Văn hoá, Du lịch - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh cơ bản thống nhất với sự cần thiết sửa đổi luật nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý kiểm soát các sản phẩm thuốc lá mới, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Đại biểu đề nghị rà soát, thống nhất khái niệm thuốc lá và phạm vi sản phẩm bị cấm tại Điều 2, Điều 9; làm rõ quy định chuyển tiếp về trưng bày thuốc lá, bảo đảm thống nhất với lệnh cấm và xác định rõ thời hạn áp dụng. Đồng thời, cần thống nhất thuật ngữ, phạm vi cấm bán thuốc lá trên môi trường điện tử, phân biệt hành vi bán hàng với quảng cáo, khuyến mại và tiếp thị để thuận lợi trong thực thi.

Đại biểu Lò Văn Thọ phát biểu

Đối với Điều 25, đại biểu đề nghị làm rõ cơ sở bãi bỏ yêu cầu giấy phép bán thuốc lá, bảo đảm thống nhất với pháp luật về quản lý kinh doanh; đồng thời quy định cụ thể trách nhiệm kiểm tra độ tuổi người mua, quyền từ chối bán và trách nhiệm tuân thủ của cơ sở kinh doanh. Theo đại biểu, việc tiếp tục rà soát, chỉnh lý các nội dung này góp phần bảo đảm quy định rõ ràng, thống nhất, khả thi và nâng cao hiệu quả phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Đại biểu Lò Thị Huyền phát biểu

Góp ý vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, đại biểu Lò Thị Huyền, Giáo viên Trường Mầm non Mộc Lỵ, đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị làm rõ quy định tại khoản 3 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em về việc hạn chế quyền của cha, mẹ hoặc tạm thời cách ly trẻ em để bảo đảm an toàn. Theo đại biểu, dự thảo cần xác định cụ thể các trường hợp áp dụng, căn cứ, thẩm quyền và thời hạn thực hiện; đồng thời làm rõ trách nhiệm xác minh, lập hồ sơ và tổ chức bảo vệ trẻ. Việc áp dụng biện pháp cần căn cứ mức độ nguy cơ, bảo đảm tính cần thiết, kịp thời, tránh ảnh hưởng không phù hợp đến quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em.

Đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, đại biểu đề nghị rà soát quy định về mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở thuộc cấp khám bệnh, chữa bệnh ban đầu. Đại biểu cho rằng việc liệt kê cụ thể từng loại hình cơ sở có thể gây khó khăn khi mạng lưới y tế được sắp xếp, đổi tên hoặc thay đổi mô hình tổ chức. Vì vậy, cần quy định theo hướng xác định cơ sở được hưởng mức chi trả này căn cứ vào cấp khám bệnh, chữa bệnh và giấy phép hoạt động theo quy định pháp luật, bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế không bị ảnh hưởng khi hệ thống y tế tổ chức lại.

Đại biểu Lường Văn Thâm phát biểu

Phát biểu về Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi), đại biểu Lường Văn Thâm, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã, Chủ tịch Hội nông dân xã Chiềng Khoong, đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị rà soát, làm rõ quy định cấm quảng cáo, môi giới việc hiến, nhận mô, bộ phận cơ thể người vì mục đích thương mại tại khoản 11 Điều 6 dự thảo Luật. Theo đại biểu, cần có căn cứ xử lý cả những trường hợp đứng ra dàn xếp, kết nối người hiến với người nhận trái quy định nhưng không thể hiện rõ mục đích kiếm tiền, tránh lợi dụng danh nghĩa giúp đỡ để thực hiện mua bán hoặc đưa việc hiến, nhận ra ngoài quy trình điều phối. Đồng thời, cần phân biệt hành vi môi giới, dàn xếp trái pháp luật với việc vận động hiến tặng hợp pháp và hiến cho người thân theo quy định. Đối với quy định cho phép người chưa thành niên hiến mô tái sinh khi còn sống để chữa bệnh cho người thân tại điểm c, điểm d khoản 1 Điều 12, đại biểu đề nghị bảo đảm người hiến thực sự tự nguyện, được giải thích đầy đủ về ảnh hưởng đối với sức khỏe, được trao đổi riêng để xác định ý chí và có quyền từ chối hoặc thay đổi quyết định trước khi lấy mô.

Đối với điểm a khoản 1 Điều 20 về hiến mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết, đại biểu Lường Văn Thâm cho rằng dự thảo cần làm rõ chủ thể có quyền đồng ý trong trường hợp người chết đã có văn bản thể hiện nguyện vọng hiến nhưng chưa đăng ký hiến; nhất là khi gia đình có nhiều thành viên và các ý kiến không thống nhất. Đại biểu đề nghị quy định rõ người có quyền đồng ý, nguyên tắc xác định người đại diện gia đình và cách xử lý khi có bất đồng. Đồng thời, làm rõ giá trị của văn bản thể hiện nguyện vọng hiến. Theo đại biểu, việc hoàn thiện các quy định, góp phần bảo đảm tính minh bạch, thống nhất trong áp dụng pháp luật, tôn trọng nguyện vọng của người hiến và bảo vệ quyền, lợi ích của các bên liên quan./.