Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La thảo luận tổ về Dự thảo Luật đất đai

Đại biểu Hoàng Văn Nghiệm, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La chủ trì thảo luận

Tham gia góp ý dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, đại biểu Lường Văn Thâm, Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội nông dân xã Chiềng Khoong, đại biểu Quốc hội tỉnh cơ bản nhất trí với sự cần thiết sửa đổi Luật Đất đai. Đại biểu đề nghị quy định rõ tiêu chí thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Việc thu hồi cần căn cứ vào mục đích, tính cần thiết, phạm vi đất và quy hoạch, không chỉ dựa vào danh mục dự án do HĐND tỉnh thông qua.

Đại biểu Lường Văn Thâm phát biểu

Đại biểu phân tích, từ thực tế Sơn La là tỉnh miền núi, đại biểu lưu ý việc thu hồi đất, kiểm đếm tài sản và bố trí tái định cư thường gặp khó khăn do địa hình chia cắt, dân cư phân tán và người dân phụ thuộc vào đất sản xuất. Vì vậy, cần thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phù hợp với điều kiện sinh sống, tập quán và sản xuất của người dân, hạn chế khiếu nại và chậm giải phóng mặt bằng.

Đại biểu Quàng Văn Hương phát biểu

Góp ý dự thảo Luật Đất đai sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành, đại biểu Quàng Văn Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc ủa Quốc hội cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện chính sách đất đai, nhà ở đối với đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Qua khảo sát việc thực hiện chính sách, kết quả hỗ trợ còn hạn chế; nhiều địa phương gặp khó khăn do quy định giữa Luật Đất đai, các nghị định và chương trình mục tiêu quốc gia chưa thống nhất. Bên cạnh đó, quỹ đất và kinh phí tạo lập quỹ đất còn thiếu, năng lực cán bộ cơ sở còn hạn chế, gây khó khăn trong xác định đối tượng, điều kiện và tổ chức thực hiện chính sách.

Đại biểu đề nghị rà soát, làm rõ phạm vi đối tượng thụ hưởng, nội dung và điều kiện của từng chính sách; bảo đảm thống nhất giữa quy định của Luật Đất đai với các chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời phân biệt rõ chính sách hỗ trợ ổn định đời sống với chính sách giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cần xác định rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương trong bố trí, tạo lập quỹ đất và triển khai chính sách, bổ sung hướng dẫn chuyên môn để tháo gỡ khó khăn trong thực tiễn, nhất là ở địa bàn miền núi. Đối với chính sách đất đai, nhà ở tại vùng khó khăn, đại biểu lưu ý việc xác định địa bàn được hưởng ưu đãi hiện chưa thống nhất giữa các văn bản: có quy định căn cứ xã khu vực II, III, có quy định chỉ áp dụng xã khu vực III, trong khi dự thảo hướng dẫn còn đề cập thôn đặc biệt khó khăn. Đại biểu kiến nghị xây dựng tiêu chí chung, thống nhất để xác định địa bàn, đồng thời quy định cụ thể phù hợp với đặc thù từng lĩnh vực, tránh gây lúng túng cho chính quyền cơ sở và người dân khi thực hiện.

Đại biểu đề nghị rà soát, bảo đảm sự liên thông giữa nghị định hướng dẫn Luật Đất đai, quy định thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và Luật Nhà ở, nhất là các chính sách giao đất lần đầu, hỗ trợ nhà ở, xác định đất ở hợp pháp và điều kiện cư trú. Các quy định cần làm rõ cách xác minh nguồn gốc đất, sự phù hợp với quy hoạch và yêu cầu cư trú để người dân đủ điều kiện có thể tiếp cận chính sách. Theo đại biểu, hoàn thiện đồng bộ các quy định sẽ giúp chính sách được triển khai rõ ràng, khả thi, góp phần giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất và cải thiện điều kiện sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Đại biểu Lò Văn Thọ phát biểu

Tham gia góp ý về quy định bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất, đại biểu Lò Văn Thọ, Nghệ sỹ Ưu tú, Phó Trưởng phòng Nhà hát ca múa nhạc, Trung tâm Văn hoá, Du lịch - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh cơ bản đồng tình với sự cần thiết phải xác định rõ đối tượng, điều kiện được bồi thường nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất. Đại biểu đề nghị rà soát, làm rõ phạm vi đối tượng được bồi thường và tiêu chí áp dụng đối với các trường hợp đặc thù; đồng thời xây dựng cơ chế xác minh toàn diện nguồn gốc, quá trình sử dụng đất.

Đại biểu cũng nhấn mạnh về việc công khai, minh bạch trong xác định giá đất, kiểm kê và lập phương án bồi thường; quy định cụ thể các nguyên tắc về đối tượng, điều kiện bồi thường. Theo đại biểu, quy định rõ ràng, dễ áp dụng sẽ góp phần bảo đảm hài hòa lợi ích, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, hạn chế tranh chấp, khiếu nại và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai.