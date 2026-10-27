Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La thảo luận tổ

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì thảo luận

Tham gia thảo luận về hai dự án luật, đại biểu Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Quốc hội, cơ bản đồng tình với nội dung các dự thảo và báo cáo thẩm tra; đồng thời, đề nghị rà soát, hoàn thiện một số quy định nhằm bảo đảm tính thống nhất, khả thi và thuận lợi trong tổ chức thực hiện.

Đại biểu Nguyễn Thị Hồng phát biểu

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đại biểu đề nghị quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình và phương tiện giao thông trong việc thông báo kết quả nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy trước khi đưa vào hoạt động. Đây là cơ sở để cơ quan chức năng thực hiện hậu kiểm, kịp thời phát hiện và xử lý nguy cơ mất an toàn, nhất là khi thay đổi thủ tục kiểm tra, chấp thuận kết quả nghiệm thu. Việc triển khai cần kế thừa dữ liệu, cơ chế khai báo hiện có, tránh phát sinh thủ tục không cần thiết.

Đại biểu đề nghị rà soát, bảo đảm thống nhất giữa dự thảo Luật với Luật Thủ đô và Luật Phát triển đô thị về việc ngừng cung cấp điện, nước đối với công trình vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời, cần phân biệt rõ trường hợp công trình đã nghiệm thu đúng quy định nhưng không có văn bản chấp thuận vốn không còn là yêu cầu bắt buộc với trường hợp chưa nghiệm thu hoặc không bảo đảm an toàn nhưng vẫn đưa vào sử dụng, qua đó, xác định đúng căn cứ và biện pháp xử lý.

Đối với dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, từ góc độ tài chính, đại biểu Nguyễn Thị Hồng đề nghị làm rõ trách nhiệm chi trả kinh phí khi di dời công trình an ninh, nhất là trường hợp việc di dời phục vụ nhiệm vụ an ninh có liên quan đến thu hồi đất an ninh nhưng chưa xác định được dự án hoặc chủ đầu tư. Luật cần quy định rõ cơ quan chịu trách nhiệm bố trí kinh phí, nguồn kinh phí và căn cứ xác định các khoản bồi thường, hỗ trợ, chi phí xây dựng công trình thay thế.

Góp ý đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đại biểu Quàng Văn Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đề nghị bảo đảm an toàn thực chất khi chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm về phòng cháy, chữa cháy. Đại biểu đồng tình với chủ trương cắt giảm thủ tục hành chính đối với công trình, cơ sở có yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đồng thời nhấn mạnh, cải cách thủ tục phải đi đôi với bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân.

Đại biểu Quàng Văn Hương phát biểu

Theo đại biểu Quàng Văn Hương, tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, điều kiện hạ tầng và khả năng tiếp cận thông tin, pháp luật còn hạn chế. Nếu chuyển sang hậu kiểm nhưng không quy định rõ điều kiện an toàn và trách nhiệm của các chủ thể liên quan, những thiếu sót có thể chỉ được phát hiện khi công trình đã xây dựng hoặc đưa vào sử dụng, gây khó khăn, tốn kém cho việc khắc phục, thậm chí dẫn đến hậu quả nghiêm trọng khi xảy ra sự cố.

Đại biểu Tráng A Tếnh phát biểu

Về nguyên tắc bảo vệ công trình (Điều 3), đại biểu đề nghị phân định rõ mối quan hệ giữa Luật này với pháp luật chuyên ngành. Theo đó, cần xác định rõ việc áp dụng pháp luật chuyên ngành đối với yêu cầu kỹ thuật, an toàn, vận hành và áp dụng Luật này đối với các biện pháp bảo vệ đặc thù về an ninh quốc gia, tránh cách hiểu khác nhau hoặc chồng chéo trong tổ chức thực hiện.

Đối với biện pháp bảo vệ khu vực công trình (Điều 28), đại biểu đề nghị làm rõ phạm vi các biện pháp được áp dụng, phân biệt biện pháp về tổ chức, kỹ thuật với biện pháp có thể hạn chế quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Những biện pháp tác động đến quyền, lợi ích hợp pháp phải có căn cứ, điều kiện, thẩm quyền và trình tự, thủ tục theo quy định của luật, tránh để quyết định hành chính làm phát sinh những hạn chế chưa có cơ sở pháp lý rõ ràng.

Về quyền hạn của lực lượng bảo vệ công trình (Điều 33), đại biểu đề nghị quy định cụ thể phạm vi kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện ra, vào công trình; đồng thời phân định rõ trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn vi phạm với thẩm quyền xử lý của cơ quan chức năng. Theo đại biểu, cần tránh quy định chung chung có thể dẫn đến cách hiểu rằng lực lượng bảo vệ được thực hiện các biện pháp như khám người, khám phương tiện, thu giữ đồ vật hoặc áp dụng biện pháp cưỡng chế khi chưa có đủ căn cứ pháp lý.

Đối với trách nhiệm quản lý nhà nước (Điều 39), đại biểu đề nghị xác định rõ vai trò chủ trì, điều phối của UBND cấp tỉnh trong xây dựng phương án bảo vệ; tổ chức phối hợp giữa lực lượng công an, quân đội với cơ quan quản lý công trình và chính quyền địa phương; đồng thời gắn công tác bảo vệ với quản lý quy hoạch, đất đai và tuyên truyền, vận động nhân dân. Quy định này có ý nghĩa thiết thực đối với các tỉnh miền núi như Sơn La, nơi có nhiều công trình thủy điện, năng lượng và giao thông trọng điểm phân bố trên địa bàn rộng.

Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị bổ sung cơ chế xử lý khi thay đổi cơ quan chủ quản, chủ sở hữu hoặc đơn vị quản lý, vận hành công trình, bảo đảm bàn giao đầy đủ trách nhiệm, phương án và điều kiện bảo vệ, không để phát sinh khoảng trống trong quá trình chuyển giao.

Đại biểu cũng kiến nghị nghiên cứu cơ chế bảo vệ liên kết đối với các công trình có mối quan hệ phụ thuộc, liên thông về hạ tầng và kỹ thuật; trong đó chú trọng đánh giá rủi ro tổng thể, chia sẻ thông tin, phối hợp ứng phó và khôi phục hoạt động sau sự cố. Theo đại biểu, công tác bảo vệ cần được xem xét không chỉ đối với từng công trình riêng lẻ, còn đối với các hệ thống có liên quan, nhằm hạn chế nguy cơ sự cố lan rộng, nâng cao hiệu quả phòng ngừa và bảo đảm an ninh quốc gia.