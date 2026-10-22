Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La thảo luận tổ

Đại biểu Hoàng Văn Nghiệm - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La chủ trì thảo luận.

Tham gia ý kiến đối với dự thảo Luật sửa dổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động, đại biểu Hoàng Ngân Hoàn, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị rà soát toàn diện dự thảo luật, không chỉ tập trung vào các quy định liên quan đến tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và phân cấp, phân quyền, mà cần khắc phục những bất cập của luật hiện hành, đáp ứng sự thay đổi về đối tượng lao động, người sử dụng lao động và quan hệ lao động.

Góp ý về đối tượng áp dụng tại Điều 2, đại biểu cho rằng: Cần làm rõ khái niệm người sử dụng lao động, đồng thời bổ sung quy định phù hợp đối với cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp không có tổ chức công đoàn cơ sở, tránh phát sinh khoảng trống pháp lý trong bảo đảm quyền lợi và chế độ an toàn, vệ sinh lao động. Đối với khoản 4 Điều 6, đại biểu đề nghị người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động khi phát hiện nguy cơ mất an toàn cần được quyền nhanh chóng thông báo cho người sử dụng lao động hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị để kịp thời ngăn chặn, thay vì chỉ quy định thông báo với cơ quan địa phương.

Đại biểu Hoàng Ngân Hoàn phát biểu.

Đối với quy định về khám sức khỏe và điều trị bệnh nghề nghiệp tại Điều 21, đại biểu Hoàng Ngân Hoàn đề nghị làm rõ danh mục, nội dung khám sức khỏe định kỳ, bảo đảm thống nhất giữa các cơ sở và loại hình công việc. Góp ý về Điều 30 liên quan đến điều tra tai nạn lao động, đại biểu cho rằng việc thành lập đoàn điều tra cấp cơ sở có thể khó thực hiện tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp không có tổ chức công đoàn, bộ phận y tế hoặc cán bộ chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động. Vì vậy, cần rà soát cơ chế điều tra, phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm giữa các cấp, bảo đảm các vụ tai nạn lao động đều được xem xét, xử lý kịp thời, khả thi. Đại biểu cũng bày tỏ thống nhất với một số ý kiến đã nêu tại phiên thảo luận về việc tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật.

Đại biểu Quàng Văn Hương phát biểu.

Góp ý đối với dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, đại biểu Quàng Văn Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đề nghị rà soát, bảo đảm các quy định phù hợp với điều kiện thực tiễn, nhất là tại vùng miền núi, biên giới và địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Việc sửa đổi luật không nên chỉ tập trung vào nội dung liên quan đến tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, mà cần đánh giá những bất cập trong quy định hiện hành và tác động của các quy định mới đến cán bộ cơ sở, người dân. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn cấp xã rộng hơn, dân số tăng, trong khi điều kiện tiếp cận thông tin và hạ tầng số ở nhiều nơi còn hạn chế. Vì vậy, các quy định về thực hiện dân chủ trên môi trường số cần tính đến điều kiện thiết bị, khả năng sử dụng công nghệ của người dân, đồng thời có hình thức phù hợp để người dân ở vùng khó khăn vẫn được tiếp cận thông tin và tham gia ý kiến.

Góp ý về các hình thức để Nhân dân bàn và quyết định, đại biểu đề nghị cho phép kết hợp linh hoạt việc họp cộng đồng dân cư, phát phiếu lấy ý kiến và hình thức trực tuyến tùy điều kiện từng địa bàn, thay vì quy định cứng một phương thức. Đồng thời, cần làm rõ cách xác định tỷ lệ người dân tham gia và đồng ý, bảo đảm việc lấy ý kiến được thực hiện đầy đủ, minh bạch, tránh tình trạng chỉ lấy ý kiến một bộ phận dân cư nhưng kết quả được áp dụng cho cả cộng đồng. Đối với quy định công khai thông tin về chương trình, dự án, đại biểu đề nghị xác định cụ thể nội dung, phạm vi và địa bàn chịu tác động để thông tin được công khai đến đúng người dân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Đại biểu kiến nghị rà soát, thống nhất các thuật ngữ về vùng biên giới, hải đảo, miền núi và địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, bảo đảm rõ ràng, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành.

Đại biểu Lò Thị Huyền phát biểu.

Phát biểu góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, đại biểu Lò Thị Huyền, giáo viên Trường Mầm non Mộc Lỵ, đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị nghiên cứu hoàn thiện chính sách bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện, bảo đảm người lao động tự do được tiếp cận và thụ hưởng các chế độ hỗ trợ phù hợp. Theo đại biểu, dự thảo hiện giao Chính phủ quy định mức hỗ trợ tiền đóng căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng ngân sách từng thời kỳ, nhưng chưa xác định mức hỗ trợ tối thiểu cụ thể. Mức hỗ trợ thực tế còn hạn chế, chưa tạo động lực đủ mạnh để người lao động tham gia. Bên cạnh đó, thủ tục xác minh tai nạn còn phức tạp, nhất là với lao động tự do làm việc tại địa điểm di động hoặc gặp tai nạn trên đường; việc yêu cầu xác nhận của chính quyền và công an cấp xã có thể khó thực hiện, làm chậm quá trình giải quyết chế độ. Các chính sách phòng ngừa rủi ro, huấn luyện an toàn, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ chuyển đổi nghề từ Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hiện chủ yếu dành cho người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của lao động tự do, trong đó có tài xế công nghệ và người lao động trên nền tảng số.

Đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu quy định mức hỗ trợ tiền đóng tối thiểu theo nhóm đối tượng, chẳng hạn người nghèo, cận nghèo và người làm công việc có nguy cơ cao; thiết kế thủ tục xác minh tai nạn linh hoạt hơn, cho phép sử dụng xác nhận điện tử hoặc lời khai người làm chứng trong trường hợp cơ quan cấp xã không trực tiếp nắm được sự việc. Đại biểu cũng kiến nghị mở rộng phạm vi hỗ trợ phòng ngừa từ Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, xem xét bố trí kinh phí cho khám sức khỏe, trang bị phương tiện bảo hộ và huấn luyện an toàn đối với lao động tự do. Việc hoàn thiện chính sách cần tính đến đặc thù của các hình thức việc làm mới, góp phần tăng khả năng tham gia bảo hiểm, bảo vệ người lao động trước rủi ro và bảo đảm giải quyết chế độ kịp thời, công bằng.

Đại biểu Lường Văn Thâm phát biểu.

Góp ý dự thảo sửa đổi Bộ luật Lao động, đại biểu Lường Văn Thâm, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội nông dân xã Chiềng Khoong, đại biểu Quốc hội tỉnh cơ bản thống nhất với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của luật và các luật liên quan. Đại biểu đề nghị làm rõ tiêu chí ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động; trong đó cần xem xét năng lực chuyên môn, nhân lực và điều kiện thực tế của cấp xã, đồng thời quy định trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh để bảo đảm thực hiện thống nhất. Đối với quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, đại biểu kiến nghị dẫn chiếu cụ thể đến Điều 154 của Bộ luật Lao động về các trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động, tránh sử dụng quy định chung chung có thể gây khó khăn trong áp dụng.

Góp ý dự thảo Luật Lưu trữ, đại biểu đề nghị bổ sung tiêu chí xác định nơi nộp lưu trữ lịch sử đối với hồ sơ, tài liệu của cơ quan chuyên môn Trung ương và doanh nghiệp Nhà nước Trung ương hoạt động trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố, bảo đảm phù hợp với phạm vi, tính chất hoạt động và thuận lợi cho việc quản lý, khai thác tài liệu. Đối với dự thảo Luật Bình đẳng giới, đại biểu đề nghị quy định rõ Bộ Nội vụ là cơ quan chủ trì tổng hợp, công bố chính thức thông tin quốc gia về bình đẳng giới; các bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm cung cấp, cập nhật và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu thuộc lĩnh vực quản lý. Theo đại biểu, việc phân định rõ trách nhiệm sẽ góp phần bảo đảm thông tin được tổng hợp đầy đủ, thống nhất và đáng tin cậy.