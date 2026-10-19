Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La thảo luận tại tổ về các dự án luật sửa đổi

Đại biểu Đỗ Thanh Bình- Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Cần Thơ chủ trì thảo luận

Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La tham gia thảo luận Tổ

Tham gia góp ý dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), đại biểu Lò Việt Phương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, đồng tình với sự cần thiết sửa đổi Luật nhằm khắc phục những bất cập trong thực tiễn, nhất là tình trạng thông đồng, thổi giá, bỏ cọc.

Đại biểu Lò Việt Phương phát biểu

Về tiêu chuẩn đấu giá viên (Điều 11 và Điều 13 dự thảo Luật), đại biểu đề nghị quy định chặt chẽ điều kiện, tiêu chuẩn tuyển chọn; bổ sung yêu cầu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên và quy định cụ thể các trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề. Đối với việc công khai thông tin và đấu giá trực tuyến, cần quy định rõ phương án xử lý khi hệ thống gặp sự cố kỹ thuật hoặc nghẽn mạng, bảo đảm quyền lợi của người tham gia và tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận, tham gia đấu giá. Đại biểu cũng nhấn mạnh cần có giải pháp xử lý hiệu quả tình trạng bỏ cọc sau khi trúng đấu giá, nhất là đối với tài sản có giá trị lớn như bất động sản, khoáng sản, nhằm hạn chế ảnh hưởng đến quá trình tổ chức đấu giá và khai thác tài sản.

Phát biểu tham gia góp ý đối với dự thảo Luật Luật sư (sửa đổi), đại biểu Tráng A Tếnh, Chánh án Tòa án nhân dân Khu vực 4, tỉnh Sơn La, đề nghị giữ thuật ngữ “Người tập sự hành nghề luật sư” thay cho “Luật sư tập sự” để bảo đảm chính xác về vị trí pháp lý. Đồng thời, đại biểu đề nghị rà soát các nguyên tắc hành nghề tại Điều 4, làm rõ căn cứ áp dụng quy tắc đạo đức nghề nghiệp và lược bỏ từ “tốt nhất” trong quy định về bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Đại biểu Tráng A Tếnh phát biểu

Về cơ chế tự quản nghề nghiệp tại Điều 5, đại biểu đề nghị phân định rõ quyền tự quản của tổ chức luật sư với trách nhiệm quản lý nhà nước, bảo đảm tính độc lập nghề nghiệp; đồng thời, bổ sung nội dung về “an ninh dữ liệu”. Đối với tiêu chuẩn hành nghề tại Điều 7, cần cụ thể hóa các tiêu chí mang tính định tính như “kiên quyết bảo vệ công lý”, “liêm chính, trung thực”, tránh áp dụng tùy tiện. Về đào tạo và tập sự hành nghề luật sư tại Điều 8 và Điều 9, đại biểu đề nghị không miễn hoàn toàn mà xem xét giảm thời gian đào tạo, tập sự theo từng đối tượng, với mức giảm không quá một nửa thời gian quy định, nhằm bảo đảm kỹ năng và chất lượng hành nghề luật sư

Góp ý dự thảo Luật Đấu giá tài sản, đại biểu Quàng Văn Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đề nghị nghiên cứu bổ sung hình thức công khai thông tin đấu giá tại trung tâm thôn, bản hoặc thông qua trưởng bản và các kênh thông tin ở cơ sở, nhất là tại địa bàn miền núi, vùng cao, nơi giao thông đi lại khó khăn, hạ tầng số còn hạn chế. Theo đại biểu, việc chỉ niêm yết thông tin tại trụ sở cấp xã trong thời hạn 15 ngày có thể khiến người dân ở các thôn, bản xa khó tiếp cận thông tin, ảnh hưởng đến cơ hội tham gia và giám sát hoạt động đấu giá. Vì vậy, đại biểu đề nghị xem xét bổ sung nội dung này tại khoản 4, khoản 5 Điều 25 hoặc quy định cụ thể trong văn bản hướng dẫn thi hành.

Đại biểu Quàng Văn Hương phát biểu

Đối với dự thảo Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi), đại biểu Quàng Văn Hương đồng tình với việc quy định khái quát hành vi lợi dụng việc nuôi con nuôi để trục lợi chính sách, không liệt kê riêng từng nhóm đối tượng, nhằm bao quát các hình thức trục lợi khác nhau. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị rà soát kỹ thuật lập pháp tại Điều 5 để bảo đảm thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành; đồng thời, làm rõ nội hàm cụm từ “các hành vi vi phạm pháp luật khác”, tránh cách hiểu khác nhau và khó khăn trong quá trình áp dụng. Đại biểu cũng đề nghị cung cấp thêm thông tin để đánh giá đầy đủ tình hình thực hiện quy định về ngăn chặn việc lợi dụng nuôi con nuôi để trục lợi chính sách đối với người thuộc dân tộc thiểu số.

Cùng tham gia góp ý dự thảo Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi), đại biểu Lò Thị Huyền, giáo viên Trường Mầm non Mộc Lỵ, phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La, đề nghị hoàn thiện các quy định nhằm bảo đảm lợi ích tốt nhất của trẻ em, đồng thời, tạo thuận lợi, minh bạch trong thực hiện quyền nhận con nuôi.

Đại biểu Lò Thị Huyền phát biểu

Cụ thể, tại Điều 20, đại biểu đề nghị quy định rõ tiêu chí ghép nối trẻ em với người nhận con nuôi, trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền và cơ chế kiểm tra, giám sát; tăng cường hỗ trợ trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đối với Điều 23, cần phân biệt các trường hợp thu hồi, hủy bỏ quyết định nuôi con nuôi, làm rõ hậu quả pháp lý và bảo đảm quyền, lợi ích của trẻ, nhất là khi xem xét khôi phục quan hệ với cha mẹ đẻ. Về Điều 27, đại biểu đề nghị xác định căn cứ chấm dứt việc nuôi con nuôi dựa trên khả năng chăm sóc thực tế và lợi ích của trẻ, không chỉ căn cứ vào tình trạng bệnh tật của cha mẹ nuôi. Đối với Điều 31, cần làm rõ việc xử lý hồ sơ chuyển tiếp, trách nhiệm của cơ quan kế thừa và thời hạn chuyển hồ sơ, tránh phát sinh thủ tục không cần thiết.

Đại biểu cũng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm bình đẳng giới và quyền trẻ em; tăng cường truyền thông, tư vấn, hỗ trợ nghiệp vụ và phiên dịch tại địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần bảo đảm trẻ em được chăm sóc trong môi trường gia đình phù hợp.