Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La thảo luận tại Tổ về các dự án

Đại biểu Hoàng Văn Nghiệm - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La chủ trì thảo luận

Tham gia góp ý đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, đại biểu Hoàng Văn Nghiệm đề nghị làm rõ tiêu chí áp dụng cơ chế rút gọn thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án điện lực thuộc chương trình, dự án thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt tại khoản 7 Điều 1 dự thảo Luật. Theo đó, cần quy định cụ thể các điều kiện tối thiểu về loại hình, quy mô, địa điểm, nhu cầu sử dụng đất, rừng, biển và yêu cầu quốc phòng, an ninh, bảo đảm việc áp dụng thống nhất, công khai, minh bạch. Đồng thời, không bỏ sót khâu kiểm soát đối với các dự án có tác động lớn đến môi trường và đời sống người dân.

Đại biểu Hoàng Văn Nghiệm phát biểu

Đại biểu cũng đề nghị bổ sung quy định tăng cường giám sát của chính quyền cấp xã và bảo vệ quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Đối với các dự án chuyển mục đích sử dụng từ 10 ha rừng tự nhiên, rừng phòng hộ đầu nguồn trở lên hoặc làm ngập từ 10 ha đất sản xuất của người dân tại một xã trở lên, cần thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và lấy ý kiến các hộ dân bị ảnh hưởng; đồng thời, quy định rõ tỷ lệ đồng thuận, cách thức lấy ý kiến và cơ quan tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, cần quy định việc gửi văn bản chấp thuận nhà đầu tư đến UBND cấp xã để niêm yết công khai, tạo điều kiện cho người dân theo dõi, giám sát và kịp thời xem xét, xử lý các khiếu kiện liên quan đến đất đai.

Từ thực tiễn tại Sơn La, đại biểu nhấn mạnh, các dự án thủy điện nhỏ có thể ảnh hưởng đáng kể đến rừng phòng hộ, đất sản xuất và sinh kế của người dân. Trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc phát huy vai trò của UBND cấp xã trong công khai thông tin, tiếp nhận ý kiến, giám sát dự án và kịp thời phát hiện, xử lý các vướng mắc là cần thiết, góp phần hạn chế khiếu kiện, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Cùng tham gia góp ý đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, đại biểu Lường Văn Thâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La, đề nghị làm rõ tiêu chí xác định hydrogen xanh, trong đó bổ sung phương thức xác nhận nguồn điện từ năng lượng tái tạo được sử dụng trong quá trình sản xuất. Theo đại biểu, việc quy định cụ thể phương thức xác nhận sẽ góp phần bảo đảm tính minh bạch, thống nhất trong thực hiện, tạo cơ sở cho đầu tư, phát triển thị trường hydrogen xanh và đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu.

Đại biểu Lường Văn Thâm phát biểu

Đối với chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án điện, đại biểu đề nghị bổ sung quy định ưu tiên hỗ trợ tái định cư đối với đồng bào phải di dời để xây dựng các công trình điện sử dụng năng lượng tái tạo, điện năng mới; đồng thời hỗ trợ các hộ dân chuyển đổi sản xuất, ổn định đời sống. Đại biểu nhấn mạnh, việc triển khai các dự án điện có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất ở, đất sản xuất và sinh kế của người dân. Vì vậy, cần quan tâm đồng thời đến việc tái định cư, hỗ trợ chuyển đổi sản xuất và bảo đảm đời sống lâu dài cho các hộ bị ảnh hưởng.

Về cơ chế giá điện, đại biểu đề nghị làm rõ nguyên tắc xử lý chi phí phát sinh trong trường hợp Nhà nước chưa điều chỉnh giá điện kịp thời nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời, công khai các yếu tố cấu thành giá điện, quy định rõ việc xác định chi phí hợp lý, hợp lệ và tăng cường kiểm tra, giám sát. Theo đại biểu, cần bảo đảm giá điện phản ánh đúng chi phí cung cấp điện; chi phí thực hiện chính sách an sinh xã hội của Nhà nước cần được bố trí từ ngân sách hoặc các nguồn tài chính hợp pháp, tránh chuyển các chi phí này sang người sử dụng điện thông qua cơ chế bù chéo giữa các nhóm khách hàng.

Đối với quy định về lựa chọn nhà đầu tư dự án điện gió ngoài khơi không qua đấu thầu, đại biểu đề nghị quy định rõ tiêu chí, điều kiện áp dụng, nhất là đối với dự án có quy mô lớn; đồng thời gắn việc lựa chọn nhà đầu tư với yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật. Qua đó, bảo đảm việc lựa chọn nhà đầu tư có căn cứ rõ ràng, công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm giải trình.

Phát biểu góp ý đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo và Luật Báo chí, đại biểu Hoàng Ngân Hoàn, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, tập trung góp ý vào 3 nội dung liên quan đến lĩnh vực du lịch.

Đại biểu Hoàng Ngân Hoàn phát biểu

Về cơ chế phối hợp lập hồ sơ công nhận khu du lịch quốc gia trên địa bàn nhiều tỉnh (khoản 4 Điều 2 dự thảo Luật), đại biểu đề nghị quy định rõ trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các địa phương trong quá trình lập hồ sơ, nhất là đối với các khu vực du lịch liên tỉnh như lòng hồ thủy điện Sơn La thuộc địa bàn các tỉnh Điện Biên, Lai Châu và Sơn La. Việc hoàn thiện quy định, tạo điều kiện để các địa phương tăng cường liên kết, phát huy tiềm năng du lịch và phối hợp thực hiện các điều kiện công nhận khu du lịch quốc gia.

Về kiểm tra chất lượng cơ sở lưu trú du lịch (Điều 51 Luật Du lịch), đại biểu đề nghị phân định rõ trách nhiệm kiểm tra của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và UBND cấp xã theo thẩm quyền; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, tránh kiểm tra trùng lặp, bảo đảm đúng thẩm quyền và không gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các cơ sở lưu trú.

Đối với các loại hình cơ sở lưu trú du lịch (Điều 48, Luật Du lịch), đại biểu đề nghị quy định thống nhất điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật đối với các loại hình nhà ở có kinh doanh lưu trú du lịch, phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng loại hình. Đồng thời, cần làm rõ ranh giới giữa nhà ở có kinh doanh lưu trú du lịch và căn hộ du lịch, tránh chồng chéo trong phân loại, áp dụng điều kiện kinh doanh và quản lý nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo đảm quyền lợi của khách du lịch.