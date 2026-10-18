Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La tham gia hoàn thiện pháp luật về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tại cuộc thảo luận, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã tham gia đối với dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, tập trung đề xuất hoàn thiện các quy định nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả thực thi chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.

Đại biểu Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La chủ trì phiên thảo luận

Đại biểu Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Quốc hội xác định yêu cầu đặt ra đối với dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là phải tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp sau khi Luật được ban hành và triển khai thực hiện trên thực tế. Theo đại biểu, trên thực tế thì các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay không có lợi thế bằng các doanh nghiệp lớn ở rất nhiều vấn đề, như tình trạng tài chính hay khả năng cạnh tranh trên thị trường dẫn đến khó khăn trong việc chứng minh khả năng trả nợ khi tiếp cận nguồn vốn tín dụng; vấn đề về không có thị trường tiêu thụ, không có đầu ra cũng là một trong những nguyên nhân khiến doanh nghiệp không mặn mà với việc vay vốn.

Đại biểu Nguyễn Thị Hồng - Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đề xuất hoàn thiện dự thảo luật, trong đó, cần xác định rõ mối liên hệ giữa Điều 8 và Điều 16 của dự thảo Luật quy định những nguyên tắc cơ bản về dữ liệu, cách thức khai thác, cơ quan xác thực, căn cứ để ngân hàng tiếp cận, trách nhiệm bảo mật và xử lý dữ liệu sai lệch; tiếp tục nghiên cứu chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm đầu thành lập tại khoản 2 Điều 9 để doanh nghiệp được tiếp cận và thụ hưởng ưu đãi thuế thực chất; đồng thời, việc duy trì, đổi mới, tổ chức lại, sáp nhập hoặc giải thể Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và các quỹ bảo lãnh tín dụng phải hướng đến nâng cao hiệu quả hỗ trợ, thực hiện thực chất chức năng cho vay, bảo lãnh và chia sẻ rủi ro.

Đại biểu Quàng Văn Hương - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phát biểu

Đại biểu Quàng Văn Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội cho rằng một trong những nguyên nhân được nhấn mạnh là sự liên kết giữa các hộ dân còn hạn chế, trong khi tiêu chí và trách nhiệm thúc đẩy liên kết chưa được quy định rõ. Vì vậy, việc hỗ trợ doanh nghiệp cần gắn với thúc đẩy liên kết sản xuất, kinh doanh giữa các hộ dân, qua đó phát huy nội lực và tạo động lực phát triển kinh tế tại địa bàn khó khăn. Đại biểu cũng đề nghị nghiên cứu bổ sung đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ là doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là người dân tộc thiểu số.

Đại biểu Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu

Đại biểu Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị rà soát, hoàn thiện các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa bảo đảm phù hợp với thực tiễn hoạt động và khả năng tiếp cận chính sách hỗ trợ; nghiên cứu các quy định về thuế, kế toán theo hướng đồng bộ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nghĩa vụ và thụ hưởng ưu đãi. Bên cạnh đó, cần có giải pháp tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận mặt bằng sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện để doanh nghiệp ổn định hoạt động, mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh./.