Chuyển lợi thế thành động lực phát triển

Quảng Trị có 24 dự án điện gió đang vận hành với tổng công suất hơn 1.100 MW, nhưng chưa có doanh nghiệp nào trên địa bàn thực hiện mua bán điện trực tiếp. Thực tế được Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Vũ Khiêm dẫn ra tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội đặt ra một câu hỏi: Làm thế nào để tiềm năng năng lượng tái tạo thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh trong thu hút đầu tư?

Theo đại biểu, công suất lắp đặt các nguồn điện trên địa bàn tỉnh hiện gấp gần 3 lần công suất phụ tải cực đại. Dù không đồng nghĩa với dư thừa điện năng, sự chênh lệch này cho thấy yêu cầu cần gắn phát triển nguồn điện với phát triển lưới điện và thu hút nhu cầu sử dụng điện ngay tại địa phương.

Từ đó, đại biểu đề nghị Chính phủ xây dựng chương trình thí điểm thu hút sản xuất, dịch vụ sử dụng điện xanh, có thể nghiên cứu triển khai tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị hoặc Khu kinh tế Hòn La, gắn với chuẩn bị đồng bộ hạ tầng, đất đai và nhân lực. Cùng với đó, hoàn thiện cơ chế mua bán điện trực tiếp theo hướng minh bạch chi phí, phân định rõ trách nhiệm, rủi ro giữa các bên và bảo đảm khả năng kiểm chứng nguồn gốc điện xanh; hỗ trợ Quảng Trị hình thành giao dịch mua bán điện trực tiếp đầu tiên.

Các ĐBQH tỉnh Quảng Trị tham dự phiên thảo luận Kỳ họp thứ Hai. Ảnh: Khánh Duy

Định hướng đại biểu đề xuất là chuyển từ tư duy phát triển riêng nguồn điện sang phát triển đồng bộ nguồn điện - lưới điện - phụ tải - lưu trữ, qua đó tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và giá trị gia tăng ngay tại địa phương, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung của đất nước.

Đây là một trong nhiều kiến nghị xuất phát từ thực tiễn Quảng Trị được các đại biểu đưa đến Kỳ họp thứ Hai. Trong 27 ngày làm việc, Quốc hội đã thông qua 38 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật; cho ý kiến về 5 dự án luật và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Đóng góp vào kết quả chung ấy, bên cạnh các lượt phát biểu, tranh luận tại tổ và hội trường, các ĐBQH tỉnh Quảng Trị còn gửi 15 văn bản góp ý qua ứng dụng Quốc hội hoặc trực tiếp đến các cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra; tham gia tranh luận tại phiên chất vấn, xem xét báo cáo về giải quyết kiến nghị của cử tri.

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Vũ Khiêm điều hành phiên thảo luận Tổ 4. Ảnh: Lâm Hiển

Cùng với năng lượng tái tạo, du lịch là lĩnh vực có nhiều tiềm năng phát triển của Quảng Trị, được các đại biểu tiếp cận từ nhiều góc độ: thu hút đầu tư, tháo gỡ rào cản về thủ tục hành chính, bảo tồn di sản và tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng.

Góp ý dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch, ĐBQH Trần Vũ Khiêm đề nghị kiểm soát chặt chẽ điều kiện hưởng ưu đãi, ngăn ngừa tình trạng lợi dụng danh nghĩa dự án du lịch để phát triển bất động sản thương mại, giữ đất, kéo dài tiến độ đầu tư; đồng thời, bảo đảm phân cấp đi đôi với năng lực thực thi và trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương.

Bên cạnh chính sách thu hút nhà đầu tư chiến lược, đại biểu đề nghị bổ sung cơ chế hỗ trợ thiết thực về tín dụng, hạ tầng và đào tạo nghề cho hộ gia đình, hợp tác xã, cộng đồng làm du lịch; tăng cường liên kết chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp với người dân, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đệm di sản và khu vực biên giới, để người dân được trực tiếp tham gia và hưởng lợi từ phát triển du lịch.

Ảnh: Lâm Hiển

Cơ chế, chính sách đặc thù phải vừa thu hút được nguồn lực từ các nhà đầu tư chiến lược, vừa tạo sinh kế bền vững cho người dân, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa bản địa, bảo vệ tài nguyên, môi trường; không đánh đổi môi trường và an toàn cộng đồng lấy tăng trưởng trong ngắn hạn. Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị TRẦN VŨ KHIÊM

Với Quảng Trị, nơi có Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng cùng hệ thống di tích lịch sử, văn hóa đặc sắc, việc phát huy tiềm năng du lịch còn phụ thuộc vào khả năng tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, chính sách... Đại biểu Nguyễn Khánh Vũ đề nghị bổ sung vùng di sản thế giới, di tích quốc gia đặc biệt vào địa bàn ưu tiên phát triển du lịch; mở rộng phạm vi áp dụng chính sách đối với các dự án du lịch chất lượng cao, chú trọng đầu tư hạ tầng kết nối các vùng động lực.

Trong khi đó, ĐBQH Hoàng Xuân Tân đi sâu vào những vướng mắc trong đầu tư, xây dựng tại vùng đệm Phong Nha - Kẻ Bàng. Theo số liệu đại biểu nêu, vùng đệm có diện tích khoảng 220.000ha, liên quan đến đời sống của gần nửa triệu người dân. Trong không gian rộng lớn ấy, từ nhu cầu xây dựng, sửa chữa một ngôi nhà đến triển khai các dự án đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đều cần được giải quyết hài hòa với yêu cầu bảo vệ di sản.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến giải trình làm rõ một số nội dung đại biểu quan tâm. Ảnh: Khánh Duy

Đại biểu kiến nghị sửa đổi, bổ sung Điều 29 Luật Di sản văn hóa theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền; phân loại công trình, dự án theo quy mô, tính chất và mức độ tác động đến di sản, đơn giản hóa thủ tục đối với những trường hợp không ảnh hưởng đến các giá trị cần bảo vệ, đồng thời kiểm soát chặt chẽ những hoạt động có nguy cơ tác động đến di sản.

Từ điều kiện hưởng ưu đãi, phạm vi áp dụng chính sách đến thẩm quyền giải quyết thủ tục đầu tư, các kiến nghị bổ sung cho nhau, cùng hướng tới mục tiêu phát huy giá trị di sản, mở rộng cơ hội phát triển và bảo đảm quyền lợi chính đáng của cộng đồng cư dân.

Phân bổ hợp lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực

Hai tuyến đường tại Quảng Trị được đầu tư với tổng vốn hơn 250 tỷ đồng nhưng chưa thể phát huy đầy đủ hiệu quả do vướng mắc trong đấu nối vào các tuyến đường BOT trên Quốc lộ 1. Thực tế được ĐBQH Nguyễn Khánh Vũ phản ánh tại nghị trường cho thấy, bên cạnh việc huy động nguồn lực mới, tháo gỡ những bất cập về cơ chế để phát huy hiệu quả nguồn lực đã đầu tư cũng là vấn đề cấp thiết.

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị Nguyễn Minh Tâm phát biểu tại Hội trường. Ảnh: Phạm Thắng

Ở phạm vi rộng hơn, khi thảo luận về chủ trương đầu tư các dự án đường bộ cao tốc, trong đó có dự án Bảo Hà - Lai Châu, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Minh Tâm đề nghị xác định mức đóng góp ngân sách phù hợp với khả năng cân đối của từng địa phương, không cào bằng giữa những địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khác nhau. Trường hợp chi phí giải phóng mặt bằng, tái định cư tăng, cần có cơ chế hỗ trợ từ ngân sách trung ương, tránh ảnh hưởng đến nguồn lực dành cho giáo dục, y tế và các nhiệm vụ thiết yếu. Việc áp dụng cơ chế chỉ định thầu phải đi đôi với kiểm soát chặt chẽ chi phí, chất lượng công trình và năng lực nhà thầu.

Cơ chế đặc thù phải thực sự tạo thuận lợi cho quá trình triển khai dự án, nhưng không được làm giảm trách nhiệm giải trình và hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước. Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị NGUYỄN MINH TÂM

Yêu cầu phân bổ nguồn lực hợp lý còn được các đại biểu đặt ra trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đại biểu đề nghị bảo đảm nguồn thu ổn định, tương xứng với nhiệm vụ được giao cho cấp xã.

Đại biểu Nguyễn Khánh Vũ kiến nghị trao thực quyền cho HĐND cấp xã trong quyết định, phân bổ ngân sách; đồng thời điều chỉnh cơ chế điều tiết nguồn thu khoáng sản để địa phương nơi khai thác có thêm nguồn lực đầu tư hạ tầng, bảo vệ môi trường và chăm lo đời sống người dân.

Các ĐBQH: Hoàng Xuân Tân, Ly Kiều Vân (Quảng Trị) tham gia thảo luận tại tổ. Ảnh: Ngô Trang

Từ yêu cầu sử dụng hiệu quả tài sản nhà nước, ĐBQH Nguyễn Thanh Liêm đề nghị nghiên cứu cơ chế đặc thù xử lý tài sản công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, khắc phục tình trạng trụ sở bỏ không kéo dài, gây lãng phí trong khi nhiều địa phương còn thiếu nguồn lực đầu tư các công trình phục vụ dân sinh.

Cùng với tháo gỡ những vướng mắc trong phân bổ, sử dụng nguồn lực, các đại biểu đặc biệt quan tâm đến cơ chế phòng ngừa thất thoát, lãng phí. Góp ý dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi), ĐBQH Nguyễn Khánh Vũ đề nghị đối chiếu giá gói thầu với ít nhất hai nguồn thông tin độc lập, tăng cường hậu kiểm và làm rõ trách nhiệm của từng chủ thể, vừa ngăn ngừa vi phạm, vừa tạo cơ sở bảo vệ người thực hiện đúng quy định.

ĐBQH Nguyễn Khánh Vũ (Quảng Trị) phát biểu tại Hội trường. Ảnh: Khánh Duy

Từ kiểm soát từng khâu, yêu cầu giám sát được mở rộng đến toàn bộ quá trình đầu tư. ĐBQH Nguyễn Huy Tiến đề nghị liên thông dữ liệu đấu thầu, hải quan và thanh toán qua Kho bạc Nhà nước để phát hiện sớm những giao dịch mua sắm tài sản công bất thường. Đối với các dự án đầu tư công lớn, đại biểu đề xuất số hóa toàn bộ vòng đời dự án bằng mã định danh thống nhất, theo dõi từ khâu quyết định chủ trương đầu tư đến quyết toán; tự động cảnh báo những dự án chậm tiến độ, tăng vốn bất thường hoặc điều chỉnh nhiều lần, đồng thời tạo điều kiện để người dân tham gia giám sát.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến trình bày các Báo cáo tại Kỳ họp thứ Hai. Ảnh: Hồ Long

Những kiến nghị ấy cho thấy, khơi thông nguồn lực không chỉ là huy động thêm vốn hay đơn giản hóa thủ tục, mà còn là hoàn thiện cơ chế phân bổ, quản lý và giám sát để nguồn lực quốc gia được sử dụng hiệu quả, tạo thêm dư địa phát triển.

Lấy đời sống Nhân dân làm thước đo

Khoảng cách từ thôn, bản đến trạm y tế, bữa ăn của học sinh, chỗ ở của giáo viên nơi biên giới… là những vấn đề thiết thân được ĐBQH Nguyễn Ngọc Hà đưa đến nghị trường khi phân tích mối quan hệ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh.

ĐBQH Nguyễn Ngọc Hà (Quảng Trị) phát biểu tại phiên thảo luận tại Hội trường. Ảnh: Hồ Long

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn nhiều xã miền núi rộng hơn, khoảng cách địa lý và điều kiện đi lại có thể trở thành trở ngại đối với người dân khi cần khám, chữa bệnh. Đại biểu đề nghị xây dựng bản đồ tiếp cận y tế cơ sở để bố trí các điểm trạm phù hợp, bảo đảm nhân lực, thuốc và trang thiết bị; phát huy mô hình quân - dân y kết hợp, tạo điều kiện để các cơ sở quân y tham gia khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Với các trường phổ thông liên cấp trên tuyến biên giới, được đại biểu ví như những “cột mốc mềm” nơi biên cương, điều cần quan tâm không chỉ là nguồn lực xây dựng mà còn là kinh phí hoạt động thường xuyên, chăm lo đời sống học sinh, có chính sách phụ cấp và nhà công vụ phù hợp để giáo viên yên tâm bám trường, bám bản. Bởi mỗi công trình dân sinh phát huy hiệu quả nơi biên giới cũng là một điểm tựa góp phần củng cố thế trận lòng dân.

Từ những vấn đề dân sinh vùng biên đến các chính sách an sinh xã hội, mối quan tâm của các đại biểu là thu hẹp khoảng cách giữa quyền lợi được pháp luật quy định và khả năng thụ hưởng trên thực tế của người dân... Đại biểu Nguyễn Minh Tâm đề nghị bổ sung cơ chế tự động trả lãi đối với khoản tiền chậm chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, tránh để người thụ hưởng phải tự chứng minh thiệt hại khi yêu cầu bồi thường; đồng thời, kiến nghị chính sách nhà ở xã hội phải tính đến khả năng chi trả thực tế của người dân.

ĐBQH Trần Vũ Khiêm (Quảng Trị) phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: Lâm Hiển

Không dừng ở quyền thụ hưởng chính sách, các đại biểu còn quan tâm đến quyền được biết, được tham gia, kiểm tra và giám sát của người dân. Góp ý dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi), Đại biểu Trần Vũ Khiêm đề nghị quy định rõ thời hạn chuyển kiến nghị của công dân đến cơ quan có thẩm quyền, gắn trách nhiệm giải trình với đánh giá người đứng đầu, khắc phục tình trạng chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm.

ĐBQH Ly Kiều Vân kiến nghị làm rõ cơ chế hoặc thiết chế thay thế Ban Thanh tra nhân dân tại các cơ quan, đơn vị không có tổ chức công đoàn khi Ban này chấm dứt hoạt động theo dự thảo Luật, bảo đảm quyền kiểm tra, giám sát của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Việc công khai thông tin, lấy ý kiến trên môi trường số phải bảo đảm tính xác thực, an toàn dữ liệu, đồng thời duy trì các hình thức trực tiếp phù hợp với những người chưa có điều kiện tiếp cận công nghệ.

ĐBQH Võ Tiến Nghị phát biểu tại phiên thảo luận Kỳ họp thứ Hai. Ảnh: Quang Khánh

Phát huy vai trò của người dân cũng là yêu cầu được ĐBQH Võ Tiến Nghị nhấn mạnh khi đề nghị nghiên cứu đưa kết quả tham vấn cộng đồng trở thành một căn cứ pháp lý trong thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; quy định rõ điều kiện kế thừa kết quả tham vấn khi thẩm định lại. Theo đại biểu, tham vấn thực chất không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, sức khỏe và sinh kế của cộng đồng mà còn giúp tăng cường đồng thuận xã hội, phòng ngừa mâu thuẫn, khiếu kiện và nguy cơ phát sinh những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Yêu cầu chủ động phòng ngừa, bảo đảm cuộc sống an toàn cho người dân tiếp tục được các đại biểu nhấn mạnh khi thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026 - 2035. Đại biểu Võ Tiến Nghị lưu ý, số vụ ma túy được phát hiện, bắt giữ chưa đủ để kết luận nguồn cung ma túy đã giảm. Vì vậy, cần hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu đánh giá thực chất hiệu quả đấu tranh, mức độ triệt phá các đường dây cung cấp ma túy và các mắt xích tài chính, khả năng duy trì kết quả chuyển hóa địa bàn; đồng thời làm rõ nhiệm vụ phòng, chống tội phạm kinh tế trong cơ cấu Chương trình.

ĐBQH Hoàng Nam Hải đề nghị bổ sung chỉ tiêu về phòng, chống tội phạm trên không gian mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao và kéo giảm tỷ lệ tái phạm, tái nghiện ma túy; quan tâm tuyên truyền giảm kỳ thị, hỗ trợ việc làm bền vững cho người chấp hành xong án phạt tù, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm.

ĐBQH Nguyễn Thanh Liêm phát biểu tại phiên họp tổ. Ảnh: Ngô Trang

Quan tâm đến điều kiện thực hiện, đại biểu Nguyễn Thanh Liêm nhấn mạnh yêu cầu đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị cho lực lượng chuyên trách từ trung ương đến cơ sở; nghiên cứu bố trí khu điều trị chuyên biệt tại bệnh viện đa khoa cấp tỉnh cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo và người đang chấp hành án, vừa bảo đảm quyền khám, chữa bệnh, vừa đáp ứng yêu cầu an ninh, an toàn.

Quang cảnh Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khoá XVI. Ảnh: Quang Khánh

Dù tiếp cận từ những lĩnh vực khác nhau, các kiến nghị đều hướng tới một yêu cầu xuyên suốt: chính sách phải xuất phát từ thực tiễn, bảo đảm tính khả thi và lấy những chuyển biến trong đời sống Nhân dân làm thước đo hiệu quả.

Đồng hành cùng cử tri, giám sát đến cùng

Đằng sau những ý kiến tại nghị trường là quá trình lắng nghe cử tri, nghiên cứu thực tiễn và chuẩn bị kỹ lưỡng của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị.

Trước Kỳ họp thứ Hai, Đoàn tổ chức TXCT tại 8 điểm, với khoảng 1.500 cử tri thuộc 19 xã, phường tham gia; tổ chức một cuộc tiếp xúc chuyên đề với cán bộ, hội viên phụ nữ. Qua đó, Đoàn tổng hợp 4 kiến nghị thuộc thẩm quyền trung ương và 18 kiến nghị thuộc thẩm quyền địa phương.

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị chụp ảnh lưu niệm bên lề Kỳ họp thứ Hai

Cùng với hoạt động TXCT, trước và trong kỳ họp, Đoàn tổ chức hội nghị chuyên đề làm việc với lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành và cơ quan trung ương đóng trên địa bàn; gửi 6 văn bản lấy ý kiến về các dự án luật, tiếp nhận 11 văn bản phản hồi. Những phản ánh từ cơ sở, ý kiến của các cơ quan trực tiếp tổ chức thi hành pháp luật và kết quả nghiên cứu hồ sơ các dự án luật là căn cứ quan trọng để các đại biểu tham gia hoàn thiện chính sách.

Không chỉ chuyển tải kiến nghị của cử tri đến cơ quan có thẩm quyền, Đoàn còn chú trọng theo dõi, đôn đốc việc giải quyết và thông tin kết quả đến cử tri.

Theo báo cáo của Văn phòng Đoàn, đến nay, Đoàn đã tiếp nhận 8 văn bản trả lời, giải quyết đối với 18/18 kiến nghị thuộc thẩm quyền địa phương và thông tin nội dung trả lời đến cử tri có kiến nghị. Bốn kiến nghị thuộc thẩm quyền trung ương đã được Ủy ban Dân nguyện và Giám sát tổng hợp, chuyển đến các bộ, ngành, cơ quan liên quan.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khoá XVI. Ảnh: Khánh Duy

Sự đồng hành với địa phương còn được thể hiện qua những hoạt động hướng về cơ sở ngay trong thời gian diễn ra kỳ họp... Các đại biểu đã tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư, thăm hỏi, trao quà cho các gia đình chính sách và hộ gia đình tiêu biểu; đồng thời, tích cực kết nối, vận động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống.

Đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), Đoàn đã kết nối với Chính phủ nhằm bổ sung nguồn lực cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ và công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Với Quảng Trị, vùng đất ghi dấu sự hy sinh của biết bao thế hệ vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đây còn là sự tiếp nối đạo lý tri ân, gìn giữ những địa chỉ tưởng niệm thiêng liêng.

Kỳ họp khép lại, song việc đưa các luật, nghị quyết của Quốc hội vào cuộc sống còn đặt ra nhiều nhiệm vụ, từ ban hành văn bản quy định chi tiết, bảo đảm các điều kiện thi hành đến tổ chức thực hiện và giám sát kết quả.

ĐBQH Hoàng Nam Hải phát biểu tại họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ Hai. Ảnh: Hồ Long

Tại họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ Hai, ĐBQH Hoàng Nam Hải nhấn mạnh yêu cầu giám sát xuyên suốt từ khâu soạn thảo, ban hành văn bản quy định chi tiết đến tổ chức thực hiện; xác định rõ trách nhiệm, kết quả, thời hạn và theo dõi, đôn đốc đến cùng việc thực hiện các kết luận, kiến nghị giám sát. Những cam kết tại phiên chất vấn cũng cần được cụ thể hóa thành nhiệm vụ, giải pháp và tiến độ thực hiện để tạo chuyển biến thực chất.

Văn bản quy định chi tiết phải có hiệu lực đồng thời với luật, bảo đảm quy định của pháp luật nhanh chóng đi vào cuộc sống. ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát HOÀNG NAM HẢI

Tinh thần ấy cũng đặt ra những nhiệm vụ tiếp nối đối với Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị: thông tin đầy đủ kết quả kỳ họp đến cử tri, theo dõi việc giải quyết những kiến nghị đã được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền, giám sát quá trình triển khai các luật, nghị quyết và kịp thời phản ánh những vướng mắc phát sinh từ cơ sở.

Từ lắng nghe ở cơ sở đến kiến nghị tại nghị trường và giám sát việc thực hiện, trách nhiệm của người đại biểu dân cử được tiếp nối qua từng công việc. Kỳ họp đã khép lại, nhưng hành trình đồng hành cùng cử tri vẫn tiếp tục... Để những tiềm năng của địa phương được phát huy, những điểm nghẽn được tháo gỡ, những quyền lợi chính đáng của người dân được bảo đảm bằng các quyết sách đi vào cuộc sống.