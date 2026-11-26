Tham gia tiếp xúc cử tri có các ĐBQH: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà; Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Hoàng Nam Hải; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị Ly Kiều Vân; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quảng Trị Nguyễn Khánh Vũ.

Cùng dự, có đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh; Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hướng Phùng và cử tri địa phương.

Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tritại xã Hướng Phùng. Ảnh Võ Linh

Tại hội nghị, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị đã báo cáo với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI và kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp.

Bày tỏ sự phấn khởi trước thành công của kỳ họp, cử tri xã Hướng Phùng đánh giá cao tinh thần làm việc trách nhiệm, đổi mới của Quốc hội và sự tích cực của Đoàn ĐBQH tỉnh trong việc chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của người dân đến nghị trường. Xuất phát từ thực tiễn đời sống và sản xuất vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới còn nhiều khó khăn, cử tri đã thẳng thắn kiến nghị nhiều nhóm vấn đề thiết thực.

Cử tri xã Hướng Phùng phát biểu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị

Phản ánh về những điểm nghẽn hạ tầng tại vùng biên giới, cử tri Hồ Thị Nguyên (Bí thư Chi bộ thôn Cóc, đại biểu HĐND xã Hướng Phùng nhiệm kỳ 2026 - 2031) mong muốn Quốc hội, Chính phủ tiếp tục quan tâm ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù và bố trí nguồn lực phù hợp cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Trong đó, cần ưu tiên đầu tư nâng cấp đồng bộ hệ thống giao thông nông thôn, điện lưới, nước sinh hoạt và hạ tầng viễn thông tại các thôn, bản đặc biệt khó khăn. Theo cử tri, việc hoàn thiện hạ tầng thiết yếu không chỉ tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương hàng hóa, phát triển sản xuất mà còn góp phần quan trọng giữ vững quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.

Cử tri xã Hướng Phùng phát biểu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị

Cũng liên quan đến bài toán sinh kế bền vững, cử tri Hồ Thị Nguyên nêu thực tế nhiều hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã hiện còn thiếu đất ở, đất sản xuất, thiếu vốn và tư liệu sản xuất. Cử tri kiến nghị Trung ương và các cấp có thẩm quyền rà soát, hoàn thiện chính sách giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh hỗ trợ vốn vay ưu đãi, xây dựng các mô hình sinh kế gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với thổ nhưỡng địa phương. Đặc biệt, cần có giải pháp quyết liệt tháo gỡ vướng mắc trong công tác quản lý đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nhất là đất sản xuất) để bà con yên tâm đầu tư, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh hạ tầng giao thông và sinh kế, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số ở cơ sở cũng được cử tri đặc biệt quan tâm. Cử tri Hồ Thị Thủy (thôn Coóc) và cử tri thôn Cát Trỉa phản ánh, hiện nay chất lượng đường truyền Internet tại địa bàn các thôn vùng sâu, vùng xa còn chập chờn, tốc độ truy cập chậm, gây trở ngại lớn cho người dân trong việc tiếp cận thông tin và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

Các đại biểu và cử tri tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Hướng Phùng

Từ thực tế này, cử tri đề nghị các cấp, các ngành quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng viễn thông, xóa các vùng lõm sóng và ổn định đường truyền Internet tại các thôn khó khăn như thôn Cát Trỉa; đồng thời tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người dân thao tác thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Song song với đó, cần tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính còn rườm rà, cắt giảm giấy tờ không cần thiết và nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở nhằm bảo đảm quyền lợi, tạo thuận lợi tối đa cho Nhân dân.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm phát biểu làm rõ một số kiến nghị cử tri

Tại hội nghị, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị, Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Thanh Liêm đã trực tiếp trao đổi, giải đáp làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương được Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị tiếp thu, tổng hợp đầy đủ để chuyển đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành xem xét, giải quyết theo quy định.