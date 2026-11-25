Tham dự hội nghị tiếp xúc có các ĐBQH: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà; Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Hoàng Nam Hải; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Ly Kiều Vân; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quảng Trị Nguyễn Khánh Vũ.

Tại hội nghị, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Nguyễn Ngọc Hà đã báo cáo với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI và hoạt động của Đoàn tại kỳ họp.

Toàn cảnh hội nghị txct tại xã Đakrong tỉnh Quảng Trị

Theo đó, sau 27 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm với cường độ cao, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua 38 luật, 18 nghị quyết. Trong đó, có 5 nghị quyết quy phạm pháp luật; 12 nghị quyết về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, công tác nhân sự, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng; 1 nghị quyết về kỳ họp.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Nguyễn Ngọc Hà đã báo cáo với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI

Phát huy tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị đã tập trung trí tuệ, nghiên cứu và tham gia phát biểu 92 lượt ý kiến. Cụ thể, Đoàn có 83 lượt góp ý vào các dự thảo luật, nghị quyết quy phạm pháp luật; 6 lượt góp ý về các vấn đề quan trọng của đất nước; 12 phiên thảo luận tại Tổ số 4 do Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh điều hành và 1 lượt chất vấn. Các ý kiến phát biểu của Đoàn đều có chất lượng, được đánh giá cao và được Quốc hội, các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét tiếp thu, giải trình thấu đáo.

Cử tri xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị phát biểu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ và xây dựng, cử tri xã Đakrông đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị tâm huyết gửi tới Đoàn ĐBQH tỉnh. Cử tri phản ánh Quốc lộ 9 là tuyến giao thông huyết mạch nối từ Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo về Đông Hà; trong đó, đoạn qua địa bàn xã Đakrông dài khoảng 16 km hiện mặt đường còn hẹp, nhiều khúc cua khuất tầm nhìn trong khi lưu lượng xe tải, xe container qua lại lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Từ thực tế này, cử tri kiến nghị Đoàn ĐBQH tỉnh đề xuất Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương sớm bố trí kinh phí đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường đoạn qua địa bàn xã.

Đại diện lãnh đạo xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị giải đáp các kiến nghị của cử tri tại Hội nghị txct với Đoàn ĐBQH tổ số 2 tỉnh Quảng Trị

Cử tri cũng kiến nghị Nhà nước có chính sách hỗ trợ đồng bộ về vốn, cây giống, kỹ thuật và liên kết đầu ra tiêu thụ nông sản cho đồng bào vùng cao, tạo cơ chế giúp người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Đối với chính sách lâm nghiệp, bà con mong muốn được giao khoán bảo vệ rừng với mức hỗ trợ tương xứng, nâng mức chi trả tiền công và dịch vụ môi trường rừng để người dân thực sự sống được bằng nghề rừng. Đồng thời, cử tri đề nghị xem xét điều chỉnh nâng mức phụ cấp, hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ thôn phù hợp với tình hình thực tế sau sáp nhập, do địa bàn rộng, dân cư phân tán, xa trung tâm xã khiến khối lượng công việc tăng cao.

Các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị tại Hội nghị tiếp xúc cử tri xã Đakrông

Liên quan đến chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt, cử tri phản ánh tại một số thôn trên địa bàn xã sóng điện thoại và internet vẫn còn yếu hoặc bị mất sóng. Bên cạnh đó, nhiều người dân, đặc biệt là người cao tuổi và đồng bào dân tộc thiểu số chưa có điện thoại thông minh, chưa quen thao tác nên gặp nhiều khó khăn, phải đi lại xa xôi để làm thủ tục hành chính. Cử tri kiến nghị Trung ương quan tâm đầu tư hạ tầng viễn thông, xóa các vùng lõm sóng và có giải pháp hỗ trợ người dân vùng khó khăn tiếp cận dịch vụ công trực tuyến thuận lợi hơn.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị Ly Kiều Vân giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cử tri

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo địa phương và các cơ quan chức năng trực tiếp trao đổi, giải trình tại hội nghị. Những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương được Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị tiếp thu, tổng hợp đầy đủ để chuyển đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành xem xét, giải quyết theo quy định.