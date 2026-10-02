Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình tiếp xúc cử tri phường Hồng Quang trước Kỳ họp thứ Hai

Dự hội nghị có: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng; Ủy viên, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội Phạm Trọng Cường.

Các ĐBQH tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Tại hội nghị, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội Phạm Trọng Cường đã thông tin đến cử tri phường Hồng Quang dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri địa phương.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị, cử tri phường Hồng Quang cho biết: Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã xác định nhiều chủ trương, nhiệm vụ quan trọng, trong đó yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách để phát triển văn hóa trong giai đoạn mới.

ĐBQH Phạm Trọng Cường thông tin về kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI

Cử tri kiến nghị Quốc hội có những giải pháp cụ thể để thể chế hóa các chủ trương của Nghị quyết 80-NQ/TW vào hệ thống pháp luật, chính sách. Đồng thời, có lộ trình cụ thể để triển khai, bảo đảm các chủ trương của nghị quyết sớm đi vào thực tiễn và tạo nguồn lực cho phát triển văn hóa.

Các đại biểu và cử tri tham dự hội nghị

Cử tri cũng kiến nghị, các cấp, ngành có thẩm quyền quan tâm, có giải pháp cụ thể, thiết thực để bảo đảm cung ứng đầy đủ, ổn định sách giáo khoa cho học sinh, không để ảnh hưởng đến học tập của các em.

Cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị

Một số cử tri phản ánh, tại nhiều địa phương vẫn còn những trường hợp đất đai tồn đọng từ trước, vướng mắc về nguồn gốc sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và thực hiện các dự án, dẫn đến nguồn lực đất đai chưa được khai thác hiệu quả, đồng thời gây khó khăn cho người dân.

Do đó, trong quá trình sửa đổi Luật Đất đai, các ĐBQH cần quan tâm tham gia ý kiến theo hướng có cơ chế pháp lý cụ thể để xử lý các trường hợp tồn đọng từ trước, phân định rõ trách nhiệm của cơ quan nhà nước và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Đồng thời, đề nghị Quốc hội có định hướng và lộ trình cụ thể như thế nào để giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn, tồn đọng về đất đai; qua đó, khơi thông nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội…

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và tỉnh Ninh Bình trong 8 tháng đầu năm 2026; đồng thời, tiếp thu, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền của Đoàn ĐBQH tỉnh.

Đồng thời, đề nghị địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đoàn ĐBQH tỉnh, kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị chính đáng của cử tri để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.