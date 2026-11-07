Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình thảo luận về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch

Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình thảo luận tại Tổ 9 cùng Đoàn ĐBQH thành phố Huế.

Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình tham gia thảo luận tại Tổ số 9 cùng Đoàn ĐBQH thành phố Huế. Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh điều hành phiên thảo luận.

Dự phiên thảo luận có đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội; các vị ĐBQH tỉnh.

Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình điều hành phiên thảo luận.

Phát biểu thảo luận tại Tổ, các đại biểu có nhiều ý kiến góp ý vào dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch. Đại biểu đánh giá cao việc dự thảo nghị quyết đã tiếp thu nhiều đề xuất của địa phương và có sự điều chỉnh hợp lý khi vừa ưu tiên thu hút các dự án du lịch quy mô lớn, chất lượng cao, vừa kiến tạo môi trường thuận lợi cho du lịch cộng đồng, du lịch phổ thông phát triển. Các ý kiến cũng tập trung góp ý cụ thể về tính khả thi của chính sách ưu đãi, tiêu chí lựa chọn dự án, cơ chế hỗ trợ phát triển sản phẩm, huy động và sử dụng nguồn lực, nhằm bảo đảm các chính sách phát huy hiệu quả, tạo động lực cho du lịch phát triển bền vững.

Đại biểu Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu thảo luận.

Tham gia thảo luận, đại biểu Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong quá trình hoàn thiện chính sách cần thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật; bảo đảm công khai, minh bạch, không để các nhóm lợi ích cục bộ chi phối việc ban hành nghị quyết và các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội.

Đối với các chính sách ưu đãi, đề nghị làm rõ mức ưu đãi tăng thêm so với quy định hiện hành và hiệu quả dự kiến trong thu hút đầu tư phát triển du lịch, nhất là chính sách miễn, giảm tiền thuê đất đối với các dự án động lực. Những nội dung đã có trong các luật hiện hành không nên đưa vào nghị quyết; chỉ xem xét những chính sách có mức ưu đãi tăng thêm hoặc những quy định đã có nhưng còn vướng mắc, chưa thực hiện được để điều chỉnh. Đặc biệt, cần ưu tiên các chính sách đặc thù, vượt trội nhằm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Về phân loại dự án, đại biểu đề nghị nghiên cứu kỹ việc quy định nhóm dự án động lực mang tính chiến lược do nhóm này đi kèm nhiều chính sách ưu đãi vượt trội, đặc thù. Chính phủ cần làm rõ cơ sở chính sách, sự cần thiết, mức đóng góp tăng thêm so với dự án du lịch động lực và hiệu quả dự kiến tương xứng với phần ưu đãi tăng thêm. Việc hưởng và tiếp tục hưởng ưu đãi cần gắn với tiến độ, kết quả đưa dự án vào hoạt động, có chỉ tiêu kiểm chứng; đồng thời cụ thể hóa trách nhiệm hậu kiểm, chấm dứt và thu hồi ưu đãi.

Đại biểu cũng lưu ý cần có tiêu chí rõ ràng để xác định tỷ trọng các hạng mục du lịch trong tổng mức đầu tư của dự án, tránh trường hợp phần bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhưng vẫn được hưởng chính sách ưu đãi dành cho lĩnh vực du lịch. Quốc hội cần giao Chính phủ xác định và chịu trách nhiệm về nội dung này.

Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị quan tâm các dự án có giá trị khai thác, hiệu quả đầu tư lớn nhưng không nhất thiết dựa vào quy mô vốn, nhất là du lịch cộng đồng, du lịch gắn với di sản, văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và chăm sóc sức khỏe.

Đại biểu Phạm Hùng Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình phát biểu thảo luận.

Đại biểu Phạm Hùng Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình góp ý cụ thể vào quy định thời điểm xác định điều kiện hưởng ưu đãi tại khoản 5, Điều 5 và khoản 5, Điều 6.

Đại biểu cho rằng kết quả giải ngân chỉ được xác định sau quá trình triển khai dự án, trong khi nhà đầu tư cần biết ngay từ đầu dự án của mình thuộc diện chính sách nào để tính toán phương án đầu tư phù hợp. Vì vậy, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung nguyên tắc: Khi chấp thuận đầu tư, cơ quan có thẩm quyền xác định dự án thuộc diện xem xét ưu đãi và các cam kết phải thực hiện. Việc hưởng từng ưu đãi chỉ phát sinh khi đáp ứng điều kiện ở từng thời điểm theo pháp luật về thuế, đầu tư và kết quả kiểm tra thực tế. Chính phủ quy định trình tự xác nhận, hậu kiểm và xử lý khi không thực hiện cam kết.

Đối với chính sách đầu tư hạ tầng thiết yếu, đại biểu đề nghị làm rõ phạm vi ưu tiên, bao gồm cả hạ tầng xử lý chất thải, quản lý lượng khách và bảo vệ cảnh quan tại khu du lịch quốc gia, điểm đến di sản, sinh thái có giá trị đặc biệt. Việc lựa chọn dự án cần căn cứ mức độ cấp thiết, sức chịu tải, tác động liên vùng, hiệu quả đầu tư và khả năng cân đối ngân sách, không tạo quyền cấp vốn tự động.

Đại biểu cũng đề nghị làm rõ đối tượng, điều kiện hỗ trợ đối với phần đầu tư nâng cấp của các cơ sở du lịch hiện hữu. Trường hợp có chủ trương hỗ trợ thêm các cơ sở ngoài phạm vi doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh và cộng đồng quy định tại khoản 3 Điều 12 thì cần xác định ngay trong nghị quyết, không nên để văn bản hướng dẫn tự mở rộng đối tượng; chỉ hỗ trợ phần đầu tư mới khi có kết quả kiểm chứng được, không hỗ trợ dàn trải và nằm trong khả năng cân đối của ngân sách.

Đại biểu Bùi Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình phát biểu thảo luận.

Từ thực tiễn tại Ninh Bình, đại biểu Bùi Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Du lịch đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu tiêu chí dự án và thời hạn ưu đãi.

Theo đại biểu, việc xác định giá trị riêng của hạng mục du lịch trong tổng mức đầu tư có những khó khăn nhất định; quy định cứng về số lượng lao động cũng chưa phù hợp với đặc thù một số loại hình cơ sở lưu trú chất lượng cao. Đại biểu dẫn chứng khách sạn 5 sao có quy mô khoảng 300 phòng, vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng nhưng số lao động chỉ khoảng 450-500 người. Vì vậy, cần nghiên cứu tiêu chí phù hợp với thực tế đầu tư.

Đại biểu cũng đề nghị phân biệt thời gian thí điểm với thời hạn thực hiện ưu đãi theo hợp đồng dự án; nghiên cứu áp dụng thời gian ưu đãi thuế 5 năm để đồng bộ với thời gian thí điểm.

Về hỗ trợ cộng đồng tham gia phát triển du lịch, đại biểu đề nghị bổ sung hợp tác xã vào nhóm đối tượng tại khoản 3, Điều 2; đồng thời có cơ chế xác định điều kiện hỗ trợ đối với các chủ thể không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư như hộ gia đình. Việc này sẽ tạo điều kiện mở rộng liên kết từ sản phẩm OCOP sang dịch vụ trải nghiệm, phát triển các mô hình dịch vụ cộng đồng.

Đối với xúc tiến, quảng bá du lịch, đại biểu đề nghị bổ sung chính sách hỗ trợ một phần chi phí hợp lý theo tỷ lệ đối với việc tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc nhằm thu hút khách lưu trú, tham quan và sử dụng dịch vụ.

Đại biểu cũng đề xuất nghiên cứu chính sách hỗ trợ phát triển du lịch MICE (hội thảo, hội nghị kết hợp du lịch). Đặc biệt, đại biểu đề nghị có chính sách hỗ trợ kinh phí khảo sát, đánh giá, xây dựng quy trình đối với các sản phẩm du lịch đặc thù gắn với bảo tồn và sinh kế người dân.

Đại biểu Lê Văn Thế, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình phát biểu thảo luận.

Các đại biểu cũng đề nghị rà soát điều kiện, đối tượng và mức hưởng ưu đãi, bảo đảm chính sách khả thi, minh bạch, gắn trách nhiệm của nhà đầu tư với hiệu quả dự án; hài hòa giữa thu hút đầu tư với bảo tồn, phát huy giá trị di sản, văn hóa và tạo sinh kế bền vững cho người dân. Đồng thời, cần đánh giá đầy đủ tác động của các chính sách ưu đãi, nghiên cứu thí điểm các mô hình kinh tế đêm, du lịch mới, du lịch có kiểm soát; thực hiện thí điểm nghị quyết trong 5 năm để tổng kết, đánh giá trước khi quyết định áp dụng lâu dài.

Các quy định về chuyển nhượng dự án cũng cần làm rõ điều kiện tiếp tục hưởng ưu đãi, trách nhiệm kế thừa cam kết và xử lý vi phạm, bảo đảm quyền lợi, nghĩa vụ của các bên theo quy định pháp luật.