Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình thảo luận về Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm

Quang cảnh phiên làm việc tại Hội trường.

Các ĐBQH tỉnh dự phiên làm việc tại Hội trường.

Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình tham gia thảo luận tại Tổ số 9 cùng Đoàn ĐBQH thành phố Huế về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035.

Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự phiên thảo luận Tổ.

Tham dự phiên thảo luận có đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội; đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các vị đại biểu Quốc hội.

Thảo luận tại Tổ, các đại biểu thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh cơ bản thống nhất với sự cần thiết ban hành Chương trình. Việc tích hợp Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy và Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm thành một chương trình tổng thể được đánh giá là phù hợp, góp phần khắc phục tình trạng phân tán, chồng chéo, tập trung nguồn lực cho công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Đây cũng là yêu cầu cấp thiết trước những diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm, nhất là các loại tội phạm phi truyền thống, tội phạm trên không gian mạng, đòi hỏi đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, công nghệ và nguồn nhân lực. Tuy nhiên các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ, nghiên cứu, bổ sung một số nội dung nhằm hoàn thiện dự thảo Chương trình.

Đại biểu Mai Thị Phương Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội phát biểu thảo luận tại Tổ.

Đại biểu Mai Thị Phương Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, cho biết, Nghị quyết số 34 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp trước, với hệ thống chỉ tiêu về công tác tư pháp, trong đó có các mục tiêu kéo giảm 10% các loại tội phạm, giảm tội phạm về ma túy; phấn đấu đến năm 2030 có ít nhất 50% địa bàn cấp xã và 20% địa bàn cấp tỉnh không có ma túy, xây dựng, nhân rộng các địa bàn không ma túy, không tội phạm, là tiền đề quan trọng để Chính phủ trình Quốc hội Chương trình này. Điều này đòi hỏi phải tăng cường đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, chủ động phòng ngừa các nguy cơ, thách thức phát sinh. Chính vì vậy, việc Chính phủ đề xuất một khoản kinh phí hơn 45.300 tỷ đồng cho giai đoạn 2026 - 2030 và khoảng hơn 18.000 tỷ đồng cho giai đoạn 2031 - 2035 là phù hợp. Tuy nhiên, để cho công tác này thực hiện có hiệu quả hơn, đại biểu đề nghị Chính phủ thể hiện rõ quan điểm, bổ sung khái toán cụ thể kinh phí giai đoạn 2031-2035 trong dự thảo Nghị quyết, bởi đây là Chương trình có thời gian thực hiện 10 năm, cần có cơ sở nguồn lực cho toàn bộ giai đoạn để Quốc hội xem xét, quyết định.

Đại biểu cũng lưu ý nguyên tắc không trùng lặp kinh phí giữa các dự án thành phần và nhiệm vụ chi thường xuyên cần được thực hiện chặt chẽ, nhất là đối với những nội dung có tính chất tương đồng như tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Đối với Trung tâm điều hành liên ngành phòng, chống tội phạm lừa đảo trực tuyến, cần thiết lập cơ chế phối hợp giữa cơ quan Công an, ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, doanh nghiệp viễn thông và các nền tảng số; đồng thời bảo đảm nguồn lực duy trì hoạt động lâu dài, tránh trùng lặp nhiệm vụ đầu tư công nghệ với các dự án thành phần khác. Đại biểu đề nghị rà soát tính khả thi, cơ sở pháp lý của các chỉ tiêu về giám sát điện tử, bảo đảm đồng bộ với Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Thi hành án hình sự và các luật có liên quan.

Đại biểu Trần Thị Hồng Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Ninh Bình phát biểu thảo luận tại Tổ.

Góp ý vào dự thảo, đại biểu Trần Thị Hồng Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Ninh Bình, đề nghị tiếp tục rà soát, bảo đảm sự gắn kết giữa chỉ tiêu với nhiệm vụ, hoạt động và nguồn lực thực hiện; đánh giá kỹ tính khả thi của chỉ tiêu giảm tội phạm về trật tự xã hội và áp dụng biện pháp giám sát điện tử. Đối với chỉ tiêu giảm hằng năm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội, cần làm rõ căn cứ xác định mức phấn đấu; đối với biện pháp giám sát điện tử, cần đánh giá tác động về hạ tầng kỹ thuật, thiết bị định vị, trung tâm giám sát dữ liệu và khả năng bảo đảm kinh phí. Đại biểu đồng thời đề nghị làm rõ cơ chế giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định các cơ chế đặc thù; trong đó phân định cụ thể nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội và nội dung có thể báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thời gian Quốc hội không họp.

Đại biểu Phạm Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh Ninh Bình phát biểu thảo luận tại Tổ.

Bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu, bảo đảm tính khả thi và phù hợp với điều kiện thực hiện; làm rõ thẩm quyền quyết định các cơ chế đặc thù, đánh giá đầy đủ nhu cầu nguồn lực và khả năng cân đối ngân sách. Các nội dung đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số cần được phân định rõ, tránh trùng lặp giữa các dự án, tiểu dự án thành phần. Cần làm rõ nguyên tắc kế thừa toàn bộ nguồn lực, hạn mức đầu tư công trung hạn đã giao cho Chương trình theo Nghị quyết số 163/2024/QH15 về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, bảo đảm không làm gián đoạn tiến độ các hợp đồng, dự án đã được phê duyệt. Đồng thời, bảo đảm sự đồng bộ giữa Chương trình với các quy định pháp luật liên quan, rà soát điều khoản chuyển tiếp và chuẩn hóa kỹ thuật văn bản trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Ngày 6/11, Quốc hội tiếp tục làm việc với nhiều nội dung quan trọng.