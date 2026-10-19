Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình góp ý các dự án Luật Đấu giá tài sản, Luật Luật sư và Luật Nuôi con nuôi

Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình tham dự Kỳ họp tại Hội trường.

Quang cảnh phiên thảo luận Tổ.

Dự phiên thảo luận tại Tổ 9, về phía Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình có đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội; đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình và các vị ĐBQH tỉnh.

Các đại biểu dự thảo luận Tổ.

Làm rõ các quy định về hành nghề và tổ chức hành nghề luật sư

Góp ý vào dự án Luật Luật sư (sửa đổi), đại biểu Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đánh giá cao quá trình chuẩn bị dự án luật, đồng thời tán thành với nhiều ý kiến thẩm tra của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp. Đại biểu cho rằng việc sửa đổi Luật Luật sư đã cơ bản thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Đại biểu cũng đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung một số Điều của dự thảo Luật.

Đại biểu Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội thảo luận tại Tổ.

Theo đó, tại Khoản 3 Điều 6 dự thảo luật quy định: Nghiêm cấm cá nhân, tổ chức không đủ điều kiện hành nghề luật sư quảng bá, giới thiệu, sử dụng tên gọi gây nhầm lẫn, mạo danh luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, cung cấp dịch vụ pháp lý có thù lao dưới bất kỳ hình thức nào, trừ trường hợp cung cấp dịch vụ chuyên môn theo quy định của pháp luật.

Dự thảo sử dụng thuật ngữ “dịch vụ chuyên môn”, tuy nhiên hiện nay chưa có văn bản nào giải thích định nghĩa nội hàm của thuật ngữ này. Vì vậy, đại biểu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ thuật ngữ “dịch vụ chuyên môn”; đồng thời xác định cụ thể phạm vi, tính chất và các trường hợp được coi là “cung cấp dịch vụ chuyên môn theo quy định của pháp luật” để tránh cách hiểu và áp dụng không thống nhất, gây khó khăn trong việc phân biệt giữa hoạt động cung cấp dịch vụ chuyên môn hợp pháp với hành vi cung cấp dịch vụ pháp lý có thù lao của cá nhân, tổ chức không đủ điều kiện hành nghề luật sư.

Đối với quyền, nghĩa vụ của luật sư, Điểm c khoản 1 Điều 12 dự thảo Luật quy định: Luật sư có quyền kiến nghị với tòa án, trọng tài về việc yêu cầu bên thua kiện phải chi trả toàn bộ hoặc một phần thù lao và chi phí hợp lý để thuê luật sư theo đề nghị của bên kia.

Đại biểu phân tích, chi phí thuê luật sư được xác lập trên cơ sở thỏa thuận giữa luật sư và khách hàng; việc yêu cầu bên thua kiện chi trả khoản chi phí này có thể dẫn đến việc chuyển một nghĩa vụ tài chính hình thành trên cơ sở thỏa thuận riêng sang cho bên không tham gia thỏa thuận đó. Trong khi đó, dự thảo chưa có tiêu chí cụ thể để xác định “chi phí hợp lý”. Từ đó, đại biểu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc không quy định nội dung này để bảo đảm phù hợp với nguyên tắc về trách nhiệm chi trả chi phí và tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Đại biểu Phạm Trọng Cường, Ủy viên, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội thảo luận tại Tổ.

Về dự án luật Luật Luật sư (sửa đổi), đại biểu Phạm Trọng Cường, Ủy viên, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đã tập trung góp ý vào mô hình tổ chức hành nghề luật sư và tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư. Đại biểu cho rằng quy định tại khoản 5 Điều 19 về việc mỗi luật sư chỉ được thành lập hoặc tham gia thành lập một tổ chức hành nghề luật sư cần được xem xét lại trong bối cảnh phát triển thị trường dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, có năng lực cạnh tranh quốc tế.

Theo đại biểu, quy định này có thể tạo rào cản đối với việc tích tụ vốn, liên kết nguồn lực, hình thành các công ty luật chuyên ngành và phát triển mô hình công ty mẹ - công ty con mà dự thảo đã mở ra tại Điều 22.

Về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, đại biểu cũng đề nghị cân nhắc việc luật hóa quy định về độ tuổi, số nhiệm kỳ của các chức danh lãnh đạo Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại khoản 3 Điều 27. Theo đại biểu, các chức danh này khi bầu, giới thiệu đều phải thông qua cơ quan có thẩm quyền là Ban Bí thư; trong khi Quyết định số 118 của Ban Bí thư về tổ chức, hoạt động của các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đang được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung. Việc luật hóa cứng nhắc có thể ảnh hưởng đến tính ổn định và sức sống lâu dài của luật.

Đại biểu Nguyễn Hải Dũng, Ủy viên, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tham gia thảo luận tại Tổ.

Rà soát quy định về tiền đặt trước trong đấu giá đất, xử lý trường hợp từ chối kết quả đấu giá

Tham gia ý kiến vào dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), đại biểu Trần Văn Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, cho rằng thời gian qua, hoạt động đấu giá tài sản nổi lên hai vấn đề lớn được cử tri và dư luận xã hội đặc biệt quan tâm là hiện tượng thông đồng, dìm giá và hiện tượng thổi giá rồi bỏ cọc. Cả hai hành vi này đều gây bức xúc dư luận, thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước và cản trở hoạt động đấu giá tài sản công. Do đó, việc sửa đổi Luật lần này cần tập trung giải quyết triệt để hai điểm nghẽn nói trên.

Đại biểu Trần Văn Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội thảo luận tại Tổ.

Góp ý cụ thể vào điểm c khoản 2 Điều 29 về mức tiền đặt trước khi đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở cho cá nhân từ 20% đến 50% giá khởi điểm, đại biểu cho rằng quy định này còn nhiều bất cập, trực tiếp tác động tiêu cực đến người dân có nhu cầu ở thực. Biên độ từ 20% đến 50% quá rộng, cùng một thửa đất, người có tài sản đấu giá có thể tùy ý áp mức 20% hoặc 50%. Sự tùy nghi này tiềm ẩn nguy cơ cài cắm lợi ích, tạo lợi thế cho nhóm lợi ích cục bộ. Mặt khác, mức trần 50% tạo rào cản vốn quá lớn đối với người mua ở thực.

Quy định tiền đặt trước tính trên giá khởi điểm chưa giải quyết đúng hành vi thổi giá, bởi hành vi này nằm ở giá trả. Với những đối tượng cố tình thổi giá lên gấp 20-30 lần để tạo mặt bằng giá ảo rồi bỏ cọc, mức mất cọc 50% trên giá khởi điểm vẫn là quá rẻ so với lợi ích thu được từ việc lũng đoạn thị trường.

Từ những phân tích trên, đại biểu đề nghị sửa đổi điểm c khoản 2 Điều 29 theo hướng quy định mức tiền đặt trước tối thiểu là 20% và tối đa là 30% giá khởi điểm đối với đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở cho cá nhân; đồng thời quy định rõ căn cứ để người có tài sản đấu giá quyết định mức cụ thể.

Đại biểu cũng đề nghị bổ sung quy định về khoản tiền bảo đảm thanh toán đối với người trúng đấu giá có giá trúng cao hơn từ 2 lần trở lên so với giá khởi điểm, đồng thời cập nhật dữ liệu về tiền đặt trước, số lượng người tham gia, giá trúng và các trường hợp vi phạm nghĩa vụ thanh toán lên Cổng thông tin đấu giá tài sản quốc gia.

Đại biểu Lê Văn Thế, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Ninh Bình thảo luận tại Tổ.

Cùng quan điểm về quy định tiền đặt trước trong đấu giá đất, đại biểu Lê Văn Thế, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Ninh Bình đã tập trung góp ý về việc xử lý trường hợp người trúng đấu giá từ chối kết quả hoặc từ chối ký biên bản đấu giá. Tại khoản 3 Điều 33 quy định về trường hợp người trúng đấu giá từ chối kết quả, theo đó người trả giá liền kề có thể được xác định là người trúng đấu giá nếu đáp ứng các điều kiện luật định.

Tuy nhiên, điểm c khoản 1 Điều 34 lại xác định trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản là đấu giá không thành; khoản 3 Điều 36 coi việc từ chối ký biên bản là không chấp nhận giao kết hợp đồng hoặc không chấp nhận mua tài sản, dẫn đến kết thúc cuộc đấu giá mà không xét đến người liền kề.

Đại biểu cho rằng dự thảo đang đặt ra hai cách xử lý đối với những hành vi có thể cùng thể hiện ý chí không tiếp tục thực hiện giao dịch của người đã được công bố trúng đấu giá. Nếu không làm rõ ranh giới thì rất dễ phát sinh cách áp dụng khác nhau, đặc biệt là dẫn đến tình trạng thông đồng đấu giá, dìm giá, thổi giá, bỏ cọc do có người cố tình làm cho phiên đấu giá không thành công.

Trên cơ sở đó, đại biểu đề nghị chỉnh lý đồng bộ các điều này theo hướng: trường hợp việc từ chối ký biên bản thực chất thể hiện sự từ chối kết quả trúng đấu giá thì trước hết phải xem xét áp dụng cơ chế người trả giá liền kề theo đúng điều kiện tại khoản 3 Điều 33; chỉ xác định đấu giá không thành khi không đủ điều kiện áp dụng cơ chế đó hoặc thuộc trường hợp khác theo luật.

Đại biểu Bùi Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình thảo luận tại Tổ.

Hoàn thiện quy định về điều kiện, nguyên tắc giải quyết việc nuôi con nuôi

Góp ý vào dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi), đại biểu Trần Thị Hồng Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Ninh Bình, đề nghị tiếp tục rà soát quy định về thời điểm xác lập quan hệ nuôi con nuôi tại Điều 3 và Điều 26.

Theo đại biểu, khoản 8 và khoản 9 Điều 3 quy định cha mẹ nuôi và con nuôi được xác định sau khi quyết định nuôi con nuôi có hiệu lực thi hành; trong khi khoản 1 và khoản 2 Điều 26 lại xác định quyền, nghĩa vụ giữa cha mẹ nuôi và con nuôi cũng như việc chấm dứt một số quyền, nghĩa vụ của cha mẹ đẻ phát sinh kể từ ngày giao nhận con nuôi. Hai cách quy định này có thể dẫn đến vướng mắc khi xác định người đại diện theo pháp luật, trách nhiệm chăm sóc hoặc xử lý các tình huống phát sinh trong khoảng thời gian từ khi quyết định có hiệu lực đến khi giao nhận con nuôi.

Đại biểu Trần Thị Hồng Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Ninh Bình thảo luận tại Tổ.

Đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo xác định thống nhất thời điểm phát sinh quan hệ cha mẹ nuôi và con nuôi trong toàn bộ dự thảo. Theo đại biểu, có thể giữ quy định tại Điều 26 về thời điểm phát sinh đầy đủ quyền, nghĩa vụ là ngày giao nhận con nuôi, đồng thời chỉnh lý khoản 8 và khoản 9 Điều 3 theo hướng dẫn chiếu đến thời điểm xác lập quan hệ nuôi con nuôi tại Điều 26 để tránh sử dụng hai cách quy định khác nhau.

Một nội dung khác được đại biểu quan tâm là nguyên tắc giải quyết việc nuôi con nuôi tại khoản 2 và khoản 4 Điều 4, nhất là mối quan hệ giữa yêu cầu ưu tiên để trẻ sống trong môi trường gia đình gốc, nguyên tắc ưu tiên giải quyết nuôi con nuôi trong nước và các trường hợp nhận con nuôi trong phạm vi gia đình.

Đại biểu đề nghị chỉnh lý khoản 2 Điều 4 theo hướng loại trừ trường hợp nuôi con nuôi trong phạm vi gia đình khỏi điều kiện “trẻ không được hoặc không thể sống cùng gia đình gốc”; đồng thời rà soát khoản 4 Điều 4 để xác định rõ phạm vi áp dụng của nguyên tắc ưu tiên giải quyết nuôi con nuôi trong nước, có quy định phù hợp với các trường hợp nhận con nuôi trong phạm vi gia đình, bảo đảm không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích tốt nhất của trẻ cũng như nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam.

Đại biểu Phạm Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Ninh Bình thảo luận tại Tổ.

Đồng tình với sự cần thiết ban hành Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi), đại biểu Phạm Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Ninh Bình, đề nghị rà soát quy định tại khoản 4 Điều 4 về nguyên tắc giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.

Đại biểu cho rằng khái niệm “không thể giải quyết nuôi con nuôi trong nước” chưa rõ ràng, có thể dẫn đến tình trạng việc giải quyết nuôi con nuôi kéo dài rất nhiều thời gian. Trong khi đó, Điều 11 nêu rõ nguyên tắc: “Không để trẻ em sống tập trung lâu dài, ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em”. Như vậy, quy định tại khoản 4 Điều 4 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quy định tại Điều 11 cũng như quyền được nhận con nuôi của trẻ em. Đại biểu cũng viện dẫn khoản 1 Điều 17 đã quy định rõ thứ tự ưu tiên lựa chọn người nhận con nuôi gồm 5 nhóm đối tượng. Từ đó, đại biểu đề nghị bỏ khoản 4 Điều 4 để thực hiện thống nhất theo thứ tự ưu tiên tại Điều 17.

Đại biểu Trần Thị Hiền, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Hà Nam thảo luận tại Tổ.

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Tổ về nhiều nội dung quan trọng.