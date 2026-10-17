Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình đề xuất hoàn thiện quy định về dịch vụ bưu chính

Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình thảo luận tại Tổ số 9 cùng Đoàn ĐBQH thành phố Huế.

Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình thảo luận tại Tổ số 9 cùng Đoàn ĐBQH thành phố Huế. Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Huế và đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình điều hành phiên thảo luận.

Các đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình dự phiên thảo luận Tổ.

Dự phiên thảo luận Tổ có đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình đã có nhiều ý kiến tham gia góp ý dự án Luật Bưu chính (sửa đổi), tập trung vào việc làm rõ phạm vi điều chỉnh, rà soát điều kiện kinh doanh, quy định trách nhiệm của doanh nghiệp và bảo đảm tính thống nhất, khả thi của dự thảo luật.

Đại biểu Phạm Hùng Thắng, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình tham gia thảo luận.

Tham gia thảo luận, đại biểu Phạm Hùng Thắng, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình, đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về khái niệm bưu gửi, phạm vi dịch vụ bưu chính và trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.

Theo đại biểu, tại khoản 2 Điều 3, khái niệm “bưu gửi” quy định: mỗi bưu gửi được định danh riêng và có khả năng theo dõi, truy vết trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, tại khoản 3 Điều 41 lại quy định miễn định danh đối với một số trường hợp. Do vậy, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bỏ yêu cầu định danh bắt buộc khỏi khái niệm bưu gửi, và vẫn giữ nội dung này như quy định tại khoản 3 Điều 41 quy định về định danh và truy vết bưu gửi.

Đối với quy định chính sách của Nhà nước về bưu chính tại khoản 10 Điều 4, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung quy định về tiêu chí được hưởng ưu đãi gắn với nghĩa vụ công ích, đầu tư tại địa bàn khó khăn, bảo đảm công khai, minh bạch. Tại Điều 18, đại biểu đề nghị quy định doanh nghiệp giao kết hợp đồng phải chịu trách nhiệm với người sử dụng trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ, kể cả khi thuê hoặc hợp tác với đơn vị khác thực hiện. Đồng thời, cần bổ sung quy định chuyển tiếp để giấy phép, văn bản xác nhận đăng ký cung cấp dịch vụ bưu chính đã cấp trước ngày luật có hiệu lực tiếp tục có giá trị đến khi hết thời hạn hoặc được thay thế, cấp lại theo quy định mới.

Đại biểu Nguyễn Thành Công, Ủy viên, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội tham gia thảo luận.

Đại biểu Nguyễn Thành Công, Ủy viên, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, đề nghị rà soát kỹ các điều kiện kinh doanh dịch vụ bưu chính tại Điều 12, Điều 13 và Điều 14, chỉ quy định những điều kiện thực sự cần thiết, thể hiện tính đặc thù của dịch vụ bưu chính.

Theo đại biểu, một số tiêu chí về doanh nghiệp vận hành mạng bưu chính và doanh nghiệp không vận hành mạng bưu chính thực chất chỉ mô tả đặc điểm, hoạt động của các loại hình doanh nghiệp, không phải điều kiện kinh doanh. Do đó, cần quy định phù hợp, phân biệt rõ tiền kiểm và hậu kiểm, thực hiện chủ trương cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết.

Về phạm vi điều chỉnh, đại biểu cho rằng nội dung xác định các hoạt động vận tải hàng hóa, kho bãi và logistics độc lập không thuộc phạm vi điều chỉnh của luật nên được đưa vào Điều 1 để hợp lý hơn. Đối với chính sách thúc đẩy thương mại điện tử và kinh tế số, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ nội hàm, mục tiêu chính sách và cơ chế thực hiện trong dự thảo luật.

Đại biểu cũng đề nghị tiếp tục rà soát quy định về quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp bưu chính để bảo đảm thống nhất với pháp luật về thương mại điện tử, nhất là trách nhiệm khi tiếp nhận, vận chuyển hàng hóa và thực hiện thu hộ tiền bán hàng, hướng đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Về dữ liệu bưu chính, bưu chính số, cần xác định rõ quyền, nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan; bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin, an ninh mạng, đồng thời tính đến khả năng đáp ứng của hạ tầng và nguồn nhân lực trong xây dựng, vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu.

Đại biểu Phạm Anh Tuấn, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Ninh Bình tham gia thảo luận.

Bày tỏ tán thành với dự án Luật, đại biểu Phạm Anh Tuấn, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Ninh Bình, đề nghị chỉnh sửa các quy định tại Điều 18 và Điều 31 để tránh mâu thuẫn, trùng lặp. Đại biểu chỉ rõ, khoản 4 Điều 18 quy định doanh nghiệp bưu chính chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn, toàn vẹn bưu gửi từ thời điểm chấp nhận; trong khi điểm d khoản 1 Điều 31 lại quy định quyền tạm dừng cung cấp dịch vụ khi có căn cứ xác định bưu gửi có dấu hiệu vi phạm pháp luật để kiểm tra, xác minh. Nội dung tương tự cũng được quy định tại điểm e khoản 2 Điều 31.

Để bảo đảm thống nhất, đại biểu đề nghị bổ sung vào cuối khoản 4 Điều 18 nội dung “trừ khi có căn cứ xác định bưu gửi là gói, kiện hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật”, đồng thời bỏ điểm d khoản 1 Điều 31. Đại biểu cũng đề nghị bổ sung vào đầu Điều 31 quy định: “Ngoài quyền và nghĩa vụ được quy định trong Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp bưu chính có các quyền, nghĩa vụ sau đây”.

Cũng trong chương trình thảo luận tại Tổ, các đại biểu thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình đã có ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường.