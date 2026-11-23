Từ những trăn trở về chế độ, chính sách đối với cán bộ và các lực lượng làm nhiệm vụ nơi biên giới đến bài toán nguồn vốn giải phóng mặt bằng cao tốc Vinh - Thanh Thủy, nhiều vấn đề từ thực tiễn Nghệ An đã được đưa tới nghị trường Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Trong 27 ngày làm việc, 17 ĐBQH tỉnh Nghệ An đã ghi dấu ấn bằng hơn 100 ý kiến đóng góp tại tổ và hội trường, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, hoàn thiện thể chế và khơi thông nguồn lực phát triển quê hương, đất nước. Kỳ họp khép lại, trách nhiệm trước cử tri tiếp tục được nối dài bằng sự kiên trì theo dõi, giám sát đến cùng để những quyết sách của Quốc hội thực sự đi vào cuộc sống.

Mang hơi thở cuộc sống đến nghị trường

Với Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An, hành trình đến nghị trường bắt đầu từ những chuyến đi cơ sở, nơi tiếng nói của cử tri được lắng nghe, những vấn đề đặt ra trong cuộc sống được tìm hiểu, làm cơ sở cho hoạt động đại diện, giám sát và tham gia xây dựng chính sách, pháp luật.

Ở xã Quỳnh Tam, cuộc TXCT trước Kỳ họp thứ Hai không khép lại khi hội nghị kết thúc. Từ những băn khoăn của người dân về việc sắp xếp điểm trường lẻ Tiến Sơn, các đại biểu đã trực tiếp khảo sát điểm trường này và các điểm trường mới sau sắp xếp của Trường Tiểu học Quỳnh Tam, tìm hiểu thực tế để có thêm căn cứ xem xét kiến nghị của cử tri.

Cần chuyển hóa chủ trương, mục tiêu phát triển thành nguồn lực, cơ chế và kết quả thực hiện cụ thể; bảo đảm các nguồn lực được huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điểm, gắn với kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm thực thi. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An NGUYỄN KHẮC THẬN

Từ câu chuyện trường lớp ở miền xuôi đến những mong mỏi về hạ tầng thiết yếu nơi biên giới, mỗi địa bàn lại đặt ra những vấn đề khác nhau... Tại xã Châu Khê, trước nguyện vọng của cử tri về một cây cầu qua sông Lam nối bản Lạng Khê với bản Yên Hòa, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An Nguyễn Khắc Thận đề nghị các sở, ngành và địa phương xác định rõ trách nhiệm, lộ trình giải quyết kiến nghị; đồng thời, nghiên cứu cân đối nguồn lực, từng bước bố trí vốn đầu tư phù hợp.

Một điểm trường cần được xem xét thấu đáo sau sắp xếp, một cây cầu được người dân vùng biên mong đợi để thuận lợi đi lại, giao thương… Đó là hai trong số nhiều câu chuyện từ cơ sở được Đoàn ghi nhận trước kỳ họp. Qua 6 hội nghị TXCT với 1.011 cử tri tham dự, 48 lượt phát biểu, cùng các cuộc khảo sát, làm việc với UBND tỉnh và các sở, ngành, Đoàn đã chủ động nắm bắt những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn, phục vụ hoạt động đại diện và tham gia xây dựng chính sách, pháp luật.

Từ sự chuẩn bị ấy, các đại biểu bước vào một kỳ họp có khối lượng công việc lập pháp lớn. Quốc hội đã thông qua 38 luật, 18 nghị quyết, trong đó có 5 nghị quyết quy phạm pháp luật; đồng thời, cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật.

Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An tham dự Kỳ họp thứ Hai

Đóng góp vào kết quả chung, các ĐBQH tỉnh Nghệ An đã phát huy kinh nghiệm thực tiễn và thế mạnh chuyên môn trên từng lĩnh vực. Dưới sự điều hành của Trưởng Đoàn Nguyễn Khắc Thận trên cương vị Tổ trưởng Tổ 10 (Đoàn Nghệ An, Đồng Tháp), các phiên thảo luận tại tổ ghi nhận nhiều ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm, đi sâu phân tích những bất cập và đề xuất giải pháp nâng cao tính khả thi của chính sách, pháp luật.

Một trong những kiến nghị nổi bật của Đoàn tại kỳ họp là bài toán nguồn lực đầu tư tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thủy, công trình có ý nghĩa mở rộng không gian phát triển của Nghệ An, tăng cường kết nối với nước bạn Lào và thúc đẩy giao thương khu vực.

Từ những phân tích về phương án bố trí vốn và khả năng cân đối ngân sách địa phương, ĐBQH Thái Thị An Chung thay mặt Đoàn kiến nghị Chính phủ bổ sung nguồn lực từ ngân sách Trung ương cho công tác giải phóng mặt bằng, góp phần bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

Đề nghị Chính phủ bổ sung 1.411,13 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương giai đoạn 2026 - 2030 để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Vinh - Thanh Thủy, sớm ổn định đời sống, sản xuất của 3.077 hộ dân bị ảnh hưởng. ĐBQH Thái Thị An Chung

Nếu câu chuyện cao tốc Vinh - Thanh Thủy gửi gắm khát vọng phát triển của quê hương, thì những kiến nghị từ miền Tây Nghệ An lại đặt ra yêu cầu thu hẹp khoảng cách trong thụ hưởng chính sách.

Là đại biểu trẻ nhất Quốc hội khóa XVI, ĐBQH Lo Thị Bảo Vy mang đến nghị trường những trăn trở về chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang đang công tác tại Sơn Lâm, Tam Quang và Tiền Phong. Đây là 3 trong số 18 xã biên giới thuộc khu vực III đặc biệt khó khăn của Nghệ An chưa được áp dụng chế độ phụ cấp đặc biệt.

Từ thực tế đó, đại biểu kiến nghị Chính phủ, Bộ Nội vụ sớm xem xét bổ sung các địa bàn này vào diện hưởng chính sách, bảo đảm công bằng, động viên các lực lượng yên tâm công tác, gắn bó với địa bàn.

ĐBQH Lo Thị Bảo Vy tham gia góp ý tại tổ. Ảnh: Khánh Duy

Bên cạnh chế độ, chính sách đối với những người làm nhiệm vụ nơi biên giới, việc bảo đảm quyền lợi của người dân trong chăm sóc sức khỏe cũng được các đại biểu quan tâm... Từ thực tiễn quản lý ngành y tế, ĐBQH Lê Thị Hoài Chung đề nghị ưu tiên nguồn lực cho y tế trong phân bổ ngân sách năm 2027 và giai đoạn tiếp theo, hiện thực hóa định hướng chuyển từ tập trung chủ yếu vào khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chăm sóc và nâng cao sức khỏe toàn diện.

Cùng với đó, nghiên cứu lộ trình mở rộng phạm vi chi trả của quỹ bảo hiểm y tế đối với các dịch vụ khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc có hiệu quả, có bằng chứng khoa học, phù hợp với từng nhóm tuổi và nguy cơ bệnh tật, bảo đảm cân đối bền vững quỹ; đồng thời, đầu tư đồng bộ cho y tế cơ sở, thu hút, giữ chân nhân lực y tế tại vùng khó khăn và phát triển y tế chuyên sâu có trọng tâm.

ĐBQH Lê Thị Hoài Chung phát biểu thảo luận. Ảnh: Khánh Duy

ĐBQH Vũ Thị Lan Anh thảo luận tại tổ. Ảnh: Khánh Duy

Quan tâm đến tính nhân văn và an toàn pháp lý trong lĩnh vực y tế, khi góp ý dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi), ĐBQH Vũ Thị Lan Anh đề nghị phân định rõ việc thu hồi chi phí hợp lý cho hoạt động chuyên môn với hoạt động kinh doanh nhằm thu lợi từ nguồn hiến tặng... Đối với những hoạt động có tính chất kinh doanh được dự thảo Luật cho phép, đại biểu kiến nghị quy định chặt chẽ cơ chế kiểm soát giá, chất lượng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và trách nhiệm quản lý, nhằm ngăn ngừa trục lợi, không để thương mại hóa nguồn hiến tặng.

Từ những công trình mở đường cho phát triển đến chế độ, chính sách đối với cán bộ nơi biên giới và quyền lợi trong chăm sóc sức khỏe, các kiến nghị đều hướng tới giải quyết những vấn đề gắn trực tiếp với đời sống và quyền lợi của Nhân dân.

Khơi thông nguồn lực, mở rộng không gian phát triển

Không chỉ phản ánh những vấn đề đặt ra từ thực tiễn địa phương, các ĐBQH tỉnh Nghệ An còn đóng góp nhiều ý kiến về những vấn đề mang tính chiến lược của đất nước, nhất là trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Cần đổi mới tư duy quản trị phát triển, kết nối, tích hợp và chuyển hóa các nguồn lực văn hóa, xã hội, môi trường thành động lực tăng trưởng, phát huy năng lực nội sinh của đất nước. ĐBQH ĐOÀN MINH HUẤN

Thảo luận về kinh tế - xã hội, ĐBQH Đoàn Minh Huấn phân tích khả năng tạo động lực tăng trưởng từ chính những chính sách chăm lo đời sống Nhân dân... Khi người dân được tiếp cận nhà ở xã hội, giảm áp lực tích lũy và trả nợ, nguồn lực cho tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ sẽ được mở rộng. Tương tự, bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với du lịch cộng đồng không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa mà còn tạo việc làm, thu nhập và thúc đẩy các ngành kinh tế liên quan.

Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An dự phiên họp tại Hội trường

Các ĐBQH tỉnh Nghệ An dự phiên họp tại Hội trường. Ảnh: Khánh Duy

Cùng quan tâm đến chất lượng phát triển, ĐBQH Trần Đức Thuận đề nghị làm rõ đóng góp của năng suất lao động, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với tăng trưởng; đồng thời, có cơ chế bảo đảm nguồn lực thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tại những địa phương còn khó khăn về ngân sách, nhất là địa bàn miền núi, biên giới, hải đảo.

Tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, lấy chất lượng cuộc sống của người dân làm thước đo tăng trưởng; không đánh đổi các chính sách an sinh xã hội để đạt mục tiêu tăng trưởng. ĐBQH Trần Đức Thuận

Từ thực tiễn công tác phòng thủ dân sự, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn Bắc Trung Bộ, ĐBQH Ngô Nam Cường đề nghị cho phép tiếp nhận, sử dụng tài sản đã có quyết định trưng dụng hợp pháp trong tình huống thật sự cấp bách mà không phải chờ chủ sở hữu trực tiếp bàn giao; đồng thời, quy định chặt chẽ việc ghi nhận hiện trạng, bảo quản, vận hành, hoàn trả và bồi thường để bảo vệ quyền tài sản hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Góp ý cơ chế lựa chọn nhà thầu, đại biểu kiến nghị cho phép thử nghiệm có kiểm soát đối với giải pháp công nghệ mới, xác định rõ phạm vi, thời gian, kinh phí và tiêu chí đánh giá; bảo đảm kết quả có thể kiểm chứng, trách nhiệm giải trình và kỷ luật ngân sách.

ĐBQH Ngô Nam Cường thảo luận tại Hội trường

Mở rộng không gian phát triển còn đặt ra yêu cầu khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển, gắn với bảo vệ môi trường và giữ vững chủ quyền quốc gia... Từ thực tiễn thực thi pháp luật trên biển, ĐBQH Lương Đình Hưng kiến nghị thống nhất quy định về việc phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Quốc phòng đối với các dự án xây dựng đảo nhân tạo, công trình lưỡng dụng và dự án tại khu vực nhạy cảm về quốc phòng, an ninh; đồng thời, làm rõ trách nhiệm phối hợp của Bộ Quốc phòng trong bảo vệ các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia tại vùng biên giới, biển, hải đảo và thềm lục địa.

ĐBQH Lương Đình Hưng phát biểu thảo luận tại Kỳ họp thứ Hai. Ảnh: Khánh Duy

Đặc biệt, khi góp ý dự thảo Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi), đại biểu cảnh báo nguy cơ gia tăng chi phí logistics, đứt gãy chuỗi cung ứng nếu lộ trình chuyển đổi đội tàu pha sông biển (VR-SB) - lực lượng giữ vai trò “xương sống” trong vận chuyển hàng rời - chưa phù hợp với khả năng đầu tư của doanh nghiệp... Đại biểu kiến nghị kéo dài thêm 2 năm thời hạn chuyển đổi bắt buộc đối với đội tàu VR-SB đang khai thác ven biển, đến hết ngày 31/12/2035, với điều kiện tàu còn niên hạn sử dụng, đáp ứng yêu cầu an toàn kỹ thuật và kiểm định; đồng thời, bổ sung chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn, ưu đãi tín dụng đầu tư để các chủ tàu thực hiện chuyển đổi.

Biển, đảo luôn là không gian sinh tồn của dân tộc Việt Nam. Việc khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên và không gian biển phải gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền và bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. ĐBQH Lương Đình Hưng

Bên cạnh nguồn lực từ hạ tầng, tài nguyên và kinh tế biển, các đại biểu còn đề cập khả năng chuyển hóa những giá trị văn hóa thành sản phẩm, dịch vụ và sức cạnh tranh trên thị trường.

Từ kinh nghiệm hoạt động đối ngoại, ĐBQH Phạm Phú Bình đề nghị xác định ẩm thực là một ngành độc lập trong công nghiệp văn hóa, thay vì gộp chung với du lịch văn hóa; đồng thời, có chính sách hỗ trợ xây dựng thương hiệu, bảo hộ sản phẩm, phát triển mô hình kinh doanh và mở rộng thị trường quốc tế, góp phần chuyển hóa bản sắc văn hóa thành giá trị kinh tế và sức mạnh mềm quốc gia.

ĐBQH Phạm Phú Bình tham gia góp ý tại tổ. Ảnh: Khánh Duy

Ở góc độ thúc đẩy tiêu dùng văn hóa, ĐBQH Phan Anh Sơn đề nghị phân biệt rõ chính sách hỗ trợ các nhóm đối tượng ưu tiên thụ hưởng văn hóa với chính sách kích cầu tiêu dùng trên diện rộng; đồng thời, nghiên cứu tận dụng nền tảng định danh điện tử và các công cụ nhận diện hiện có, thay vì phát hành thêm thẻ riêng, để tiết kiệm chi phí và thuận lợi khi triển khai.

Cần làm rõ mục tiêu, khả năng cân đối ngân sách trước khi lựa chọn công cụ hỗ trợ tiêu dùng văn hóa. Không nên quy định ngay công cụ thẻ văn hóa quốc gia trong Luật mà giao Chính phủ quy định để bảo đảm tính linh hoạt, đồng thời nghiên cứu triển khai thí điểm chính sách. ĐBQH Phan Anh Sơn

Cùng với việc khai thác những động lực tăng trưởng mới, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực hiện có cũng là vấn đề được các đại biểu quan tâm... ĐBQH Nguyễn Thị Minh Tú đề nghị đánh giá hiệu quả đầu tư công không chỉ qua tỷ lệ giải ngân, mà còn phải xem xét tác động kinh tế, xã hội, môi trường và chi phí vận hành sau đầu tư; không lấy hiệu quả tài chính làm tiêu chí duy nhất đối với những dự án phục vụ an sinh xã hội.

Các đại biểu dự phiên thảo luận tại Hội trường

Các đại biểu dự phiên thảo luận tại Hội trường

ĐBQH Nguyễn Thị Minh Tú (Nghệ An) phát biểu. Ảnh: Khánh Duy

Dù tiếp cận từ những lĩnh vực khác nhau, các ý kiến đều đặt ra yêu cầu sử dụng hiệu quả nguồn lực và lựa chọn chính sách phù hợp với thực tiễn. Để những nguồn lực ấy thực sự được khơi thông, điều kiện tiên quyết là tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, tháo gỡ những rào cản trong tổ chức thực hiện.

Để mỗi đạo luật bắt nhịp với cuộc sống

Một hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất và khả thi không chỉ tạo hành lang cho phát triển mà còn quyết định việc các chủ trương, chính sách có được thực hiện hiệu quả hay không... Đây là yêu cầu xuyên suốt trong nhiều ý kiến thảo luận, tranh luận của các đại biểu tỉnh Nghệ An tại kỳ họp.

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An Nguyễn Khắc Thận điều hành phiên thảo luận Tổ 10. Ảnh: Khánh Duy

Từ thực tiễn vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tại phiên thảo luận tổ, ĐBQH Nguyễn Khắc Thận đề nghị hoàn thiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở theo hướng linh hoạt hình thức ghi nhận quyết định của cộng đồng dân cư, kết hợp họp trực tiếp với lấy ý kiến bằng phiếu; đồng thời, xác định rõ trách nhiệm công khai thông tin, lấy ý kiến Nhân dân và tăng cường chế tài đối với những trường hợp không thực hiện nghiêm.

Đặc biệt, đại biểu kiến nghị mở rộng quyền của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trong việc đề nghị đình chỉ, dừng thi công các công trình không bảo đảm chất lượng, không đúng thiết kế hoặc không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.

Toàn cảnh phiên thảo luận tại Hội trường

Các ĐBQH tham dự phiên thảo luận

Cùng quan tâm đến hiệu quả quản trị địa phương, ĐBQH Hoàng Thị Thu Trang đề nghị phân định rõ thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật giữa HĐND và UBND cấp tỉnh. Theo đó, HĐND quy định về cơ chế, chính sách, phân bổ, sử dụng ngân sách và những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân; UBND quy định các nội dung thuộc phạm vi tổ chức thực hiện, điều hành.

Cùng với đó, cần luật hóa những công đoạn cốt lõi trong quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương, gồm lập chương trình xây dựng văn bản, lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động, thẩm định, thẩm tra; giao Chính phủ quy định chi tiết những vấn đề cần thiết để tổ chức thực hiện, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch và kiểm soát quyền lực.

Nếu quy trình đấu thầu một dự án, đấu giá một lô đất được luật định, thì những công đoạn cốt lõi trong quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quyết định quyền và nghĩa vụ của hàng triệu người, càng cần được quy định trong luật. ĐBQH Hoàng Thị Thu Trang

Cũng tại phiên thảo luận ở Hội trường, tranh luận về vai trò của các đạo luật có tính nền tảng, ĐBQH Phan Thị Nguyệt Thu nhấn mạnh yêu cầu thượng tôn Hiến pháp, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật với các nguyên tắc của Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự và các luật về tố tụng, qua đó bảo vệ các quyền cơ bản của con người và bảo đảm công bằng trong xã hội.

ĐBQH Phan Thị Nguyệt Thu tranh luận tại Hội trường. Ảnh: Khánh Duy

Từ phát huy dân chủ ở cơ sở, phân định thẩm quyền đến bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, các kiến nghị đều hướng tới nâng cao chất lượng thể chế, để pháp luật đáp ứng yêu cầu thực tiễn và phát huy hiệu quả khi đi vào cuộc sống.

Nối dài trách nhiệm với cử tri

Trong những quyết sách được Quốc hội thông qua tại kỳ họp, việc bổ sung ngày 27/7 - Ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, liệt sĩ vào danh mục ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương của người lao động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

ĐBQH Nguyễn Sỹ Hội (Nghệ An) phát biểu. Ảnh: Phạm Thắng

Đây cũng là nội dung được ĐBQH Nguyễn Sỹ Hội tâm huyết kiến nghị từ phiên thảo luận tại Tổ đến Hội trường, xuất phát từ nguyện vọng của các gia đình người có công, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cựu dân công hỏa tuyến và đông đảo cử tri.

Thêm một ngày nghỉ để mỗi người có thời gian cùng gia đình, đồng đội và cộng đồng tham gia các hoạt động tưởng niệm, tri ân những người đã hy sinh, cống hiến cho Tổ quốc. Đằng sau một quy định của pháp luật là chiều sâu văn hóa, nghĩa tình và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Từ nguyện vọng được cử tri gửi gắm, được đại biểu chuyển tải và kiên trì kiến nghị đến việc chính sách được Quốc hội xem xét, quyết định, câu chuyện ấy cho thấy mối liên hệ thiết thực giữa hoạt động đại diện dân cử với việc hoàn thiện pháp luật.

Các đại biểu trao đổi bên lề kỳ họp. Ảnh: Khánh Duy

Những dấu ấn nổi bật của Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI

Cùng với những đóng góp trong xây dựng pháp luật, trách nhiệm của các ĐBQH tỉnh Nghệ An còn được thể hiện tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của Quốc hội khóa XVI.

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, ĐBQH Hoàng Minh Hiếu dẫn số liệu: năm 2026, ngân sách nhà nước bố trí khoảng 95.000 tỷ đồng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tuy nhiên, đến ngày 30/10, tỷ lệ giải ngân mới đạt 42,12% trong phạm vi khoảng 53.000 tỷ đồng do Kho bạc Nhà nước thống kê; riêng lĩnh vực đổi mới sáng tạo đạt 27,98%, chuyển đổi số đạt 29,90%.

Nguyên nhân cơ bản nào dẫn đến tình trạng giải ngân chậm? Nếu nguyên nhân xuất phát từ quá trình thực thi thì trách nhiệm chính thuộc cơ quan nào, cấp nào? Với năng lực hấp thu như hiện nay, căn cứ nào để Bộ đề xuất tăng ngân sách lên 120.000 tỷ đồng cho năm 2027? ĐBQH Hoàng Minh Hiếu

Cũng tại phiên chất vấn, ĐBQH Trần Nhật Minh đối chiếu yêu cầu của Quốc hội khóa XV về việc cơ bản hoàn thành phủ sóng di động tại các vùng chưa có sóng chậm nhất vào tháng 6/2025 với thực tế đến hết quý III/2026, cả nước vẫn còn 215 thôn, bản chưa được phủ sóng... Đại biểu đề nghị Bộ trưởng làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thời điểm hoàn thành; đồng thời, có giải pháp duy trì dịch vụ Internet vệ tinh tại các địa bàn khó khăn sau thời gian hỗ trợ miễn phí.

Đáng chú ý, tại phiên thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, theo Bộ Khoa học và Công nghệ, đến ngày 12/11/2026, các doanh nghiệp viễn thông đã hoàn thành phủ sóng tại toàn bộ 215 thôn, bản này.

Phía sau những con số về hạ tầng viễn thông là cơ hội tiếp cận thông tin, tri thức, dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số của người dân vùng sâu, vùng xa.

ĐBQH Trần Nhật Minh (Nghệ An) chất vấn tại Kỳ họp. Ảnh: Phạm Thắng

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Hai, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kêu gọi cả nước chung sức, đồng lòng, “biến ý chí thành hành động, biến các chính sách thành những thành quả phát triển cụ thể”... Thông điệp ấy gợi nhắc phương châm “theo đuổi đến cùng, giám sát đến cùng” trong giải quyết kiến nghị của cử tri, được ĐBQH Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh tại cuộc TXCT Nghệ An trước kỳ họp.

Với Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An, tinh thần ấy được thể hiện qua việc thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát quá trình giải quyết kiến nghị của cử tri. Trước Kỳ họp thứ Hai, Đoàn đã nhận được văn bản trả lời đối với 28/28 kiến nghị của cử tri gửi sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Song, có văn bản trả lời mới là một bước trong quá trình giải quyết kiến nghị. Điều quan trọng hơn là những vướng mắc được tháo gỡ đến đâu, các giải pháp được triển khai ra sao và quyền lợi chính đáng của người dân được bảo đảm như thế nào.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khoá XVI. Ảnh: Quang Khánh

Sau kỳ họp, các ĐBQH tỉnh Nghệ An tiếp tục hành trình trở về với cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp, thông tin về những quyết sách vừa được Quốc hội thông qua và kết quả giải quyết các kiến nghị... Những cuộc gặp gỡ ấy cũng là dịp để các đại biểu lắng nghe thêm tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, tiếp tục theo dõi, đôn đốc những vấn đề còn vướng mắc.

Từ điểm trường lẻ Tiến Sơn, từ những bản làng miền Tây Nghệ An đến nghị trường Quốc hội, rồi từ nghị trường trở về với cử tri, hành trình ấy vẫn tiếp tục... Bởi giá trị của mỗi kiến nghị không chỉ nằm ở việc được lắng nghe, tiếp thu mà còn được khẳng định bằng những chuyển biến thiết thực trong cuộc sống Nhân dân. Đó cũng là cách những người đại biểu dân cử gìn giữ và bồi đắp niềm tin của cử tri quê hương.

Diệp Anh