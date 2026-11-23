Thông qua 38 luật, 18 nghị quyết, quyết định nhiều vấn đề quan trọng

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI diễn ra từ ngày 17/10 đến ngày 21/11/2026, chia thành 2 đợt, với tổng thời gian làm việc 27 ngày. Đây là kỳ họp có khối lượng công việc lớn, tập trung vào công tác lập pháp, xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Quốc hội, nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Toàn cảnh kỳ họp. Ảnh: Phan Hậu

Với tinh thần đổi mới, chủ động và trách nhiệm, Quốc hội đã xem xét, biểu quyết thông qua 38 luật, 18 nghị quyết; đồng thời cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật. Đáng chú ý, có 22 luật, bộ luật lớn được ban hành mới hoặc sửa đổi toàn diện, căn bản và 16 luật sửa đổi, bổ sung một số điều, góp phần xử lý những bất cập, chồng chéo trong hệ thống pháp luật, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế.

Nhiều đạo luật quan trọng được thông qua, tác động trực tiếp đến đời sống kinh tế - xã hội và hoạt động quản lý Nhà nước. Trong lĩnh vực đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản, Quốc hội thông qua Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), hướng tới hoàn thiện đồng bộ chính sách, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển công khai, minh bạch, lành mạnh.

Trong lĩnh vực tài chính, ngân sách và đầu tư công, Quốc hội thông qua Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đấu thầu (sửa đổi) cùng nhiều chính sách thuế mới; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục, nâng cao hiệu quả quản lý, phân bổ và sử dụng nguồn lực. Các quy định mới về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, miễn giảm thuế, khuyến khích đầu tư, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất cũng được kỳ vọng tạo thêm động lực cho sản xuất, kinh doanh.

Đối với lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục, lao động và an sinh xã hội, nhiều luật được sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân, bảo đảm quyền lợi người lao động, tăng cường chính sách bảo vệ các nhóm yếu thế. Đặc biệt, Quốc hội quyết định bổ sung 2 ngày nghỉ lễ hằng năm được hưởng nguyên lương là ngày 27/7 - Ngày Tổ quốc tri ân, Ngày Thương binh, Liệt sĩ và ngày 24/11 - Ngày Văn hóa Việt Nam.

Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An dự kỳ họp. Ảnh: Phan Hậu

Cùng với đó, các luật về định danh và xác thực điện tử, an ninh dữ liệu, bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, sở hữu trí tuệ, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được thông qua, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảm an ninh quốc gia.

Quốc hội cũng dành thời gian thảo luận, cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật gồm: Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam; Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); Luật Bưu chính (sửa đổi); Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh và Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Quyết nghị nhiều chính sách tạo động lực phát triển đất nước

Một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp là xem xét, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2027.

Quốc hội xác định năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế và tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, với 45 chỉ tiêu chủ yếu và 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, chú trọng hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phát triển hạ tầng chiến lược, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nhà ở xã hội và bảo đảm an sinh xã hội.

Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An dự kỳ họp. Ảnh: Phan Hậu

Quốc hội quyết nghị tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2027 là 3.334.338 tỷ đồng, tổng chi 4.073.935 tỷ đồng, mức bội chi 739.597 tỷ đồng, tương đương 4,5% GDP; đồng thời quyết định phương án phân bổ ngân sách Trung ương, bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và các địa phương.

Đối với các chương trình, dự án quan trọng quốc gia, Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư 3 dự án đường bộ cao tốc chiến lược gồm Bảo Hà - Lai Châu, Quảng Ngãi - Kon Tum và Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên (đoạn qua địa phận tỉnh Sơn La). Đây là những dự án có ý nghĩa quan trọng trong kết nối vùng, mở rộng không gian phát triển và thúc đẩy liên kết kinh tế giữa các địa phương.

Bên cạnh đó, Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026 - 2035; quyết định một số vấn đề về địa giới hành chính, công tác nhân sự và nhiều nội dung quan trọng khác tại Nghị quyết Kỳ họp.

Nâng cao hiệu quả giám sát, chú trọng giải quyết kiến nghị của cử tri

Hoạt động giám sát tiếp tục được Quốc hội quan tâm, đổi mới. Tại kỳ họp, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI đối với 2 nhóm lĩnh vực trọng tâm là tài chính và khoa học - công nghệ.

Phiên chất vấn có 65 lượt đại biểu đặt câu hỏi và 7 lượt đại biểu tranh luận. Các thành viên Chính phủ đã trực tiếp giải trình, làm rõ những vấn đề đại biểu quan tâm, đồng thời đưa ra các giải pháp, cam kết cụ thể. Quốc hội ban hành Nghị quyết về hoạt động chất vấn làm cơ sở để theo dõi, giám sát việc thực hiện trách nhiệm và lời hứa của các thành viên Chính phủ.

Quốc hội cũng xem xét kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ nhất; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2026. Qua đó, yêu cầu Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương tiếp tục rà soát, giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri theo đúng lộ trình; kịp thời xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, hạn chế tình trạng kéo dài, vượt cấp.

17/17 đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An tham gia 115 lượt phát biểu

Tham gia Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, các vị ĐBQH tỉnh Nghệ An đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia toàn diện các hoạt động nghị trường, đóng góp thiết thực vào các nội dung quan trọng của kỳ họp.

Theo đó, 17/17 đại biểu trong Đoàn đã tham gia 115 lượt phát biểu, trong đó, có 83 lượt phát biểu tại tổ, 27 lượt phát biểu tại hội trường; thực hiện 5 lượt chất vấn các thành viên Chính phủ, gồm 3 lượt chất vấn trực tiếp tại hội trường và 2 lượt gửi Ủy ban Dân nguyện và Giám sát.

Các ý kiến phát biểu, thảo luận của đại biểu tập trung vào những vấn đề lớn, có tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân, nhất là các quy định về đất đai, ngân sách Nhà nước, đầu tư công, giáo dục, y tế, an sinh xã hội và cơ chế phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương 2 cấp.

Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An dự kỳ họp. Ảnh: Phan Hậu

Nhiều ý kiến xuất phát từ thực tiễn địa phương, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Các ý kiến của Đoàn cơ bản được Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu, giải trình, chỉnh lý trong quá trình hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Bên cạnh hoạt động tại nghị trường, các đại biểu trong Đoàn tích cực tham gia các cuộc họp, hội nghị triển khai nhiệm vụ của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội mà mình là thành viên; chủ động trao đổi, đóng góp ý kiến và trả lời phỏng vấn báo chí về những nội dung quan trọng của kỳ họp.

Một hoạt động có ý nghĩa đối với tỉnh Nghệ An là Đoàn ĐBQH tỉnh đã chủ động khâu nối, phối hợp để Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; đồng thời kiến nghị, đề xuất một số chính sách, giải pháp phù hợp nhằm tạo điều kiện để tỉnh triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Với tinh thần trách nhiệm cao, sự chuẩn bị nghiêm túc và tham gia tích cực vào các hoạt động của Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đã hoàn thành tốt chương trình, nội dung kỳ họp, tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối giữa Quốc hội với cử tri và Nhân dân tỉnh nhà, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội./.