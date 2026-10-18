Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An thảo luận các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng bền vững

Sáng 18/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An và Đồng Tháp tổ chức thảo luận tại tổ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, dự kiến kế hoạch năm 2027; ngân sách Nhà nước, đầu tư công; quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2025 và việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 của Quốc hội về dự án đường Hồ Chí Minh quy mô 2 làn xe.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An điều hành phiên thảo luận. Ảnh: Khánh Duy

Dự phiên thảo luận có đồng chí Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An điều hành phiên thảo luận.

Tập trung nhận diện điểm nghẽn, tháo gỡ khó khăn để tạo động lực tăng trưởng

Định hướng thảo luận, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh yêu cầu chuyển hóa chủ trương, mục tiêu phát triển thành nguồn lực, cơ chế và kết quả thực hiện cụ thể; bảo đảm các nguồn lực được huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điểm, gắn với kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm thực thi.

Đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá khả năng hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, tính khả thi của mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm 2027, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Đồng thời, cần đề xuất giải pháp huy động nguồn vốn trung và dài hạn, giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng, bảo đảm an ninh năng lượng và nâng cao hiệu quả phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An định hướng nội dung thảo luận tổ. Ảnh: Khánh Duy

Đối với ngân sách Nhà nước và đầu tư công, đồng chí đề nghị các đại biểu làm rõ tính bền vững của nguồn thu, kỷ luật tài chính, hiệu quả kiểm soát chi, nợ công; tiến độ giải ngân đầu tư công, xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027.

Việc quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2025 cũng cần được xem xét toàn diện, nhất là công tác quản lý, điều hành thu, chi và sử dụng nguồn vay trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Liên quan đến dự án đường Hồ Chí Minh quy mô 2 làn xe, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị tập trung đánh giá tiến độ, chất lượng các dự án thành phần, công tác quyết toán, xử lý các dự án BOT và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân bị ảnh hưởng.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận yêu cầu các đại biểu cần đi sâu nhận diện những điểm nghẽn, bất cập trong thể chế và tổ chức thực hiện, đề xuất giải pháp đột phá, khả thi, góp phần thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Gắn kết văn hóa, xã hội, môi trường với tăng trưởng kinh tế bền vững

Tham gia thảo luận, đại biểu Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, cần đổi mới tư duy phát triển, nhìn nhận mối quan hệ hữu cơ giữa kinh tế với văn hóa, xã hội và môi trường; không coi đây là những lĩnh vực tách biệt hoặc phải đánh đổi để đạt mục tiêu tăng trưởng cao.

Đại biểu Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu thảo luận. Ảnh: Khánh Duy

Theo đại biểu Đoàn Minh Huấn, giải quyết tốt các vấn đề xã hội chính là động lực thúc đẩy tăng trưởng. Chẳng hạn, phát triển nhà ở xã hội giúp người dân giảm áp lực, có thêm nguồn lực chi tiêu cho giáo dục, y tế và hàng hóa, dịch vụ, qua đó kích cầu tiêu dùng nội địa.

Tương tự, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, tri thức bản địa gắn với phát triển du lịch cộng đồng, làng nghề, sản phẩm OCOP không chỉ tạo việc làm, nâng cao thu nhập mà còn chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành nguồn lực kinh tế.

Đối với môi trường, cần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, thu hồi và tái sử dụng chất thải, phát triển kinh tế xanh, ứng dụng khoa học, công nghệ để tiết kiệm tài nguyên, giảm ô nhiễm và nâng cao giá trị gia tăng. Chuyển đổi xanh cần được triển khai trên toàn bộ chuỗi giá trị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Các đại biểu Quốc hội tham gia thảo luận tổ. Ảnh: Khánh Duy

Đồng chí Đoàn Minh Huấn cho rằng, trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng giai đoạn 2027-2030, cần giảm dần sự phụ thuộc vào vốn đầu tư, lao động giá rẻ và nguồn lực bên ngoài; đồng thời phát huy nội lực quốc gia, nguồn lực con người, văn hóa, tri thức và đổi mới sáng tạo.

Vì vậy, đồng chí Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh, muốn đạt mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững, cần đổi mới tư duy quản trị phát triển theo hướng tích hợp, kết nối và chuyển hóa nguồn lực giữa các lĩnh vực; coi phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường là những động lực trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Chủ động bảo đảm an ninh năng lượng để phát triển

Đại biểu Quốc hội chuyên trách Trần Nhật Minh cơ bản đồng tình với Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027; đồng thời tập trung phân tích vấn đề bảo đảm an ninh năng lượng.

Đại biểu Quốc hội chuyên trách Trần Nhật Minh tham gia thảo luận tổ. Ảnh: Khánh Duy

Theo đại biểu, an ninh năng lượng phải đi trước một bước, trở thành điều kiện nền tảng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Năm 2026, hệ thống điện cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tăng cao, trong khi thị trường năng lượng thế giới có nhiều biến động. Tuy nhiên, nguy cơ phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài vẫn cần được đặc biệt quan tâm.

Đại biểu Trần Nhật Minh đề nghị Chính phủ tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn điện và lưới truyền tải, bảo đảm triển khai đồng bộ, đúng quy hoạch và đưa vào vận hành đúng tiến độ. Đồng thời, cần xử lý dứt điểm các dự án điện còn tồn đọng, xây dựng chiến lược dự trữ năng lượng quốc gia, đa dạng hóa nguồn nhập khẩu, nâng cao năng lực dự trữ và phân phối xăng dầu, chủ động ứng phó với nguy cơ đứt gãy nguồn cung.

Đại biểu Quốc hội đoàn tỉnh Nghệ An tham gia thảo luận tổ. Ảnh: Khánh Duy

Đối với Nghệ An, đại biểu Trần Nhật Minh đề nghị Bộ Công Thương xem xét điều chỉnh tiến độ đưa Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập vào vận hành phù hợp với tình hình thực tế; kiến nghị điều chỉnh Quy hoạch điện VIII theo hướng nâng công suất Trạm biến áp 220kV Hưng Đông từ 500 MVA lên 750 MVA và đẩy sớm tiến độ đầu tư Trạm biến áp 220kV Hưng Nguyên, nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng, khắc phục nguy cơ quá tải và bảo đảm cung cấp điện ổn định cho sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Cần đầu tư đồng bộ cho y tế cơ sở và y tế chuyên sâu

Đại biểu Lê Thị Hoài Chung - Giám đốc Sở Y tế cho rằng, năm 2026 đã tạo nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển mới, trong đó lĩnh vực y tế ngày càng thể hiện rõ quan điểm lấy con người làm trung tâm.

Đại biểu Lê Thị Hoài Chung - Giám đốc Sở Y tế tham gia thảo luận tổ. Ảnh: Khánh Duy

Đại biểu đề nghị trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và phân bổ ngân sách năm 2027 cần dành nguồn lực xứng đáng cho y tế, tập trung vào ba nhóm vấn đề.

Thứ nhất, đổi mới chính sách bảo hiểm y tế, từng bước nghiên cứu sử dụng hiệu quả quỹ BHYT cho khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc và phát hiện sớm bệnh tật trên cơ sở có bằng chứng khoa học, phù hợp từng nhóm tuổi và nguy cơ bệnh tật. Việc này vừa giúp nâng cao hiệu quả phòng bệnh, vừa hạn chế sự trùng lặp giữa các chương trình và bảo đảm cân đối bền vững quỹ BHYT.

Thứ hai, cần đầu tư thực chất cho y tế cơ sở và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Theo đại biểu, đầu tư không chỉ dừng ở cơ sở vật chất, trang thiết bị mà phải đồng bộ cả nhân lực, năng lực chuyên môn và kinh phí hoạt động. Đặc biệt cần có chính sách đủ mạnh để thu hút, đào tạo, giữ chân đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế tại vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng biên giới.

Đại biểu Quốc hội đoàn tỉnh Nghệ An tham gia thảo luận tổ. Ảnh: Khánh Duy

Thứ ba, cần có chiến lược đầu tư dài hạn, có trọng tâm cho các bệnh viện chuyên sâu, chuyên khoa và kỹ thuật y tế hiện đại; đồng thời phát triển đội ngũ chuyên gia, bác sĩ giỏi để vận hành hiệu quả các trang thiết bị được đầu tư.

Đại biểu Lê Thị Hoài Chung cũng đề nghị nghiên cứu rõ hơn vai trò của khu vực y tế công lập và tư nhân. Trong đó, bệnh viện công lập cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, khám, chữa bệnh BHYT, cấp cứu, điều trị bệnh nặng, phức tạp và thực hiện các nhiệm vụ y tế công cộng; khu vực tư nhân có thể phát triển mạnh các dịch vụ theo yêu cầu, chất lượng cao theo cơ chế thị trường dưới sự quản lý của Nhà nước.

Kiến nghị bổ sung phụ cấp đặc biệt cho 3 xã biên giới

Tham gia thảo luận, đại biểu Lo Thị Bảo Vy - Giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Lập A, phường Tân Mai tập trung phản ánh những khó khăn trong thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và các lực lượng đang công tác tại địa bàn biên giới đặc biệt khó khăn.

Đại biểu Lo Thị Bảo Vy - Giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Lập A, phường Tân Mai phát biểu thảo luận tổ. Ảnh: Khánh Duy

Theo đại biểu, chính sách nâng mức phụ cấp công vụ lên 55% là sự quan tâm kịp thời của Đảng và Nhà nước, tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở. Tuy nhiên, tại Nghệ An vẫn còn 3 xã biên giới đặc biệt khó khăn là Sơn Lâm, Tam Quang và Tiền Phong chưa được hưởng chế độ phụ cấp đặc biệt theo quy định.

Đại biểu cho biết, cả 3 xã đều có những điều kiện đặc thù về địa bàn, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Phần lớn số bản của các xã đều thuộc diện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026-2030. Trong khi đó, 15/18 xã biên giới khu vực III đặc biệt khó khăn của Nghệ An đã được hưởng chế độ phụ cấp đặc biệt.

Đại biểu Quốc hội đoàn tỉnh Nghệ An tham gia thảo luận tổ. Ảnh: Khánh Duy

Việc chưa được áp dụng chính sách, theo đại biểu, đây là thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang đang công tác tại địa bàn.

Đại biểu Lo Thị Bảo Vy đề nghị Bộ Nội vụ và Chính phủ sớm xem xét, ban hành quyết định bổ sung 3 xã Sơn Lâm, Tam Quang và Tiền Phong vào địa bàn được hưởng phụ cấp đặc biệt.

Trước đó, trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội nghe trình bày Tờ trình dự án Luật Thỏa thuận quốc tế sửa đổi và báo cáo thẩm tra. Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi.

Đồng thời trình dự án Nghị quyết về thí điểm cơ chế thu hồi, xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội. Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp trình bày ý kiến về dự thảo bộ luật và báo cáo thẩm tra dự án nghị quyết.