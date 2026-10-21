Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An góp ý hoàn thiện chính sách y tế, bảo vệ trẻ em

Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An và Đồng Tháp thảo luận tại tổ. Ảnh: Khánh Duy

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An Nguyễn Khắc Thận và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp Châu Thị Mỹ Phương điều hành phiên thảo luận tổ.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An Nguyễn Khắc Thận điều hành phiên thảo luận tổ. Ảnh: Khánh Duy

Điều chỉnh đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

Góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về lĩnh vực y tế, đại biểu Thái Thị An Chung - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị xem xét bỏ điểm g Khoản 1 Điều 12 thay vì sửa đổi theo phương án trong dự thảo.

Dự thảo điều chỉnh quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hướng xác định người hoạt động không chuyên trách hưởng phụ cấp từ ngân sách nhà nước theo pháp luật về chính quyền địa phương, đồng thời loại trừ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Đại biểu Thái Thị An Chung cho rằng việc sửa đổi cần xuất phát từ thực tiễn sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương. Chủ trương sắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đã được triển khai, trong đó những người thuộc diện này được bố trí công tác khác hoặc giải quyết chế độ theo quy định.

Đại biểu Thái Thị An Chung - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu thảo luận tổ. Ảnh: Khánh Duy

Ở Nghệ An, việc sắp xếp nhóm không chuyên trách cấp xã cơ bản hoàn thành, gồm bố trí công việc khác hoặc giải quyết chế độ. Vì vậy, việc tiếp tục duy trì quy định về nhóm người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo cách điều chỉnh trong dự thảo có thể không còn phù hợp với tình hình hiện nay.

Bên cạnh đó, Luật Bảo hiểm y tế đã có quy định về nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, trong đó có liên quan đến người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Từ đó, đại biểu Thái Thị An Chung đề nghị rà soát, bỏ điểm g để bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo và hạn chế những cách hiểu khác nhau khi xác định đối tượng tham gia bảo hiểm y tế.

Làm rõ trách nhiệm bảo vệ trẻ em, xử lý vi phạm thuốc lá

Thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, ĐBQH chuyên trách Trần Nhật Minh đề nghị bổ sung trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức xã hội vào Điều 51 về tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em. Việc bổ sung sẽ tạo cơ sở phối hợp xác minh, xử lý vụ việc và bảo vệ quyền lợi của trẻ.

Theo đại biểu, dự thảo chưa thể hiện đầy đủ vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên và các tổ chức bảo vệ quyền trẻ em, dù luật hiện hành đã quy định trách nhiệm của các tổ chức này. Bổ sung sẽ tạo cơ sở phối hợp xác minh, xử lý vụ việc và bảo vệ quyền lợi của trẻ.

Đại biểu Quốc hội chuyên trách Trần Nhật Minh phát biểu thảo luận. Ảnh: Khánh Duy

Về Điều 52, đại biểu Trần Nhật Minh cho rằng dự thảo giao cả người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và Chủ tịch UBND cấp xã đề nghị Tòa án áp dụng biện pháp hạn chế quyền của cha mẹ, người chăm sóc trẻ hoặc tạm thời cách ly trẻ khi cần thiết.

Giao cùng nhiệm vụ cho hai cơ quan có thể gây chồng chéo, khó xác định đầu mối và làm giảm tính kịp thời. Từ đây, đại biểu đề nghị giao nhiệm vụ cho Chủ tịch UBND cấp xã, cấp trực tiếp nắm địa bàn và có thể xử lý kịp thời các trường hợp trẻ bị xâm hại, bạo lực, bóc lột hoặc bỏ rơi.

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, đại biểu Trần Nhật Minh đề nghị quy định cụ thể trách nhiệm xử lý hành vi mua bán, cung cấp thuốc lá cho người dưới 18 tuổi.

Đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An tham gia thảo luận tổ. Ảnh: Khánh Duy

Điều 32 chủ yếu đề cập xử lý hành vi hút thuốc tại địa điểm cấm, kinh doanh thuốc lá lậu, thuốc lá giả, chưa làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương đối với việc bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa thành niên. Đại biểu đề nghị bổ sung trách nhiệm này cho UBND các cấp, đặc biệt là UBND cấp xã.

Hoàn thiện cơ chế hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người

Góp ý dự án Luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác, đại biểu Vũ Thị Lan Anh - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội đề nghị hoàn thiện quy định về nguyên tắc không vì mục đích thương mại, cơ chế tài chính và bảo vệ người chưa thành niên hiến mô khi còn sống.

Theo đại biểu, dự thảo cần phân biệt việc thu hồi chi phí hợp lý để duy trì hoạt động chuyên môn với hoạt động kinh doanh nhằm thu lợi từ sản phẩm có nguồn gốc cơ thể người. Điều 4 quy định nguyên tắc không nhằm mục đích thương mại, trong khi Điều 7 cho phép một số hoạt động liên quan đến tế bào, huyết tương, bảo quản tinh trùng, noãn và phôi được thực hiện vì mục đích thương mại. Cách quy định này có thể dẫn đến cách hiểu thiếu thống nhất.

Đại biểu Vũ Thị Lan Anh - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội phát biểu thảo luận. Ảnh: Khánh Duy

Đại biểu đề nghị làm rõ điều kiện từng hoạt động, quy định cách thu, quản lý chi phí xử lý, bảo quản, vận chuyển và cung ứng sản phẩm; bảo đảm bù đắp chi phí hợp lý, ngăn trục lợi, đồng thời kiểm soát giá, chất lượng, nguồn gốc.

Đại biểu Vũ Thị Lan Anh cũng lưu ý dự thảo chưa làm rõ cơ chế chi trả cho hoạt động hồi sức, duy trì chức năng mô, bộ phận cơ thể người hiến sau chết não hoặc chết tuần hoàn, cũng như chi phí xét nghiệm đánh giá nguồn hiến. Nếu thiếu cơ chế này, cơ sở y tế sẽ khó khăn khi phát hiện, vận động và duy trì nguồn hiến tiềm năng.

Vì vậy, cần dẫn chiếu quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật, giá dịch vụ trong pháp luật khám chữa bệnh và bảo hiểm y tế; đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết cơ chế tài chính, điều kiện thanh toán và trách nhiệm liên quan.

Đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An tham gia thảo luận tổ. Ảnh: Khánh Duy

Với trường hợp người chưa thành niên hiến mô tái sinh để điều trị cho người thân, đại biểu đề nghị quy định chặt điều kiện về tuổi, nhận thức, tự nguyện, cung cấp thông tin và đánh giá tâm lý độc lập. Cần làm rõ trách nhiệm của người đại diện, cơ sở y tế, ngăn việc trẻ bị ép buộc hoặc chịu áp lực gia đình.

Đại biểu Vũ Thị Lan Anh đề nghị tách điều kiện hiến mô của người trưởng thành khỏi trường hợp ngoại lệ dành cho người chưa thành niên. Quy định cần nêu rõ loại mô, mục đích điều trị, người nhận, quan hệ gia đình, chỉ định chuyên môn, sự đồng ý của người đại diện và nguyện vọng của trẻ phù hợp độ tuổi, nhận thức.

Tăng nguồn hiến tạng, bảo đảm công bằng trong khám chữa bệnh

Đại biểu Lê Thị Hoài Chung - Giám đốc Sở Y tế cho rằng dự án luật cần khuyến khích hiến tặng nhưng đồng thời bảo đảm an toàn, minh bạch và quyền lợi người hiến; đồng thời đề nghị tăng nguồn hiến tạng từ người chết não và chết tuần hoàn.

Đại biểu Lê Thị Hoài Chung - Giám đốc Sở Y tế phát biểu thảo luận. Ảnh: Khánh Duy

Đại biểu dẫn số liệu đến tháng 3/2026, Việt Nam đã thực hiện hơn 11.000 ca ghép tạng; hơn 91% nguồn tạng đến từ người hiến sống, trong khi khoảng 8,6% đến từ người hiến chết não. Tỷ lệ này cho thấy nguồn tạng từ người hiến sau khi chết còn hạn chế, còn hiến tạng khi sống có thể tiềm ẩn rủi ro sức khỏe lâu dài.

Đại biểu Lê Thị Hoài Chung đề nghị tăng cường tuyên truyền, đồng thời xây dựng quy trình phát hiện người hiến tiềm năng tại bệnh viện, nhất là các cơ sở có khoa cấp cứu và hồi sức tích cực. Khi phát hiện trường hợp phù hợp, cơ sở y tế cần tư vấn cho gia đình, thông báo hệ thống điều phối quốc gia, duy trì chức năng tạng và phối hợp lấy, bảo quản tạng theo quy trình chuyên môn.

Hoạt động điều phối phải bảo đảm minh bạch, công bằng, khách quan, dựa trên tiêu chí rõ ràng để tạng được phân bổ đúng người, đúng thời điểm và đáp ứng yêu cầu chuyên môn. Việc bảo mật thông tin đăng ký hiến mô, tạng, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia gắn với hồ sơ sức khỏe điện tử và hệ thống bệnh viện, đồng thời có cơ chế bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Đối với người hiến sống, cần đánh giá độc lập về khả năng tự nguyện, phòng ngừa ép buộc, mua bán hoặc môi giới hiến tạng; cung cấp đầy đủ thông tin về rủi ro, quyền và nghĩa vụ. Chính sách chăm sóc, theo dõi sức khỏe lâu dài và hỗ trợ chi phí phù hợp cũng cần được quan tâm để người hiến không phải chịu thiệt thòi vì nghĩa cử nhân đạo.

Đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An tham gia thảo luận tổ. Ảnh: Khánh Duy

Liên quan bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh theo yêu cầu, đại biểu Lê Thị Hoài Chung đề nghị phân biệt việc khám theo yêu cầu với việc người bệnh tự chọn thêm dịch vụ ngoài chỉ định chuyên môn.

Người có thẻ bảo hiểm y tế được quỹ thanh toán trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng; phần chênh lệch giữa giá dịch vụ và khoản quỹ chi trả do người bệnh thanh toán theo quy định. Thanh toán cho dịch vụ tự chọn ngoài chỉ định có thể làm tăng chi phí; việc chi trả cần gắn với nhu cầu điều trị và đánh giá chuyên môn.

Về chuyển tuyến, đại biểu Lê Thị Hoài Chung cho rằng quyền lựa chọn cơ sở y tế giúp người dân thuận lợi hơn nhưng có thể khiến bệnh viện tuyến trên quá tải, đồng thời làm giảm cơ hội thực hành của cán bộ tuyến cơ sở. Cần nâng cao năng lực y tế cơ sở, phân bổ hợp lý nguồn lực và chuyển tuyến đúng lúc.