Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An góp ý hoàn thiện các dự án luật về kế toán, kiểm toán và bưu chính

Quốc hội biểu quyết thông qua một số luật, nghị quyết quan trọng; đồng thời thảo luận tại hội trường về dự án Luật. Ảnh: Viết Chung

Tham dự phiên họp, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, cùng các đại biểu trong đoàn.

Trong buổi sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị quyết về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2025.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành phiên thảo luận. Ảnh: Viết Chung

Làm rõ quy định về năng lực hành nghề kế toán, kiểm toán

Góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán và Luật Kiểm toán độc lập, đại biểu Thái Thị An Chung - Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An cơ bản thống nhất với sự cần thiết sửa đổi luật; đồng thời đề nghị rà soát 5 nội dung để bảo đảm tính thống nhất, khả thi của dự thảo.

Trước hết, cần bảo đảm sự thống nhất với Luật Đầu tư và định hướng cải cách điều kiện kinh doanh. Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, kinh doanh dịch vụ kế toán sẽ được đưa ra khỏi danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện từ ngày 1/3/2027.

Trong khi đó, dự thảo sửa đổi Luật Kế toán yêu cầu cá nhân ký báo cáo tài chính cho khách hàng và cá nhân cung cấp dịch vụ làm kế toán trưởng phải có giấy chứng nhận năng lực kinh doanh dịch vụ kế toán.

Đại biểu Thái Thị An Chung - Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An phát biểu thảo luận. Ảnh: Viết Chung

Từ đó, đại biểu Thái Thị An Chung cho rằng, cần làm rõ bản chất pháp lý, phạm vi áp dụng của giấy chứng nhận, tránh tái lập điều kiện kinh doanh dưới hình thức khác. Các quy định liên quan đến quyền hành nghề, căn cứ hạn chế quyền và trách nhiệm pháp lý cần được thể hiện rõ trong luật.

Về dịch vụ kế toán xuyên biên giới, dự thảo yêu cầu tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại Việt Nam mà không có hiện diện thương mại phải liên danh với tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán trong nước.

Thống nhất với yêu cầu quản lý để bảo đảm tuân thủ pháp luật, trách nhiệm nghề nghiệp và an toàn thông tin, song đại biểu cho rằng, cần phân biệt hoạt động cung cấp dịch vụ kế toán xuyên biên giới với kế toán nội bộ tập đoàn, trung tâm dịch vụ dùng chung và hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, công nghệ.

Đối với quy định đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, đại biểu đề nghị làm rõ tiêu chí “có khả năng thực tế gây hậu quả nghiêm trọng”, bởi đây là biện pháp ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và khách hàng.

Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An dự phiên thảo luận tại hội trường. Ảnh: Lâm Hiển

Cần có căn cứ khách quan, phân biệt sai sót chuyên môn có thể khắc phục với hành vi làm sai lệch tài liệu, báo cáo hoặc cung cấp thông tin sai sự thật; đồng thời bảo đảm cơ chế giải trình và áp dụng biện pháp đình chỉ tương xứng với mức độ vi phạm.

Liên quan đến quy định chuyển tiếp, đại biểu Thái Thị An Chung đề nghị xem xét giới hạn 12 tháng đối với các hợp đồng dịch vụ kế toán đã ký trước khi luật có hiệu lực. Do nhiều hợp đồng có thời hạn dài, cần nghiên cứu cho phép kéo dài thời hạn thực hiện hợp đồng hoặc tăng thời hạn chuyển tiếp, bảo đảm lộ trình phù hợp với yêu cầu quản lý mới.

Bên cạnh đó, đại biểu Thái Thị An Chung đề nghị nghiên cứu đổi tên chứng chỉ kiểm toán viên thành “chứng chỉ kế toán viên công chứng Việt Nam” nhằm phù hợp với thông lệ quốc tế về tên gọi chứng chỉ nghề nghiệp; đồng thời bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và không làm thay đổi điều kiện, quyền hành nghề kiểm toán độc lập hiện hành.

Hoàn thiện cơ chế hậu kiểm, chống bù chéo trong bưu chính công ích

Thảo luận dự án Luật Bưu chính (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Thị Minh Tú - Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An tập trung vào 2 nhóm vấn đề: Phân loại doanh nghiệp, cơ chế hậu kiểm và tài chính đối với hoạt động bưu chính công ích.

Về phân loại doanh nghiệp, đại biểu đồng tình với việc xác định các nhóm doanh nghiệp để quy định quyền, nghĩa vụ phù hợp. Tuy nhiên, tiêu chí doanh nghiệp vận hành mạng cần được làm rõ, nhất là yêu cầu trực tiếp quản lý, vận hành và kiểm soát hệ thống điểm phục vụ, chia chọn và thông tin vận hành mạng.

Theo đại biểu, trong môi trường bưu chính số, doanh nghiệp có thể thuê kho, vận tải, chia chọn hoặc sử dụng đại lý, nền tảng công nghệ của bên khác. Vì vậy, việc xác định doanh nghiệp vận hành mạng cần căn cứ vào quyền tổ chức, khả năng điều phối, kiểm soát chất lượng và trách nhiệm đầu cuối đối với bưu gửi, không phụ thuộc hình thức sở hữu hạ tầng.

Đại biểu Nguyễn Thị Minh Tú đề nghị xác định doanh nghiệp vận hành mạng là doanh nghiệp trực tiếp tổ chức, điều phối và chịu trách nhiệm kiểm soát các chức năng cốt lõi, bảo đảm chất lượng, an toàn, an ninh và khả năng truy vết toàn trình.

Đối với cơ chế đăng ký, đại biểu đánh giá việc chuyển sang đăng ký trực tuyến, doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về thông tin và duy trì điều kiện kinh doanh là phù hợp với yêu cầu hậu kiểm. Tuy nhiên, dự thảo cần bổ sung cách xử lý trường hợp cơ quan Nhà nước quá thời hạn nhưng chưa xác nhận đăng ký.

Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An dự phiên thảo luận tại hội trường. Ảnh: Lâm Hiển

Theo đó, nếu hết thời hạn xác nhận mà cơ quan có thẩm quyền không có văn bản từ chối thì nội dung đăng ký được ghi nhận có hiệu lực trên hệ thống. Doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ theo nội dung đã đăng ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đáp ứng, duy trì điều kiện kinh doanh.

Về tài chính cho bưu chính công ích và kiểm soát bù chéo, đại biểu Nguyễn Thị Minh Tú ghi nhận, dự thảo đã yêu cầu doanh nghiệp được chỉ định theo dõi riêng hoạt động công ích và hoạt động kinh doanh ngoài công ích. Tuy nhiên, chỉ theo dõi riêng dòng tiền chưa đủ để xác định chính xác chi phí thực hiện nghĩa vụ công ích và kiểm soát lợi thế gián tiếp từ tài sản, hạ tầng được Nhà nước hỗ trợ.

Do đó, đại biểu Nguyễn Thị Minh Tú đề nghị quy định rõ việc hạch toán tách biệt doanh thu, chi phí, tài sản và nguồn lực Nhà nước hỗ trợ giữa hai hoạt động. Chi phí dùng chung phải được phân bổ theo tiêu thức khách quan, nhất quán, có thể kiểm tra. Không sử dụng nguồn lực công ích để bù chéo, trợ giá hoặc tạo lợi thế cho hoạt động kinh doanh cạnh tranh.

Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An dự phiên thảo luận tại hội trường. Ảnh: Lâm Hiển

Đối với hỗ trợ khấu hao tài sản cố định và chi phí nhân công tại các điểm phục vụ, mức hỗ trợ cần căn cứ vào phạm vi nghĩa vụ công ích, tiêu chuẩn chất lượng, quy mô tối thiểu của mạng bưu chính công cộng và chi phí hợp lý, hợp lệ phát sinh; đồng thời loại trừ các khoản đã được ngân sách Nhà nước hoặc nguồn hợp pháp khác bảo đảm.

Đại biểu Nguyễn Thị Minh Tú nhấn mạnh, các quy định về hỗ trợ mạng bưu chính công cộng, xác định mức hỗ trợ, hạch toán, kiểm toán và chống bù chéo cần được thiết kế thống nhất. Luật Bưu chính cần xác định rõ nguyên tắc về nghĩa vụ được hỗ trợ, không hỗ trợ trùng lặp.