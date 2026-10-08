Đoàn ĐBQH tỉnh lấy ý kiến vào 4 dự thảo Luật

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lò Thị Luyến chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu nghiên cứu, thảo luận 4 dự thảo Luật: Luật Phát triển công nghiệp văn hóa; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi).

Đối với dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, các đại biểu tập trung thảo luận về phạm vi điều chỉnh, huy động nguồn lực, phát triển nhân lực và cơ chế thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Minh Hải phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, các ý kiến đề cập việc phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm; tiêu chí phân loại dự án, đánh giá tác động môi trường; quản lý chất thải, phát triển kinh tế tuần hoàn và ứng phó với biến đổi khí hậu. Các quy định cần bảo đảm rõ trách nhiệm, phù hợp điều kiện thực tế và khả năng tổ chức thực hiện tại cơ sở.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia ý kiến vào Luật phát triển công nghiệp văn hóa.

Đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, đại biểu góp ý về đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả đăng ký, xác lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; rà soát phạm vi quản lý, trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan trong quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, bảo đảm thuận lợi trong quá trình thực thi.

Với dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi), nội dung thảo luận tập trung vào cơ chế để quyền làm chủ của nhân dân được thực hiện thực chất, hiệu quả; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; các quy định dẫn chiếu và yêu cầu phù hợp với chuyển đổi số, tổ chức chính quyền địa phương hiện nay.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tham gia ý kiến vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Các ý kiến tại hội nghị là cơ sở để Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, nghiên cứu, tham gia thảo luận tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Qua đó góp phần hoàn thiện các dự thảo Luật, bảo đảm tính thống nhất, khả thi và phù hợp với yêu cầu thực tiễn.